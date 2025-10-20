ЦСКА — Акрон, 21 октября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Во вторник, 21 октября, состоится матч заключительного тура группового этапа FONBET Кубка России между ЦСКА и «Акроном». Армейцы уже обеспечили себе дальнейшее продвижение по турниру, в то время как тольяттинцы попытаются ухватиться за последний шанс остаться в игре. Попробуем спрогнозировать сценарий этой встречи.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 6-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: Сергей Цыганок, ассистенты - Константин Шаламберидзе, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|3
|1
|0
|10-3
|«Акрон»
|0
|1
|3
|3-10
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2025
|«Локомотив»
3:0
ЦСКА
РПЛ
|05.10.2025
|«Спартак»
2:3
ЦСКА
РПЛ
|01.10.2025
|«Локомотив»
0:1 после серии пенальти
ЦСКА
Кубок России
|28.09.2025
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|22.09.2025
|«Сочи»
1:3
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.10.2025
|«Пари НН»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|04.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|01.10.2025
|«Балтика»
3:0
«Акрон»
Кубок России
|27.09.2025
|«Ахмат»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|20.09.2025
|«Акрон»
2:2
«Рубин»
РПЛ
ЦСКА гарантировал себе путевку в плей-офф Пути РПЛ. «Акрон» сохраняет шансы продолжить борьбу за национальный Кубок, однако уже не все зависит от команды Тедеева.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ЦСКА
|5
|2
|3
|0
|6-3
|10
|2. Локомотив
|5
|3
|1
|1
|8-3
|10
|3. Балтика
|5
|1
|1
|3
|5-7
|5
|4. Акрон
|5
|1
|1
|3
|4-10
|5
Поражение от «Локомотива» (0:3) стало для ЦСКА крупнейшим за последние три года. Армейцы не только упустили первое место в таблице РПЛ, но и потеряли на один матч основного защитника Игоря Дивеева, получившего перелом носа. Несмотря на то, что армейцы решили вопрос с выходом в плей-офф Пути РПЛ, в предстоящей встрече команда Челестини постарается реабилитироваться перед болельщиками за унижение в дерби.
«Акрон» четко расставил приоритет в пользу национального чемпионата. Ранее коллектив Заура Тедеева одержал первую победу впервые с августа. Локальный успех должен повлиять на боевой дух тольяттинцев, но продолжить победную поступь будет крайне непросто из-за ограниченности в резервах. Не забываем, что «Акрон» проиграл пять из шести последних выездных встреч.
Вероятнее всего, мы увидим открытый футбол с обилием моментов. ЦСКА имеет больше возможностей для ротации состава. Кроме того, дополнительную мотивацию в виде реванша за поражение в первом матче никто не отменял. Ожидаем, что красно-синие одержат убедительную победу с разницей минимум в два гола.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире встречу между московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном» покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Ди Лусиано, Мусаев, Алвес (все —травма), Акинфеев, Дивеев (оба — под вопросом)
«Акрон»: Попенков (перебор желтых)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Акрон»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|32. Тереховский
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|86. Агапов
|Защитник
|Защитник
|23. Абдулкадыров
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|26. Эсковал
|Защитник
|Защитник
|22. Гайич
|77. Савичев
|Защитник
|Полузащитник
|19. Руиз
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Матеуш
|80. Хосонов
|Полузащитник
|Полузащитник
|52. Бандикян
|35. Дьяковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|17. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Пополитов
|11. Беншимол
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Алеррандро
|2. Роша
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Winline верит в итоговую победу армейцев, предложив за них коэффициент 1,41. Ничейный результат оценивается в 5.40, а успех тольяттинцев котируется за 7,60.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Эксперты оценили вероятность успеха хозяев примерно в 60% в основное время.
По мнению аналитиков, наиболее вероятный счет в матче - 1:0. Ставки на этот вариант Winline принимает по котировке 7.20.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или на официальном сайте красно-синих.