ЦСКА - Оренбург, 29 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
У московского ЦСКА есть возможность как минимум на сутки единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата России по футбол. Для этого армейцам нужно обыграть дома «Оренбург». Обойдется без неожиданностей?
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)
Судьи: главный – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Баскаков
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|11
|5
|1
|36-12
|«Оренбург»
|1
|5
|11
|12-36
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|ЦСКА
2:1, пен. 5:4
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|22.11.2025
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
ЦСКА
РПЛ
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
|31.10.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|«Краснодар»
4:0
«Оренбург»
Кубок России
|22.11.2025
|«Оренбург»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|09.11.2025
|«Локомотив»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
Кубок России
|02.11.2025
|«Оренбург»
3:1
«Сочи»
РПЛ
После 16 туров ЦСКА всего на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Оренбург» занимает третье с конца место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|16
|10
|4
|2
|29-10
|34
|2. ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|3. Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|4. Локомотив
|16
|8
|7
|1
|32-20
|31
|5. Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|6. Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|7. Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|8. Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|9. Динамо Москва
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|10. Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|11. Крылья Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|12. Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|13. Динамо Махачкала
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|14. Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|15. Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|16. Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
ЦСКА - лучшая команда по результатам дома. За восемь матчей на своем поле армейцы допустили только одну ничью, а семь остальных матчей выиграли. Трудно представить, что должно произойти, чтобы оренбургский аутсайдер испортил фавориту эту статистику. Команда Ахметзянова три матча подряд даже гол забить не может - не то что выиграть. На своем поле она периодически «покусывает» фаворитов (свежий пример - нулевая ничья с «Балтикой»), но в гостях выглядит неубедительно. Наш выбор в этой паре: обе забьют - нет. При удачной ставке на этот исход Winline удвоит ее номинал.
Трансляция с 3-й Песчаной улицы столицы запланирована на кабельном «Матч Премьер». Бесплатную альтернативу болельщикам предложит Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка, от 299 рублей
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Ди Лусиано (травма)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Оренбург»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|1. Овсянников
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|21. Зотов
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|44. Чичинадзе
|Защитник
|Защитник
|22. Гайич
|18. Муфи
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Вильягра
|37. Ду Кейрос
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|16. Томпсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Шуманский
|9. Савельев
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Алеррандро
|19. Жезус
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
Коэффициент на победу оренбуржцев в Winline более чем в четыре раза превышает котировку на успех ЦСКА - 6.20 против 1.48. Ничья в конторе идет за 4.60.
Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом в матче. «Оренбург» всего раз в истории побеждал армейцев - 3:2 в 2019 году.
Приобрести билеты на игру можно в кассах «ВЭБ Арены» или онлайн, на официальном сайте ЦСКА.
Минимальная стоимость билета - 720 рублей. Для прохода на трибуну потребуется Fan ID.