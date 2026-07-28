ЦСКА — Крылья Советов, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА — Крылья Советов, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составыОбновлено:
Полное содержание
ЦСКА открывает 35-й чемпионат России по футболу двумя домашними матчами, а «Крылья Советов» – спаренным выездом в столицу. На Ленинградском проспекте самарцы не уступили – как то будет на 3-й Песчаной улице? Рассмотрим предстоящее противостояние с точки зрения предматчевых интриг и перспективных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
Форма команд
История матчей:
|Действие
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|71
|31
|26
|223-109
|«Крылья Советов»
|26
|31
|71
|109-223
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.07.2026
|ЦСКА
2:1
«Балтика»
РПЛ
|18.07.2026
|«Динамо» Москва
5:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|14.07.2026
|«Локомотив»
1:0
ЦСКА
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Оренбург»
2:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|04.07.2026
|ЦСКА
1:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2025
|«Динамо» Москва
0:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Рубин»
2:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Спартак»
3:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|01.07.2026
|«Крылья Советов»
2:3
«Сокол»
Товарищеский матч
Место в таблице
В первом туре шесть команд набрали по три очка, ЦСКА – в их числе. «Крылья Советов» сразу устроились на привычное место в середине таблицы.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо Махачкала
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Прогноз на матч
Старт нового чемпионата оказался шокирующим для ЦСКА: минуты не прошло с начала матча против «Балтики», как красно-синие пропустили первый мяч в сезоне. Пришлось включать характер и переламывать ход матча – и то, и другое армейцам удалось. Итог – волевая победа со счетом 2:1.
Волжане избежали подобных потрясений в первом туре. В Петровском парке ни хозяева, ни гости не забивали. Но в целом команда Булатова оставила очень приятное впечатление своей игрой – и в ближайшую субботу постарается его закрепить на 3-й Песчаной.
Игра обещает быть задорной и боевой. Обмен голами в ней представляется очень даже вероятным исходом. Аналитики «Бетбум» считают так же: коэффициент 1.77 на «обе забьют» прямо на это указывает.
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Трансляции
Составы команд
Потери
ЦСКА: Акинфеев, Воронов (оба – травмы), Баринов (болезнь)
«Крылья Советов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Крылья Советов»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|4. Виктор
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|79. Данилов
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|2. Печенин
|Защитник
|Защитник
|22. Гайич
|22. Костанца
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|8. Витюгов
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|14. Баньяц
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Козлов
|15. Рассказов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|19. Олейников
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гонду
|11. Рахманович
|Нападающий
|Главный тренер
|Дмитрий Игдисамов
|Сергей Булатов
|Главный тренер
Коэффициенты букмекеров
Коэффициент на победу волжан почти в четыре раза превышает предложение на успех ЦСКА – соответственно, 5.80 против 1.56. Ничья котируется за 4.30.
Вопросы и ответы
Кто победит в матче ЦСКА - «Крылья Советов»?
«Крылья Советов» семь лет не побеждают ЦСКА (2:0 в июле 2019 г.). Естественно, что аналитики отдают предпочтение хозяевам поля.
Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Крылья Советов»?
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Где купить билеты на матч ЦСКА - «Крылья Советов»?
Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость составляет всего 115 рублей.