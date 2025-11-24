ЦСКА - Динамо Махачкала, 26 ноября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Всего пятый раз в истории сойдутся эти команды, но изучить друг друга они уже успели основательно. Только в начале ноября они дважды соперничали в Каспийске. В кубковом матче хозяева неожиданно выиграли (1:0), а в чемпионате с зеркальным счетом уступили.

Игры армейцев в последнее время чаще получаются скудными на голы, чем богатыми. Из пяти предыдущих игр ЦСКА все до единой были «низовыми», и только одна содержала больше одного забитого мяча. Махачкалинский середняк зачастую берет свое дисциплиной и надежностью в обороне. А в столице решимость парней Хасанби Биджиева зачастую только укрепляется. Так что предстоящая встреча вряд ли будет кардинально отличаться от двух предыдущих. Тотал меньше 2.5 в этой ситуации выглядит вполне реалистичным сценарием.