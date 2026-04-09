ЦСКА - Сочи, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Старт воскресной программе чемпионата России по футболу будет дан на 3-й Песчаной улице столицы. Воспрянувший духом после серии неудач ЦСКА принимает безнадежный весной «Сочи». Легкие три очка для фаворита?
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|8
|6
|5
|27-23
|«Сочи»
|5
|6
|8
|23-27
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
Кубок России
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Мх
РПЛ
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2026
|«Сочи»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|21.03.2026
|«Балтика»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|14.03.2026
|«Сочи»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|02.03.2026
|«Сочи»
2:3
«Спартак»
РПЛ
ЦСКА на два очка отстает от третьей позиции, а выше вряд ли засматривается. «Сочи» на дне таблицы - привычная картина.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|8
|Динамо Москва
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|12
|Динамо Махачкала
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|13
|Крылья Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
Глобально исход противостояния одного из лидеров российского футбола и главного аутсайдера сезона не вызывает у экспертов и аналитиков сомнений. Разночтения могут быть в деталях.
ЦСКА после трех поражений подряд выдал такую же по продолжительности победную серию. «Сочи» после рестарта сезона проиграл все пять матчей. Но лишь один - без шансов и вариантов (0:4 в Калининграде от «Балтики»). Во всех остальных случаях южане оказывали более-менее достойное сопротивление соперникам. Нет сомнений, что сделают это и в Москве. Тем более что большинству «сбитых летчиков» Осинькина уже нужно «продавать» себя на следующий сезон. А лучшей «витрины», чем столица, для этого не придумаешь.
За восемь матчей 2026 года ЦСКА ни разу не сыграл на ноль в обороне. Считаем, что в воскресенье эта серия продолжится - вне зависимости от главного исхода матча. Микротравма Акинфеева значительно повышает на это шансы.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Акинфеев, Лукин (оба - травмы)
«Сочи»: Чирков (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Сочи»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|35. Дегтев
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|85. Волков
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|33. Алвес
|Защитник
|Защитник
|79. Данилов
|3. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|28. Магаль
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|14. Кравцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|20. Васильев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|23. Сантос
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|98. Ильин
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гонду
|8. Игнатов
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Аналитики БК «МАРАФОН» установили коэффициент 1.23 на победу москвичей. Котировка на ничью составляет 6.90. Успешная ставка на победу сочинцев обещает 12-кратный выигрыш относительно номинала пари.
