ЦСКА - Динамо, 6 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА с «Динамо» по-разному стартовали на турнире в ОАЭ, но оба наверняка испытали легкую досаду от итоговых результатов. Армейцы позволили «Краснодару» уйти с 0:2 на 2:2 и вынуждены были доказывать свое право на победу в серии пенальти. Выиграть-то они выиграли, но вместо трех очков получили только два. Динамовцы тоже пропустили два мяча от «Зенита», но в ответ забили только один и, соответственно, уступили.

За последние пять матчей с учетом официальных бело-голубые праздновали успех только раз, и лишь в серии пенальти - в игре с «Шанхай Шэньхуа». Во всех этих встречах они неизменно пропускали голы, причем трижды - по паре.

ЦСКА в межсезонье тоже пропускает многовато: один от «Акрона», четыре - от динамовцев Самарканда, два - от «Краснодара». Если «Динамо» и в сезоне преследовали проблемы в обороне, то у армейцев они обострились с уходом Дивеева. Так что в этой паре обмен результативными ударами более чем вероятен. Титульный спонсор Кубка дает на «обе забьют» кэф 1.53.