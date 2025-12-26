Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 декабря 14:09ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Кристал Пэлас - Тоттенхэм, 28 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Земляки зажгут на исходе года?
Валентин Васильев

Последний игровой уикенд в английской Премьер-лиге увенчает столичное дерби.  «Кристал Пэлас» принимает  «Тоттенхэм». Разберемся с шансами сторон, вооружившись выкладками статистиков и трейдеров букмекерских 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Кристал Пэлас» (Лондон)

28.12.2025, Вс

19:30 МСК

 «Тоттенхэм» (Лондон)

П1 - 2.30

Х - 3.40

П2 - 3.30

Турнир: английская Премьер-лига, 18-й тур

Стадион: «Селхерст Парк»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кристал Пэлас»13153349-92
«Тоттенхэм»33151392-49

Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.12.2025«Арсенал»

1:1, пен. 8:7

«Кристал Пэлас»

Кубок лиги

20.12.2025«Лидс»

4:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

18.12.2025«Кристал Пэлас»

2:2

«КуПС»

Лига конференций

14.12.2025«Кристал Пэлас»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

11.12.2025«Шелбурн»

0:3

«Кристал Пэлас»

Лига конференций

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

14.12.2025«Ноттингем Форест»

3:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

09.12.2025«Тоттенхэм»

3:0

«Копенгаген»

Лига чемпионов

06.12.2025«Тоттенхэм»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

02.12.2025«Ньюкасл»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Хозяева поля занимают восьмое место, гости - 14-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал17123231-1039
2. Манчестер Сити17121441-1637
3. Астон Вилла17113327-1836
4. Челси1785429-1729
5. Ливерпуль1792628-2529
6. Сандерленд1776419-1727
7. Манчестер Юнайтед1775531-2826
8. Кристал Пэлас1775521-1926
9. Брайтон1766525-2324
10. Эвертон1773718-2024
11. Ньюкасл1765623-2223
12. Брентфорд1772824-2523
13. Фулхэм1772824-2623
14. Тоттенхэм1764726-2322
15. Борнмут1757526-2922
16. Лидс1754824-3119
17. Ноттингем Форест1753917-2618
18. Вест Хэм17341019-3513
19. Бернли17321219-3411
20. Вулверхэмптон1702159-372

Прогноз на матч

Свернуть

«Кристал Пэлас» чудовищно обидно вылетел из Кубка лиги. На пятой компенсированной минуте  выездного матча с «Арсеналом» парни Оливера Гласнера сравняли счет, но все их старания перечеркнула серия пенальти. Фаворит допустил на одну промашку меньше и все-таки вышел в полуфинал. 

С учетом этой неудачи безвыигрышная серия «Кристал Пэлас» достигла четырех матчей. У «Тоттенхэма» она в два раза короче: «шпоры» в гостях уступили «Ноттингему» и дома - ожившему после осеннего кризиса «Ливерпулю».

Обе команды тяготеют к результативной игре - иногда против собственной воли. Так или иначе, у хозяев из 10 предыдущих матчей семь были «верховыми», а у гостей - и вовсе девять. Так что ждем веселой голы и не меньше трех голов на «Селхерст Парк».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Кристал Пэлас»: Муньос, Дакур, Риад, Кпорха (все - травмы)

«Тоттенхэм»: Биссума, Мэддисон (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Кристал Пэлас»:

Позиция«Кристал Пэлас»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь1. Хендерсон1. ВикариоВратарь
Защитник26. Ричардс24. СпенсЗащитник
Защитник5. Лакруа37. ван де ВенЗащитник
Защитник6. Гехи17. РомероЗащитник
Защитник17. Клайн23. ПорроЗащитник
Полузащитник 20. Уортон6. ПальиньяПолузащитник
Полузащитник 3. Митчелл30. БентанкурПолузащитник 
Полузащитник18. Камада29. СаррПолузащитник
Полузащитник10. Пино7. СимонсНападающий
Полузащитник14. Матета20. КудусНападающий
Нападающий9. Нкетиа39. Коло-МуаниНападающий
Главный тренерОливер ГласнерТомас ФранкГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» дает высокие коэффициенты на все основные варианты главного маркета: 2.30 на победу хозяев, 3.30 - на гостей и 3.40 - на ничью.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer35 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer369 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer369 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё