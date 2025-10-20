ЦСКА — Акрон, 21 октября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Поражение от «Локомотива» (0:3) стало для ЦСКА крупнейшим за последние три года. Армейцы не только упустили первое место в таблице РПЛ, но и потеряли на один матч основного защитника Игоря Дивеева, получившего перелом носа. Несмотря на то, что армейцы решили вопрос с выходом в плей-офф Пути РПЛ, в предстоящей встрече команда Челестини постарается реабилитироваться перед болельщиками за унижение в дерби.

«Акрон» четко расставил приоритет в пользу национального чемпионата. Ранее коллектив Заура Тедеева одержал первую победу впервые с августа. Локальный успех должен повлиять на боевой дух тольяттинцев, но продолжить победную поступь будет крайне непросто из-за ограниченности в резервах. Не забываем, что «Акрон» проиграл пять из шести последних выездных встреч.

Вероятнее всего, мы увидим открытый футбол с обилием моментов. ЦСКА имеет больше возможностей для ротации состава. Кроме того, дополнительную мотивацию в виде реванша за поражение в первом матче никто не отменял. Ожидаем, что красно-синие одержат убедительную победу с разницей минимум в два гола.