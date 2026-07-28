ЦСКА — Крылья Советов, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Старт нового чемпионата оказался шокирующим для ЦСКА: минуты не прошло с начала матча против «Балтики», как красно-синие пропустили первый мяч в сезоне. Пришлось включать характер и переламывать ход матча – и то, и другое армейцам удалось. Итог – волевая победа со счетом 2:1.

Волжане избежали подобных потрясений в первом туре. В Петровском парке ни хозяева, ни гости не забивали. Но в целом команда Булатова оставила очень приятное впечатление своей игрой – и в ближайшую субботу постарается его закрепить на 3-й Песчаной.

Игра обещает быть задорной и боевой. Обмен голами в ней представляется очень даже вероятным исходом. Аналитики «Бетбум» считают так же: коэффициент 1.77 на «обе забьют» прямо на это указывает.