Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 октября 19:06ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

ЦСКА — Акрон, 21 октября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Последний шанс тольяттинцев продолжить борьбу за национальный Кубок
Руслан Ипполитов

Во вторник, 21 октября, состоится матч заключительного тура группового этапа FONBET Кубка России между ЦСКА и «Акроном». Армейцы уже обеспечили себе дальнейшее продвижение по турниру, в то время как тольяттинцы попытаются ухватиться за последний шанс остаться в игре. Попробуем спрогнозировать сценарий этой встречи.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

21.10.2025, Вт

20:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.41

Х - 5.40

П2 - 7.60

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 6-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: Сергей Цыганок, ассистенты - Константин Шаламберидзе, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА31010-3
«Акрон»0133-10

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2025«Локомотив»

3:0

ЦСКА

РПЛ

05.10.2025«Спартак»

2:3

ЦСКА

РПЛ

01.10.2025«Локомотив»

0:1 после серии пенальти

ЦСКА

  Кубок России

28.09.2025ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

22.09.2025«Сочи»

1:3

ЦСКА

РПЛ

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.10.2025«Пари НН»

0:1

«Акрон»

РПЛ

04.10.2025«Акрон»

1:1

«Зенит»

РПЛ

01.10.2025«Балтика»

3:0

«Акрон»

Кубок России

27.09.2025«Ахмат»

3:0

«Акрон»

РПЛ

20.09.2025«Акрон»

2:2

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

ЦСКА гарантировал себе путевку в плей-офф Пути РПЛ. «Акрон» сохраняет шансы продолжить борьбу за национальный Кубок, однако уже не все зависит от команды Тедеева.

КомандыИВНПМО
1. ЦСКА52306-310
2. Локомотив53118-310
3. Балтика51135-75
4. Акрон51134-105

Прогноз на матч

Свернуть

Поражение от «Локомотива» (0:3) стало для ЦСКА крупнейшим за последние три года. Армейцы не только упустили первое место в таблице РПЛ, но и потеряли на один матч основного защитника Игоря Дивеева, получившего перелом носа. Несмотря на то, что армейцы решили вопрос с выходом в плей-офф Пути РПЛ, в предстоящей встрече команда Челестини постарается реабилитироваться перед болельщиками за унижение в дерби.

«Акрон» четко расставил приоритет в пользу национального чемпионата. Ранее коллектив Заура Тедеева одержал первую победу впервые с августа. Локальный успех должен повлиять на боевой дух тольяттинцев, но продолжить победную поступь будет крайне непросто из-за ограниченности в резервах. Не забываем, что «Акрон» проиграл пять из шести последних выездных встреч.

Вероятнее всего, мы увидим открытый футбол с обилием моментов. ЦСКА имеет больше возможностей для ротации состава. Кроме того, дополнительную мотивацию в виде реванша за поражение в первом матче никто не отменял. Ожидаем, что красно-синие одержат убедительную победу с разницей минимум в два гола.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу между московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном» покажет канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Ди Лусиано, Мусаев, Алвес (все —травма), Акинфеев, Дивеев (оба — под вопросом) 

«Акрон»: Попенков (перебор желтых)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Акрон»:

ПозицияЦСКА«Акрон»Позиция
Вратарь49. Тороп32. ТереховскийВратарь
Защитник27. Мойзес86. АгаповЗащитник
Защитник23. Абдулкадыров19. БокоевЗащитник
Защитник90. Лукин26. ЭсковалЗащитник
Защитник22. Гайич77. СавичевЗащитник
Полузащитник19. Руиз15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 7. Матеуш80. ХосоновПолузащитник 
Полузащитник52. Бандикян35. ДьяковацПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк17. БакаевПолузащитник
Нападающий30. Пополитов11. БеншимолПолузащитник
Нападающий9. Алеррандро2. РошаНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline верит в итоговую победу армейцев, предложив за них коэффициент 1,41. Ничейный результат оценивается в 5.40, а успех тольяттинцев котируется за 7,60.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче ЦСКА - «Акрон»?

Эксперты оценили вероятность успеха хозяев примерно в 60% в основное время. 

С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Акрон»?

По мнению аналитиков, наиболее вероятный счет в матче - 1:0. Ставки на этот вариант Winline принимает по котировке 7.20.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Акрон»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Акрон»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «ВЭБ Арена» или на официальном сайте красно-синих.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer437 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer437 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё