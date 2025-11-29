ЦСКА - Оренбург, 29 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Кто победит в матче ЦСКА - «Оренбург»?

Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом в матче. «Оренбург» всего раз в истории побеждал армейцев - 3:2 в 2019 году.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Оренбург»?

Бесплатно игру покажет официальный беттинговый партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Оренбург»?

Приобрести билеты на игру можно в кассах «ВЭБ Арены» или онлайн, на официальном сайте ЦСКА.

Сколько стоит билет на матч ЦСКА - «Оренбург»?

Минимальная стоимость билета - 720 рублей. Для прохода на трибуну потребуется Fan ID.