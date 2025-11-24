Ведомости
Кубок России по футболу

ЦСКА - Динамо Махачкала, 26 ноября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

С высокой степенью вероятности, победитель сыграет в полуфинале с чемпионом России
Валентин Васильев

Целых три игры ЦСКА с махачкалинским «Динамо» содержит ноябрьский календарь  российского футбола. Заключительная из них пройдет в среду, 26-го числа, и определит, кто продолжит поход за Кубком России по верхней половине сетки, а кто спустится в нижнюю. Вашему вниманию предматчевые расклады и прогноз на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

26.11.2025, Ср

18:00 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.68

Х - 3.70

П2 - 5.40

Турнир:  FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА3014-1
«Динамо» (Махачкала)1031-4

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Спартак»

1:0

ЦСКА

РПЛ

08.11.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

ЦСКА

РПЛ

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

31.10.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

25.10.2025ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Динамо» Москва

3:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

08.11.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

ЦСКА

РПЛ

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

01.11.2025«Динамо» (Махачкала)

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

25.10.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

1/4 финала

Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»  
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч -  3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо»   Мх. Первый матч -  0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч -  1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч -  3:1 

Прогноз на матч

Всего пятый раз в истории сойдутся эти команды, но изучить друг друга они уже успели основательно. Только в начале ноября они дважды соперничали в Каспийске. В кубковом матче хозяева неожиданно выиграли (1:0), а в чемпионате с зеркальным счетом уступили. 

Игры армейцев в последнее время чаще получаются скудными на голы, чем богатыми. Из пяти предыдущих игр ЦСКА все до единой были «низовыми», и только одна содержала больше одного забитого мяча. Махачкалинский середняк зачастую берет свое дисциплиной и надежностью в обороне. А в столице решимость парней Хасанби Биджиева зачастую только укрепляется. Так что предстоящая встреча вряд ли будет кардинально отличаться от двух предыдущих. Тотал меньше 2.5 в этой ситуации выглядит вполне реалистичным сценарием.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Круговой, Лукин, Глебов, Ди Лусиано (все - травмы)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала):

ПозицияЦСКА«Динамо» МахачкалаПозиция
Вратарь49. Тороп27. ВолкВратарь
Защитник22. Гайич77. СундуковЗащитник
Защитник23. Абдулкадыров24. АларконЗащитник
Защитник4. Жоао Виктор3. АззиЗащитник
Защитник27. Мойзес22. Мохамед АззиПолузащитник
Полузащитник18. Верде13. КагермазовПолузащитник
Полузащитник 5. Вильягра21 ДжабраиловПолузащитник 
Полузащитник37. Кармо9. МагомедовПолузащитник
Полузащитник30. Пополитов53. ГаджиевПолузащитник
Нападающий8. Шуманский7. МастуриНападающий
Нападающий9. Алеррандро28. СердеровНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу гостей в Winline более чем в три раза превышает котировку на хозяев - соответственно, 5.40 против 1.68. Ничья котируется в конторе за 3.70.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала)?

В случае минимальной победы ЦСКА со счетом 1:0 Winline выплатит вознаграждение в пятикратном размере. Это наиболее вероятный вариант в линии на точный счет. 

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала)?

Бесплатно игру покажет «Матч ТВ».

Кто выйдет в следующий раунд?

Победитель этого противостояния останется в Пути РПЛ Кубка России и сыграет в полуфинале с лучшей командой из пары «Краснодар» - «Оренбург», а проигравший переместится в Путь регионов. 

