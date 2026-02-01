ЦСКА - СКА, прогноз на 1 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Шесть поражений подряд - самая длинная незакрытая черная серия в КХЛ прямо сейчас. Поразительно, что принадлежит она не какому-то аутсайдеру, а команде, причислявшейся к главным претендентам на Кубок Гагарина. Однако факт: СКА переживает глубочайший игровой кризис. В первой половине декабря команда Игоря Ларионова одержала три победы в четырех матчах, а за всю вторую не набрала ни одного очка! За два последних выезда армейцы ни разу не поразили чужие ворота.

У СКА дела идут гораздо лучше. Три предыдущих матча москвичи выиграли, а на своей площадке из восьми последних встреч победили в семи. Актуальные тренды явно указывают на фаворитский статус столичных армейцев.

Встречи этих команд традиционно проходят результативно. В шести последних очных матчах забрасывалось не меньше пяти шайб. В PARI тотал больше 4.5 идет за 1.57.