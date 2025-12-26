Кристал Пэлас - Тоттенхэм, 28 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

«Кристал Пэлас» чудовищно обидно вылетел из Кубка лиги. На пятой компенсированной минуте выездного матча с «Арсеналом» парни Оливера Гласнера сравняли счет, но все их старания перечеркнула серия пенальти. Фаворит допустил на одну промашку меньше и все-таки вышел в полуфинал.

С учетом этой неудачи безвыигрышная серия «Кристал Пэлас» достигла четырех матчей. У «Тоттенхэма» она в два раза короче: «шпоры» в гостях уступили «Ноттингему» и дома - ожившему после осеннего кризиса «Ливерпулю».

Обе команды тяготеют к результативной игре - иногда против собственной воли. Так или иначе, у хозяев из 10 предыдущих матчей семь были «верховыми», а у гостей - и вовсе девять. Так что ждем веселой голы и не меньше трех голов на «Селхерст Парк».