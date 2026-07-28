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ЦСКА — Крылья Советов, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Игра на два исхода?
Валентин Васильев
BetBoom
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт
  • Форма команд
  • Место в таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

ЦСКА открывает 35-й чемпионат России по футболу двумя домашними матчами, а «Крылья Советов» – спаренным выездом в столицу. На Ленинградском проспекте самарцы не уступили – как то будет на 3-й Песчаной улице?  Рассмотрим предстоящее противостояние с точки зрения предматчевых интриг и перспективных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

01.08.2026, Сб

16:15 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.56

Х - 4.30

П2 - 5.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

Действие ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА713126223-109
«Крылья Советов»263171109-223

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.07.2026ЦСКА

2:1

«Балтика»

РПЛ

18.07.2026«Динамо» Москва

5:2

ЦСКА

Товарищеский матч

14.07.2026«Локомотив»

1:0

ЦСКА

Товарищеский матч

11.07.2026«Оренбург»

2:2

ЦСКА

Товарищеский матч

04.07.2026ЦСКА

1:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2025«Динамо» Москва

0:0

«Крылья Советов»

РПЛ

18.07.2025«Акрон»

2:1

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

11.07.2026«Рубин»

2:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

04.07.2026«Спартак»

3:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

01.07.2026«Крылья Советов»

2:3

«Сокол»

Товарищеский матч

Место в таблице

В первом туре шесть команд набрали по три очка, ЦСКА – в их числе. «Крылья Советов» сразу устроились на привычное место в середине таблицы.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит11005-03
2Спартак11003-03
3Краснодар11003-13
4Динамо Махачкала11002-13
5ЦСКА11002-13
6Оренбург11002-13
7Ахмат10101-11
8Локомотив10101-11
9Крылья Советов10100-01
10Динамо Москва10100-01
11Ростов10011-20
12Балтика10011-20
13Факел10011-20
14Рубин10011-30
15Родина10010-30
16Акрон10010-50

Прогноз на матч

Старт нового чемпионата оказался шокирующим для ЦСКА: минуты не прошло с начала матча против «Балтики», как красно-синие пропустили первый мяч в сезоне. Пришлось включать характер и переламывать ход матча – и то, и другое армейцам удалось. Итог – волевая победа со счетом 2:1.

Волжане избежали подобных потрясений в первом туре. В Петровском парке ни хозяева, ни гости не забивали. Но в целом команда Булатова оставила очень приятное впечатление своей игрой – и в ближайшую субботу постарается его закрепить на 3-й Песчаной. 

Игра обещает быть задорной и боевой. Обмен голами в ней представляется очень даже вероятным исходом. Аналитики «Бетбум» считают так же: коэффициент 1.77 на «обе забьют» прямо на это указывает. 

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Акинфеев, Воронов (оба – травмы), Баринов (болезнь)

«Крылья Советов»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Крылья Советов»:

ПозицияЦСКА«Крылья Советов»Позиция
Вратарь49. Тороп 30. ПесьяковВратарь
Защитник4. Виктор 23. ЧерновЗащитник
Защитник79. Данилов 47. БожинЗащитник
Защитник27. Мойзес 2. ПеченинЗащитник
Защитник22. Гайич 22. КостанцаЗащитник
Полузащитник31. Кисляк 6. БабкинПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков 8. ВитюговПолузащитник
Полузащитник3. Круговой 14. БаньяцПолузащитник
Полузащитник18. Козлов15. РассказовПолузащитник
Полузащитник17. Глебов 19. ОлейниковПолузащитник
Нападающий9. Гонду 11. РахмановичНападающий
Главный тренерДмитрий Игдисамов Сергей БулатовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу волжан почти в четыре раза  превышает предложение на успех ЦСКА – соответственно, 5.80 против 1.56. Ничья котируется за 4.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Крылья Советов»?

«Крылья Советов» семь лет не побеждают ЦСКА (2:0 в июле 2019 г.). Естественно, что аналитики отдают предпочтение хозяевам поля. 

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Крылья Советов»?

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Где купить билеты на матч ЦСКА - «Крылья Советов»

Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте ЦСКА. Минимальная стоимость составляет всего 115 рублей.

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