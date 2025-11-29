Ведомости
ЦСКА - Оренбург, 29 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Армейцы вернутся на первое место
Валентин Васильев

У московского ЦСКА есть возможность как минимум на сутки единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата России по футбол. Для этого армейцам нужно обыграть дома «Оренбург». Обойдется без неожиданностей?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва) 

29.11.2025, Сб

16:30 МСК

«Оренбург» 

П1 - 1.48

Х - 4.60

П2 - 6.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Судьи: главный – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Юрий Баскаков

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА115136-12
«Оренбург»151112-36

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025ЦСКА

2:1, пен. 5:4

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

22.11.2025«Спартак»

1:0

ЦСКА

РПЛ

08.11.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

ЦСКА

РПЛ

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

31.10.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025«Краснодар» 

4:0

«Оренбург»

Кубок России

22.11.2025«Оренбург»

0:0

«Балтика»

РПЛ

09.11.2025«Локомотив» 

1:0

«Оренбург»

РПЛ

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

Кубок России

02.11.2025«Оренбург»

3:1

«Сочи»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 16 туров ЦСКА всего на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Оренбург» занимает третье с конца место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар16104229-1034
2. ЦСКА16103326-1433
3. Зенит1696131-1233
4. Локомотив1687132-2031
5. Балтика1678121-729
6. Спартак1684425-2128
7. Рубин1665516-1923
8. Акрон1656521-2221
9. Динамо Москва1655625-2320
10. Ростов1646612-1718
11. Крылья Советов1645720-2617
12. Ахмат1644819-2416
13. Динамо Махачкала163588-2014
14. Оренбург1626817-2612
15. Сочи16221214-378
16. Пари НН1622129-278

Прогноз на матч

Свернуть

ЦСКА - лучшая команда по результатам дома. За восемь матчей на своем поле армейцы допустили только одну ничью, а семь остальных матчей выиграли. Трудно представить, что должно произойти, чтобы оренбургский аутсайдер испортил фавориту эту статистику. Команда Ахметзянова три матча подряд даже гол забить не может - не то что выиграть. На своем поле она периодически «покусывает» фаворитов (свежий пример - нулевая ничья с «Балтикой»), но в гостях выглядит неубедительно. Наш выбор в этой паре: обе забьют - нет. При удачной ставке на этот исход Winline удвоит ее номинал.

Бонусы на матч

Свернуть

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

 Трансляция с 3-й Песчаной улицы столицы запланирована на кабельном «Матч Премьер». Бесплатную альтернативу болельщикам предложит Winline

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка, от 299 рублей
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Ди Лусиано (травма)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Оренбург»:

ПозицияЦСКА«Оренбург»Позиция
Вратарь35. Акинфеев1. ОвсянниковВратарь
Защитник27. Мойзес21. ЗотовЗащитник
Защитник78. Дивеев4. ХотулевЗащитник
Защитник90. Лукин44. ЧичинадзеЗащитник
Защитник22. Гайич18. МуфиЗащитник
Полузащитник31. Кисляк57. БолотовПолузащитник
Полузащитник5. Вильягра37. Ду КейросПолузащитник 
Полузащитник3. Круговой20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник17. Глебов16. ТомпсонПолузащитник
Полузащитник8. Шуманский9. СавельевПолузащитник
Нападающий9. Алеррандро19. ЖезусНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу оренбуржцев в Winline более чем в четыре раза превышает котировку на успех ЦСКА - 6.20 против 1.48. Ничья в конторе идет за 4.60.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче ЦСКА - «Оренбург»?

Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом в матче. «Оренбург» всего раз в истории побеждал армейцев - 3:2 в 2019 году.

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Оренбург»?

Бесплатно игру покажет официальный беттинговый партнер РПЛ. 

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Оренбург»?

Приобрести билеты на игру можно в кассах «ВЭБ Арены» или онлайн, на официальном сайте ЦСКА.

Сколько стоит билет на матч ЦСКА - «Оренбург»?

Минимальная стоимость билета - 720 рублей.  Для прохода на трибуну потребуется Fan ID.

