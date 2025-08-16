Гига Чикадзе — Алекс Касерес, 26 августа: прогноз на UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В субботу, 26 августа, грузин Гига Чикадзе вернется в октагон после более полутора лет простоя. Соперником девятого номера полулегкого дивизиона (до 65,8 кг) станет американец Алекс Касерес, выигравший семь из восьми последних боев. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Чикадзе
Касерес
Грузия
Страна
США
34
Возраст
35
Ниндзя
Прозвище
Брюс Лерой
17
Бои
35
14 (9 / 1 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (4 / 7 / 10)
3 (0 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
13 (1 / 7 / 5)
0
Без результата
1
9
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
15
183
Рост (см)
178
188
Размах рук (см)
187
103
Размах ног (см)
104
Уроженец Тбилиси, в четырехлетнем возрасте начал заниматься годзю-рю, впоследствии получил черный пояс третьего дана в этой дисциплине. Провел почти 50 боев в кикбоксинге, в профессиональных MMA выступает с 2015 года. С 2019-го бьется в UFC, где выиграл семь первых поединков. Однако в последнем бою в январе прошлого года уступил Келвину Каттару единогласным решением судей.
Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2008 года, в UFC - с 2011-го. Под эгидой промоушена одержал 16 побед при 11 поражениях и одном поединке без результата. Выиграл восемь из десяти последних боев, на данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне Касерес единогласным решением судей одолел Даниэля Пинеду.
Главный вопрос - в какой форме Чикадзе после простоя и сумел ли он ментально восстановиться после жесточайшей рубки с Каттаром. Если всё удалось, то грузин вполне способен деклассировать следующего соперника за счет существенного преимущества в стойке. Однако Касерес может попытать счастья в борьбе, да и в целом солидный опыт не позволяет просто так списывать его со счетов.
Учитывая возможную аккуратность грузина после паузы в выступлениях и лишь одно поражение нокаутом в карьере американца, считаем интересной ставкой на ТБ (2,5).
Наша ставка выиграла. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал Чикадзе (все арбитры - по 30-27).
Турнир UFC Fight Night стартует на «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре в субботу, 26 августа, в 12:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 15:00 мск, поэтому бой Чикадзе - Касерес стоит ожидать около 16:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.