Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА - Сочи, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Взыграет ли профессиональная гордость у «сбитых летчиков» Осинькина?
Валентин Васильев

Старт воскресной программе чемпионата России по футболу будет дан на 3-й Песчаной улице столицы. Воспрянувший духом после серии неудач ЦСКА принимает безнадежный весной «Сочи». Легкие три очка для фаворита?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

11.04.2026, Вс

14:00 МСК

«Сочи»

П1 - 1.23

Х - 6.90

П2 - 12.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА 86527-23
«Сочи»56823-27

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.04.2026«Крылья Советов»

2:5

ЦСКА

Кубок России

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

 РПЛ

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» Мх

РПЛ

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

 РПЛ

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2026«Сочи»

0:1

«Рубин»

РПЛ

21.03.2026«Балтика»

4:0

«Сочи»

РПЛ

14.03.2026«Сочи»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

02.03.2026«Сочи»

2:3

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

ЦСКА на два очка отстает от третьей позиции, а выше вряд ли засматривается. «Сочи» на дне таблицы - привычная картина.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар23164348-1652
2Зенит23156243-1651
3Локомотив23128349-3244
4Балтика231110232-1143
5ЦСКА23133736-2542
6Спартак23125637-3141
7Рубин2396823-2533
8Динамо Москва2387840-3331
9Ахмат2386927-2930
10Ростов23671018-2525
11Акрон23571128-4022
12Динамо Махачкала23571114-2922
13Крылья Советов23561223-4221
14Пари НН23621518-3720
15Оренбург23471224-3619
16Сочи23231820-539

Прогноз на матч

Свернуть

Глобально исход противостояния одного из лидеров российского футбола и главного аутсайдера сезона не вызывает у экспертов и аналитиков сомнений. Разночтения могут быть в деталях. 

ЦСКА после трех поражений подряд выдал такую же по продолжительности победную серию.  «Сочи» после рестарта сезона проиграл все пять матчей. Но лишь один - без шансов и вариантов (0:4 в Калининграде от «Балтики»). Во всех остальных случаях южане оказывали более-менее достойное сопротивление соперникам. Нет сомнений, что сделают это и в Москве. Тем более что большинству «сбитых летчиков» Осинькина уже нужно «продавать» себя на следующий сезон. А лучшей «витрины», чем столица, для этого не придумаешь.

За восемь матчей 2026 года ЦСКА ни разу не сыграл на ноль в обороне. Считаем, что в воскресенье эта серия продолжится - вне зависимости от главного исхода матча. Микротравма Акинфеева значительно повышает на это шансы.

Свернуть
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Акинфеев, Лукин (оба - травмы)

«Сочи»: Чирков (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Сочи»:

ПозицияЦСКА«Сочи»Позиция
Вратарь35. Акинфеев35. ДегтевВратарь
Защитник22. Гаич85. ВолковЗащитник
Защитник90. Лукин33. АлвесЗащитник
Защитник79. Данилов3. СолдатенковЗащитник
Защитник27. Мойзес28. МагальЗащитник
Полузащитник 31. Кисляк14. КравцовПолузащитник
Полузащитник 6. Баринов20. ВасильевПолузащитник
Полузащитник10. Обляков10. КрамаричПолузащитник
Полузащитник3. Круговой23. СантосПолузащитник
Полузащитник17. Глебов98. ИльинНападающий
Нападающий9. Гонду8. ИгнатовНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «МАРАФОН» установили коэффициент 1.23 на победу москвичей. Котировка на ничью составляет 6.90. Успешная ставка на победу сочинцев обещает 12-кратный выигрыш относительно номинала пари.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче ЦСКА - «Сочи»? 

Трейдеры не сомневаются в победе одного из лидеров сезона над аутсайдером. 

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Сочи»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайте беттингового партнера РПЛ.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Сочи»?

Билеты  на матч номиналом от 600 рублей доступны на официальном сайте армейского клуба.

