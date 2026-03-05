Ведомости
2 марта 3:47
Кубок России по футболу

ЦСКА - Краснодар, 4 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Ремейк Суперкубка-2025 в Москве
Валентин Васильев

В первую неделю весны 2026 года возобновляются игры FONBET Кубка России по футболу. В верхней половине сетки, Пути РПЛ, нас ожидает ремейк Суперкубка-2025- ЦСКА против «Краснодар». Рассказываем о вероятных сценариях встречи и самых интересных предложениях букмекеров на игру в Москве.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

04.03.2026, Ср

20:45 МСК

«Краснодар» 

П1 - 2.70

Х - 3.40

П2 - 2.60

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА 15131452-41
«Краснодар» 14131541-52

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2026«Ахмат»

1:0

ЦСКА

 РПЛ

21.02.2026ЦСКА

3:2

«Локомотив»

Товарищеский матч

18.02.2026ЦСКА

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

10.02.2026«Зенит»

2:2, пен. 3:4

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

06.02.2026ЦСКА

1:1, пен. 3:5

«Динамо» М

Winline Зимний Кубок РПЛ

Последние пять матчей  «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Краснодар»

2:1

«Ростов»

РПЛ

17.02.2026«Краснодар»

0:1

«Зенит»

Товарищеский матч

10.02.2026«Динамо» М

1:0

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

06.02.2026«Краснодар»

3:0

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026ЦСКА

2:2, пен. 5:4

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

Календарь матчей

1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)

03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо»  Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»  

1/2 финала (Путь РПЛ)

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»  

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

Прогноз на матч

Всего месяц назад претенденты на медали РПЛ соперничали в рамках предсезонного зимнего турнира и выдали в Абу-Даби увлекательное действо с четырьмя забитыми мячами (2:2) и серией пенальти, которая завершилась в пользу армейцев. После этого чемпион России еще дважды уступил на сборах с одинаковым счетом 0:1 московскому «Динамо» и «Зениту» - зато официальный сезон возобновил победно. Пускай не без труда, но «быки» все же сломили дома сопротивление «Ростова» (2:1).

ЦСКА, наоборот, увез из Абу-Даби главный приз товарищеского турнира, но первый матч в чемпионате провалил. И дело тут не результате (0:1 от «Ахмата»), а в несоответствии ожиданий болельщиков и экспертов исходу игры. Не просто так Фабио Челестини после встречи в Грозном негодовал. Игра с Краснодаром должна показать реакцию красно-синих на неожиданное поражение и выговор от тренера. 

За последние 10 матчей (с учетом контрольных) обе команды по семь раз выдавали «верховые» результаты. Учитывая напрашивающуюся ротацию состава и свежие эмоции с обеих сторон, можно понадеяться на в меру результативный футбол на 3-й Песчаной улице столицы.

В «БЕТСИТИ» тотал больше 2.5 котируется за 1.90.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении FONBET. 

Составы команд

Потери

ЦСКА: Баринов (дисквалификация)

 «Краснодар»: Кокшаров, Стежко, Петров (все - травмы), Кривцов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Краснодар»:

ПозицияЦСКА«Краснодар»Позиция
Вратарь49. Тороп15. КорякинВратарь
Защитник22. Гаич20. ГонсалесЗащитник
Защитник90. Лукин5. ЖубалЗащитник
Защитник79. Данилов17. ПальцевЗащитник
Защитник2. Рейс15. ОласаЗащитник
Защитник31. Кисляк53. ЧерниковПолузащитник
Полузащитник 6. Баринов66. АугустоПолузащитник
Полузащитник17. Глебов10. СперцянПолузащитник
Полузащитник3. Круговой11. БатчиПолузащитник
Нападающий18. Козлов23. БоселлиПолузащитник
Нападающий9. Гонду67. МукаиловНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «БЕТСИТИ» установили близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.70 на москвичей и 2.60 - на краснодарцев.  1.64. На ничью можно поставить за 3.40.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Краснодар»?

Эксперты ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. Последний официальный матч команд, в декабре прошлого года, завершился в пользу южан - 3:2.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Краснодар»?

Все игры верхней сетки Кубка России в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч матч ЦСКА - «Краснодар»?

Билеты номиналом от 1 400 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба. Fan ID в кубковом турнире не требуется.

 

