ЦСКА - Динамо, 6 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

«Братское дерби» в Абу-Даби
Валентин Васильев

В пятницу, 6 февраля, в Winline Зимнем Кубке РПЛ по футболу пройдут матчи второго тура. Откроют игровой день давние друзья-соперники - ЦСКА с «Динамо». Для Ролана Гусева эта игра имеет еще и серьезный личный подтекст ввиду славного армейского прошлого. Рассказываем о самых интересных предложениях букмекеров на «братское дерби» в Абу-Даби. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

06.02.2026, Пт

15:00 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2.50

Х - 3.35

П2 - 2.85

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 2-й тур

Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)

Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА 725678265-296
«Динамо»785672296-265

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2026ЦСКА

2:2, пен. 5:4

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

25.01.2026ЦСКА

3:4

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

22.01.2026«Акрон»

1:3

ЦСКА

Товарищеский матч

07.12.2025«Краснодар»

3:2

ЦСКА

РПЛ

29.11.2025ЦСКА

2:0

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2026«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

26.01.2026«Динамо» Москва

1:1, пен. 2:3

«Чэнду Жунчэн»

Товарищеский матч

23.01.2026«Динамо» Москва

2:2, пен. 5:3

«Шанхай Шэньхуа»

Товарищеский матч

06.12.2025«Спартак»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

30.11.2025«Ахмат»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Расписание и результаты матчей

Winline Зимний Кубок РПЛ

  • 03.02.2026, 15:00. «Зенит» – «Динамо» - 2:1
  • 03.02.2026, 19:15. ЦСКА – «Краснодар» - 2:2, пен. 5:4
  • 06.02.2026, 15:00. ЦСКА – «Динамо М»
  • 06.02.2026, 19:15. «Краснодар» – «Зенит»
  • 10.02.2026, 10:00. «Зенит» – ЦСКА
  • 10.02.2026, 16:00. «Динамо» – «Краснодар»

Турнирная таблица

КомандаИВНПМО
1. Зенит11002-13
2. ЦСКА11002-22
3. Краснодар10012-21
4. Динамо10011-20

Прогноз на матч

ЦСКА с «Динамо» по-разному стартовали на турнире в ОАЭ, но оба наверняка испытали легкую досаду от итоговых результатов. Армейцы позволили «Краснодару» уйти с 0:2 на 2:2 и вынуждены были доказывать свое право на победу в серии пенальти. Выиграть-то они выиграли, но вместо трех очков получили только два. Динамовцы тоже пропустили два мяча от «Зенита», но в ответ забили только один и, соответственно, уступили.

За последние пять матчей с учетом официальных бело-голубые праздновали успех только раз, и лишь в серии пенальти - в игре с «Шанхай Шэньхуа». Во всех этих встречах они неизменно пропускали голы, причем трижды - по паре. 

ЦСКА в межсезонье тоже пропускает многовато: один от «Акрона», четыре - от динамовцев Самарканда, два - от «Краснодара». Если «Динамо» и в сезоне преследовали проблемы в обороне, то у армейцев они обострились с уходом Дивеева. Так что в этой паре обмен результативными ударами более чем вероятен. Титульный спонсор Кубка дает на «обе забьют» кэф 1.53. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении Winline. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: нет

«Динамо»: Глебов, Зайнутдинов, Чавес, Александров, Артур (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Встречу географических соседей отличают и близкие коэффициенты на победу обеих команд. Успех ЦСКА в линии Winline идет за 2.50, а динамовцев - за 2.85. На ничью можно поставить за 3.35.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Динамо»?

Эксперты ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. В первом круге РПЛ ЦСКА обыграл земляков в гостях со счетом 3:1.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Динамо»?

Все игры Зимнего Кубка РПЛ в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и Winline (на официальном сайте и в приложении).

Кто выигрывал Winline Зимний Кубок РПЛ?

В предыдущие годы турнир  дважды выигрывал «Спартак», а в прошлом году трофей забрал «Зенит».

Кто выиграет турнир при равенстве очков?

В случае равенства очков у двух или более команд в турнирной таблице итоговые места будут определены по следующим критериям:

  1. Личные встречи: Сначала учитываются результаты игр между командами, имеющими равное количество очков (количество побед, разница мячей и количество забитых мячей в играх между этими командами).
  2. Разница мячей: Если личные встречи не выявляют победителя, то учитывается общая разница мячей (количество забитых мячей минус количество пропущенных) во всех матчах турнира.
  3. Количество забитых мячей: Если разница мячей одинакова, то преимущество получает команда, забившая больше мячей во всех матчах турнира.

