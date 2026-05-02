ЦСКА — Зенит, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА не побеждает четыре матча подряд: неожиданно отдав три очка дома «Сочи», армейцы затем сделали три подряд ничьи. Чужие ворота москвичи за это время поразили всего дважды. Как нетрудно догадаться, все эти игры были «низовыми».

Помимо ментальных ЦСКА испытывает серьезные кадровые проблемы: заменить без потери качества Мойзеса и, особенно, Акинфеева Челестини вряд ли удастся.

«Зенит» уже пять матчей демонстрирует голевую умеренность: не больше двух голов за игру. Куда важнее, что команда не проигрывает. За 10 последних матчей питерцы уступили только раз и лишь в серии пенальти - «Спартаку» в Кубке. Турнирное положение обязует сине-бело-голубых на пределе сил сыграть в столице.

