ЦСКА - Краснодар, 4 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
В первую неделю весны 2026 года возобновляются игры FONBET Кубка России по футболу. В верхней половине сетки, Пути РПЛ, нас ожидает ремейк Суперкубка-2025- ЦСКА против «Краснодар». Рассказываем о вероятных сценариях встречи и самых интересных предложениях букмекеров на игру в Москве.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|15
|13
|14
|52-41
|«Краснодар»
|14
|13
|15
|41-52
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2026
|«Ахмат»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|21.02.2026
|ЦСКА
3:2
«Локомотив»
Товарищеский матч
|18.02.2026
|ЦСКА
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Зенит»
2:2, пен. 3:4
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
|06.02.2026
|ЦСКА
1:1, пен. 3:5
«Динамо» М
|Winline Зимний Кубок РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Краснодар»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|17.02.2026
|«Краснодар»
0:1
«Зенит»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Динамо» М
1:0
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|06.02.2026
|«Краснодар»
3:0
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|ЦСКА
2:2, пен. 5:4
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо» Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»
1/2 финала (Путь РПЛ)
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
Всего месяц назад претенденты на медали РПЛ соперничали в рамках предсезонного зимнего турнира и выдали в Абу-Даби увлекательное действо с четырьмя забитыми мячами (2:2) и серией пенальти, которая завершилась в пользу армейцев. После этого чемпион России еще дважды уступил на сборах с одинаковым счетом 0:1 московскому «Динамо» и «Зениту» - зато официальный сезон возобновил победно. Пускай не без труда, но «быки» все же сломили дома сопротивление «Ростова» (2:1).
ЦСКА, наоборот, увез из Абу-Даби главный приз товарищеского турнира, но первый матч в чемпионате провалил. И дело тут не результате (0:1 от «Ахмата»), а в несоответствии ожиданий болельщиков и экспертов исходу игры. Не просто так Фабио Челестини после встречи в Грозном негодовал. Игра с Краснодаром должна показать реакцию красно-синих на неожиданное поражение и выговор от тренера.
За последние 10 матчей (с учетом контрольных) обе команды по семь раз выдавали «верховые» результаты. Учитывая напрашивающуюся ротацию состава и свежие эмоции с обеих сторон, можно понадеяться на в меру результативный футбол на 3-й Песчаной улице столицы.
В «БЕТСИТИ» тотал больше 2.5 котируется за 1.90.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Баринов (дисквалификация)
«Краснодар»: Кокшаров, Стежко, Петров (все - травмы), Кривцов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Краснодар»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|15. Корякин
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|79. Данилов
|17. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|2. Рейс
|15. Оласа
|Защитник
|Защитник
|31. Кисляк
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|66. Аугусто
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Козлов
|23. Боселли
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гонду
|67. Мукаилов
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Эксперты ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. Последний официальный матч команд, в декабре прошлого года, завершился в пользу южан - 3:2.
Все игры верхней сетки Кубка России в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Билеты номиналом от 1 400 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба. Fan ID в кубковом турнире не требуется.