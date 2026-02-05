ЦСКА - Динамо, 6 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 6 февраля, в Winline Зимнем Кубке РПЛ по футболу пройдут матчи второго тура. Откроют игровой день давние друзья-соперники - ЦСКА с «Динамо». Для Ролана Гусева эта игра имеет еще и серьезный личный подтекст ввиду славного армейского прошлого. Рассказываем о самых интересных предложениях букмекеров на «братское дерби» в Абу-Даби.
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 2-й тур
Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия)
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|72
|56
|78
|265-296
|«Динамо»
|78
|56
|72
|296-265
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2026
|ЦСКА
2:2, пен. 5:4
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|25.01.2026
|ЦСКА
3:4
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|22.01.2026
|«Акрон»
1:3
ЦСКА
Товарищеский матч
|07.12.2025
|«Краснодар»
3:2
ЦСКА
РПЛ
|29.11.2025
|ЦСКА
2:0
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2026
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
|26.01.2026
|«Динамо» Москва
1:1, пен. 2:3
«Чэнду Жунчэн»
Товарищеский матч
|23.01.2026
|«Динамо» Москва
2:2, пен. 5:3
«Шанхай Шэньхуа»
Товарищеский матч
|06.12.2025
|«Спартак»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|30.11.2025
|«Ахмат»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Winline Зимний Кубок РПЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2. ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-2
|2
|3. Краснодар
|1
|0
|0
|1
|2-2
|1
|4. Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
ЦСКА с «Динамо» по-разному стартовали на турнире в ОАЭ, но оба наверняка испытали легкую досаду от итоговых результатов. Армейцы позволили «Краснодару» уйти с 0:2 на 2:2 и вынуждены были доказывать свое право на победу в серии пенальти. Выиграть-то они выиграли, но вместо трех очков получили только два. Динамовцы тоже пропустили два мяча от «Зенита», но в ответ забили только один и, соответственно, уступили.
За последние пять матчей с учетом официальных бело-голубые праздновали успех только раз, и лишь в серии пенальти - в игре с «Шанхай Шэньхуа». Во всех этих встречах они неизменно пропускали голы, причем трижды - по паре.
ЦСКА в межсезонье тоже пропускает многовато: один от «Акрона», четыре - от динамовцев Самарканда, два - от «Краснодара». Если «Динамо» и в сезоне преследовали проблемы в обороне, то у армейцев они обострились с уходом Дивеева. Так что в этой паре обмен результативными ударами более чем вероятен. Титульный спонсор Кубка дает на «обе забьют» кэф 1.53.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Динамо»: Глебов, Зайнутдинов, Чавес, Александров, Артур (все - травмы)
Встречу географических соседей отличают и близкие коэффициенты на победу обеих команд. Успех ЦСКА в линии Winline идет за 2.50, а динамовцев - за 2.85. На ничью можно поставить за 3.35.
Эксперты ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. В первом круге РПЛ ЦСКА обыграл земляков в гостях со счетом 3:1.
Все игры Зимнего Кубка РПЛ в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и Winline (на официальном сайте и в приложении).
В предыдущие годы турнир дважды выигрывал «Спартак», а в прошлом году трофей забрал «Зенит».
В случае равенства очков у двух или более команд в турнирной таблице итоговые места будут определены по следующим критериям: