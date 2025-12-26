Кристал Пэлас - Тоттенхэм, 28 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Последний игровой уикенд в английской Премьер-лиге увенчает столичное дерби. «Кристал Пэлас» принимает «Тоттенхэм». Разберемся с шансами сторон, вооружившись выкладками статистиков и трейдеров букмекерских
Турнир: английская Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кристал Пэлас»
|13
|15
|33
|49-92
|«Тоттенхэм»
|33
|15
|13
|92-49
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.12.2025
|«Арсенал»
1:1, пен. 8:7
«Кристал Пэлас»
Кубок лиги
|20.12.2025
|«Лидс»
4:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|18.12.2025
|«Кристал Пэлас»
2:2
«КуПС»
Лига конференций
|14.12.2025
|«Кристал Пэлас»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|11.12.2025
|«Шелбурн»
0:3
«Кристал Пэлас»
Лига конференций
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|14.12.2025
|«Ноттингем Форест»
3:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|09.12.2025
|«Тоттенхэм»
3:0
«Копенгаген»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Тоттенхэм»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
|02.12.2025
|«Ньюкасл»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
Хозяева поля занимают восьмое место, гости - 14-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|17
|12
|3
|2
|31-10
|39
|2. Манчестер Сити
|17
|12
|1
|4
|41-16
|37
|3. Астон Вилла
|17
|11
|3
|3
|27-18
|36
|4. Челси
|17
|8
|5
|4
|29-17
|29
|5. Ливерпуль
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|6. Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|7. Манчестер Юнайтед
|17
|7
|5
|5
|31-28
|26
|8. Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|9. Брайтон
|17
|6
|6
|5
|25-23
|24
|10. Эвертон
|17
|7
|3
|7
|18-20
|24
|11. Ньюкасл
|17
|6
|5
|6
|23-22
|23
|12. Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|24-25
|23
|13. Фулхэм
|17
|7
|2
|8
|24-26
|23
|14. Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|15. Борнмут
|17
|5
|7
|5
|26-29
|22
|16. Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|17. Ноттингем Форест
|17
|5
|3
|9
|17-26
|18
|18. Вест Хэм
|17
|3
|4
|10
|19-35
|13
|19. Бернли
|17
|3
|2
|12
|19-34
|11
|20. Вулверхэмптон
|17
|0
|2
|15
|9-37
|2
«Кристал Пэлас» чудовищно обидно вылетел из Кубка лиги. На пятой компенсированной минуте выездного матча с «Арсеналом» парни Оливера Гласнера сравняли счет, но все их старания перечеркнула серия пенальти. Фаворит допустил на одну промашку меньше и все-таки вышел в полуфинал.
С учетом этой неудачи безвыигрышная серия «Кристал Пэлас» достигла четырех матчей. У «Тоттенхэма» она в два раза короче: «шпоры» в гостях уступили «Ноттингему» и дома - ожившему после осеннего кризиса «Ливерпулю».
Обе команды тяготеют к результативной игре - иногда против собственной воли. Так или иначе, у хозяев из 10 предыдущих матчей семь были «верховыми», а у гостей - и вовсе девять. Так что ждем веселой голы и не меньше трех голов на «Селхерст Парк».
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Кристал Пэлас»: Муньос, Дакур, Риад, Кпорха (все - травмы)
«Тоттенхэм»: Биссума, Мэддисон (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Кристал Пэлас»:
|Позиция
|«Кристал Пэлас»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|1. Хендерсон
|1. Викарио
|Вратарь
|Защитник
|26. Ричардс
|24. Спенс
|Защитник
|Защитник
|5. Лакруа
|37. ван де Вен
|Защитник
|Защитник
|6. Гехи
|17. Ромеро
|Защитник
|Защитник
|17. Клайн
|23. Порро
|Защитник
|Полузащитник
|20. Уортон
|6. Пальинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Митчелл
|30. Бентанкур
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Камада
|29. Сарр
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Пино
|7. Симонс
|Нападающий
|Полузащитник
|14. Матета
|20. Кудус
|Нападающий
|Нападающий
|9. Нкетиа
|39. Коло-Муани
|Нападающий
|Главный тренер
|Оливер Гласнер
|Томас Франк
|Главный тренер
