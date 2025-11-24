ЦСКА - Динамо Махачкала, 26 ноября: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
Целых три игры ЦСКА с махачкалинским «Динамо» содержит ноябрьский календарь российского футбола. Заключительная из них пройдет в среду, 26-го числа, и определит, кто продолжит поход за Кубком России по верхней половине сетки, а кто спустится в нижнюю. Вашему вниманию предматчевые расклады и прогноз на игру.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|3
|0
|1
|4-1
|«Динамо» (Махачкала)
|1
|0
|3
|1-4
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
ЦСКА
РПЛ
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
|31.10.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|25.10.2025
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
ЦСКА
РПЛ
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
|01.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|25.10.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
1/4 финала
Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч - 3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх. Первый матч - 0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч - 1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч - 3:1
Всего пятый раз в истории сойдутся эти команды, но изучить друг друга они уже успели основательно. Только в начале ноября они дважды соперничали в Каспийске. В кубковом матче хозяева неожиданно выиграли (1:0), а в чемпионате с зеркальным счетом уступили.
Игры армейцев в последнее время чаще получаются скудными на голы, чем богатыми. Из пяти предыдущих игр ЦСКА все до единой были «низовыми», и только одна содержала больше одного забитого мяча. Махачкалинский середняк зачастую берет свое дисциплиной и надежностью в обороне. А в столице решимость парней Хасанби Биджиева зачастую только укрепляется. Так что предстоящая встреча вряд ли будет кардинально отличаться от двух предыдущих. Тотал меньше 2.5 в этой ситуации выглядит вполне реалистичным сценарием.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Круговой, Лукин, Глебов, Ди Лусиано (все - травмы)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|ЦСКА
|«Динамо» Махачкала
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|22. Гайич
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|23. Абдулкадыров
|24. Аларкон
|Защитник
|Защитник
|4. Жоао Виктор
|3. Аззи
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|22. Мохамед Аззи
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Верде
|13. Кагермазов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Вильягра
|21 Джабраилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Кармо
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Пополитов
|53. Гаджиев
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Шуманский
|7. Мастури
|Нападающий
|Нападающий
|9. Алеррандро
|28. Сердеров
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей в Winline более чем в три раза превышает котировку на хозяев - соответственно, 5.40 против 1.68. Ничья котируется в конторе за 3.70.
В случае минимальной победы ЦСКА со счетом 1:0 Winline выплатит вознаграждение в пятикратном размере. Это наиболее вероятный вариант в линии на точный счет.
Бесплатно игру покажет «Матч ТВ».
Победитель этого противостояния останется в Пути РПЛ Кубка России и сыграет в полуфинале с лучшей командой из пары «Краснодар» - «Оренбург», а проигравший переместится в Путь регионов.