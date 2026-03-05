ЦСКА - Краснодар, 4 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Всего месяц назад претенденты на медали РПЛ соперничали в рамках предсезонного зимнего турнира и выдали в Абу-Даби увлекательное действо с четырьмя забитыми мячами (2:2) и серией пенальти, которая завершилась в пользу армейцев. После этого чемпион России еще дважды уступил на сборах с одинаковым счетом 0:1 московскому «Динамо» и «Зениту» - зато официальный сезон возобновил победно. Пускай не без труда, но «быки» все же сломили дома сопротивление «Ростова» (2:1).

ЦСКА, наоборот, увез из Абу-Даби главный приз товарищеского турнира, но первый матч в чемпионате провалил. И дело тут не результате (0:1 от «Ахмата»), а в несоответствии ожиданий болельщиков и экспертов исходу игры. Не просто так Фабио Челестини после встречи в Грозном негодовал. Игра с Краснодаром должна показать реакцию красно-синих на неожиданное поражение и выговор от тренера.

За последние 10 матчей (с учетом контрольных) обе команды по семь раз выдавали «верховые» результаты. Учитывая напрашивающуюся ротацию состава и свежие эмоции с обеих сторон, можно понадеяться на в меру результативный футбол на 3-й Песчаной улице столицы.

В «БЕТСИТИ» тотал больше 2.5 котируется за 1.90.