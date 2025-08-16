Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 августа 9:39ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Гига Чикадзе — Алекс Касерес, 26 августа: прогноз на UFC, трансляция и полный кард

Каким получится возвращение талантливого грузина?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В субботу, 26 августа, грузин Гига Чикадзе вернется в октагон после более полутора лет простоя. Соперником девятого номера полулегкого дивизиона (до 65,8 кг) станет американец Алекс Касерес, выигравший семь из восьми последних боев. Какую ставку выбрать на это противостояние?

У КАКИХ БУКМЕКЕРОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО СТАВИТЬ НА MMA?

Статистика

Свернуть

Чикадзе

 

Касерес

Грузия

Страна

США

34

Возраст

35

Ниндзя

Прозвище

Брюс Лерой

17

Бои

35

14 (9 / 1 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (4 / 7 / 10)

3 (0 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

13 (1 / 7 / 5)

0

Без результата

1

9

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

15

183

Рост (см)

178

188

Размах рук (см)

187

103

Размах ног (см)

104

Гига Чикадзе

Свернуть

Уроженец Тбилиси, в четырехлетнем возрасте начал заниматься годзю-рю, впоследствии получил черный пояс третьего дана в этой дисциплине. Провел почти 50 боев в кикбоксинге, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. С 2019-го бьется в UFC, где выиграл семь первых поединков. Однако в последнем бою в январе прошлого года уступил Келвину Каттару единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Алекс Касерес

Свернуть

Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2008 года, в UFC - с 2011-го. Под эгидой промоушена одержал 16 побед при 11 поражениях и одном поединке без результата. Выиграл восемь из десяти последних боев, на данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне Касерес единогласным решением судей одолел Даниэля Пинеду.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЧикадзеПобеда КасересаТМ (2,5)ТБ (2,5)
«Фонбет»1,383,152,651,45
«Марафон»1,363,132,131,70
«Мелбет»1,393,152,331,56

Прогноз на бой

Свернуть

Главный вопрос - в какой форме Чикадзе после простоя и сумел ли он ментально восстановиться после жесточайшей рубки с Каттаром. Если всё удалось, то грузин вполне способен деклассировать следующего соперника за счет существенного преимущества в стойке. Однако Касерес может попытать счастья в борьбе, да и в целом солидный опыт не позволяет просто так списывать его со счетов.

Учитывая возможную аккуратность грузина после паузы в выступлениях и лишь одно поражение нокаутом в карьере американца, считаем интересной ставкой на ТБ (2,5).

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал Чикадзе (все арбитры - по 30-27).

Полный кард, где смотреть бой Чикадзе - Касерес

Свернуть

Турнир UFC Fight Night стартует на «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре в субботу, 26 августа, в 12:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 15:00 мск, поэтому бой Чикадзе - Касерес стоит ожидать около 16:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) - Лукаш Бржеский (Польша). Тяжелый вес;
  • Тошиоми Казами (Япония) - Гарретт Армфилд (США). Легчайший вес;
  • Чиди Нжокуани (США) - Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Сонг Кенан (Китай) - Роландо Бедоя (Перу). Полусредний вес;
  • Билли Гофф (США) - Юсаку Киношита (Япония). Полусредний вес;
  • На Лианг (Китай) - Джейджей Олдрич (США). Женский наилегчайший вес;
  • Сенгву Чой (Южная Корея) - Жарно Эрренс (Нидерланды). Полулегкий вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё