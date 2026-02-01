ЦСКА - СКА, прогноз на 1 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В первый день февраля любителей хоккея ожидает любопытное «армейское» противостояние. Второй матч подряд в столице проведет санкт-петербургский СКА. «Спартаку» парни Игоря Ларионова проиграли (третий раз за сезон) - теперь гостят у московских армейцев. Удастся ли им наконец-то прервать серию неудач? Очень уж она затянулась!
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: МСК «ЦСКА Арена» (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|54
|6
|61
|280-305
|СКА
|61
|6
|54
|305-280
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2026
|«Динамо» Москва
2:4
ЦСКА
КХЛ
|26.01.2026
|ЦСКА
4:2
«Северсталь»
КХЛ
|22.01.2026
|ЦСКА
1:0
«Барыс»
КХЛ
|17.01.2026
|«Барыс»
3:1
ЦСКА
КХЛ
|15.01.2026
|«Авангард»
2:1
ЦСКА
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.01.2026
|«Спартак»
4:0
СКА
КХЛ
|27.01.2026
|СКА
1:3
«Локомотив»
КХЛ
|24.01.2026
|«Торпедо»
6:0
СКА
КХЛ
|22.01.2026
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|19.01.2026
|СКА
3:4
«Динамо» Мн
КХЛ
В таблице западной конференции ЦСКА балансирует на границе первой пятерки, СКА - только восьмой.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|52
|25
|4
|4
|1
|4
|14
|139-106
|71
|2
|Северсталь
|52
|25
|7
|1
|3
|1
|15
|158-133
|70
|3
|Динамо Мн
|51
|25
|2
|3
|3
|3
|15
|177-121
|66
|4
|Торпедо
|52
|23
|4
|3
|2
|3
|17
|152-138
|65
|5
|ЦСКА
|51
|25
|1
|0
|7
|1
|17
|129-120
|60
|6
|Спартак
|50
|22
|2
|3
|2
|4
|17
|153-151
|60
|7
|Динамо М
|52
|18
|2
|8
|3
|1
|20
|141-134
|60
|8
|СКА
|49
|18
|5
|1
|2
|3
|20
|135-136
|53
|9
|Шанхайские Драконы
|51
|15
|3
|1
|6
|3
|23
|131-171
|47
|10
|ХК Сочи
|49
|13
|0
|2
|0
|7
|27
|106-170
|37
|11
|Лада
|52
|13
|1
|1
|4
|2
|31
|116-181
|36
Шесть поражений подряд - самая длинная незакрытая черная серия в КХЛ прямо сейчас. Поразительно, что принадлежит она не какому-то аутсайдеру, а команде, причислявшейся к главным претендентам на Кубок Гагарина. Однако факт: СКА переживает глубочайший игровой кризис. В первой половине декабря команда Игоря Ларионова одержала три победы в четырех матчах, а за всю вторую не набрала ни одного очка! За два последних выезда армейцы ни разу не поразили чужие ворота.
У СКА дела идут гораздо лучше. Три предыдущих матча москвичи выиграли, а на своей площадке из восьми последних встреч победили в семи. Актуальные тренды явно указывают на фаворитский статус столичных армейцев.
Встречи этих команд традиционно проходят результативно. В шести последних очных матчах забрасывалось не меньше пяти шайб. В PARI тотал больше 4.5 идет за 1.57.
Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики PARI установили коэффициент 1.95 на победу московских армейцев и 3.30 - на питерских. Ничья котируется за 4.20.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам льда, хотя два последних «армейских дерби» в Столице завершились в пользу гостей.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 600 рублей.