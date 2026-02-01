Ведомости
ЦСКА - СКА, прогноз на 1 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Кошмарная серия Ларионова продолжается. В воскресенье Профессора ждет команда его молодости
Валентин Васильев

В первый день февраля любителей хоккея ожидает любопытное «армейское» противостояние. Второй матч подряд в столице проведет санкт-петербургский СКА.  «Спартаку» парни Игоря Ларионова проиграли (третий раз за сезон) - теперь гостят у московских армейцев. Удастся ли им наконец-то прервать серию неудач? Очень уж она затянулась!  

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

01.02.2026, Вс

17:00 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 1.95

Х - 4.20

П2 - 3.30

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: МСК «ЦСКА Арена» (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА 54661280-305
СКА61654305-280

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2026«Динамо» Москва

2:4

ЦСКА

КХЛ

26.01.2026ЦСКА

4:2

«Северсталь»

КХЛ

22.01.2026ЦСКА

1:0

«Барыс»

КХЛ

17.01.2026«Барыс»

3:1 

ЦСКА

КХЛ

15.01.2026«Авангард»

2:1 

ЦСКА

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2026«Спартак» 

4:0

СКА

КХЛ

27.01.2026СКА

1:3

«Локомотив» 

КХЛ

24.01.2026«Торпедо» 

6:0

СКА

КХЛ

22.01.2026СКА

1:2

«Спартак»

КХЛ

19.01.2026СКА

3:4

«Динамо» Мн 

КХЛ

Место в турнирной таблице

В таблице западной конференции ЦСКА балансирует на границе первой пятерки, СКА - только восьмой.  

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив5225441414139-10671
2Северсталь5225713115158-13370
3Динамо Мн5125233315177-12166
4Торпедо5223432317152-13865
5ЦСКА5125107117129-12060
6Спартак5022232417153-15160
7Динамо М5218283120141-13460
8СКА4918512320135-13653
9Шанхайские Драконы5115316323131-17147
10ХК Сочи4913020727106-17037
11Лада5213114231116-18136

Прогноз на матч

Шесть поражений подряд - самая длинная незакрытая черная серия в КХЛ прямо сейчас. Поразительно, что принадлежит она не какому-то аутсайдеру, а команде, причислявшейся к главным претендентам на Кубок Гагарина. Однако факт: СКА переживает глубочайший игровой кризис. В первой половине декабря команда Игоря Ларионова одержала три победы в четырех матчах, а за всю вторую не набрала ни одного очка! За два последних выезда армейцы ни разу не поразили чужие ворота.

У СКА дела идут гораздо лучше. Три предыдущих матча москвичи выиграли, а на своей площадке из восьми последних встреч победили в семи. Актуальные тренды явно указывают на фаворитский статус столичных армейцев.

Встречи этих команд традиционно проходят результативно. В шести последних очных матчах забрасывалось не меньше пяти шайб. В PARI тотал больше 4.5 идет за 1.57. 

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 1.95 на победу московских армейцев и 3.30 - на питерских. Ничья котируется за 4.20.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче ЦСКА - СКА?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам льда, хотя два последних «армейских дерби» в Столице завершились в пользу гостей.

Где купить билет на матч ЦСКА - СКА?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 600 рублей.

