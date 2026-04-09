ЦСКА - Сочи, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Глобально исход противостояния одного из лидеров российского футбола и главного аутсайдера сезона не вызывает у экспертов и аналитиков сомнений. Разночтения могут быть в деталях.

ЦСКА после трех поражений подряд выдал такую же по продолжительности победную серию. «Сочи» после рестарта сезона проиграл все пять матчей. Но лишь один - без шансов и вариантов (0:4 в Калининграде от «Балтики»). Во всех остальных случаях южане оказывали более-менее достойное сопротивление соперникам. Нет сомнений, что сделают это и в Москве. Тем более что большинству «сбитых летчиков» Осинькина уже нужно «продавать» себя на следующий сезон. А лучшей «витрины», чем столица, для этого не придумаешь.

За восемь матчей 2026 года ЦСКА ни разу не сыграл на ноль в обороне. Считаем, что в воскресенье эта серия продолжится - вне зависимости от главного исхода матча. Микротравма Акинфеева значительно повышает на это шансы.

