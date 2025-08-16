Гига Чикадзе — Алекс Касерес, 26 августа: прогноз на UFC, трансляция и полный кард

Главный вопрос - в какой форме Чикадзе после простоя и сумел ли он ментально восстановиться после жесточайшей рубки с Каттаром. Если всё удалось, то грузин вполне способен деклассировать следующего соперника за счет существенного преимущества в стойке. Однако Касерес может попытать счастья в борьбе, да и в целом солидный опыт не позволяет просто так списывать его со счетов.

Учитывая возможную аккуратность грузина после паузы в выступлениях и лишь одно поражение нокаутом в карьере американца, считаем интересной ставкой на ТБ (2,5).