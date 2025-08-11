Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 августа 8:59ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

ЦСКА — Ак Барс, 1 сентября: прогноз на Кубок Открытия КХЛ, трансляция, составы

Чемпионский костяк столичной команды против усилившегося клуба из Татарстана
Александр Бокулёв

В пятницу, 1 сентября, стартует 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги. Розыгрыш откроет традиционный матч за Кубок Открытия, в котором встречаются финалисты прошлого Кубка Гагарина. Кто окажется сильнее в новом противостоянии московского ЦСКА и казанского «Ак Барса»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

01.09.2023, Пт

19:00 МСК

«Ак Барс» (Казань)

П1 - 2,45

Х - 4,10

П2 - 2,50

Турнир: Континентальная хоккейная лига, регулярный чемпионат

Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыПораженияРазница голов
ЦСКА2327115-127
«Ак Барс»2723127-115

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2023ЦСКА

1:3

«Спартак»

Кубок мэра Москвы

25.08.2023ЦСКА

4:3 Б

«Амур»

Кубок мэра Москвы

24.08.2023ЦСКА

3:2

«Динамо» (Москва)

Кубок мэра Москвы

19.08.2023«Динамо» (Минск)

2:3

ЦСКА

Товарищеский матч

29.04.2023«Ак Барс»

2:3

ЦСКА

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Ак Барса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.08.2023«Металлург» (Магнитогорск)

2:5

«Ак Барс»

Кубок губернатора Челябинской области

24.08.2023«Трактор»

4:3 Б

«Ак Барс»

Кубок губернатора Челябинской области

23.08.2023«Ак Барс»

3:2

«Лада»

Кубок губернатора Челябинской области

14.08.2023«Ак Барс»

1:2

«Трактор»

Кубок Taneco

13.08.2023«Ак Барс»

5:2

«Барыс»

Кубок Taneco

Турнирная таблица

Свернуть

По итогам прошлого регулярного чемпионата ЦСКА стал вторым в Западной конференции, «Ак Барс» - первым в Восточной. Команды встретились в финале Кубка Гагарина, где сильнее в серии со счетом 4-3 были «красно-синие».

Прогноз на матч

Свернуть

ЦСКА сохранил чемпионский костяк, традиционно поздно начал предсезонку и провел её относительно сдержанно, уступив в финале Кубка мэра Москвы. При этом ситуация с Федотовым вызывала гораздо больший интерес, чем игра команды.

«Ак Барс» же параллельно заметно усилился. Главное приобретение - Дмитрий Яшкин, с которым атакующий потенциал команды будет значительно выше. Учитывая, что ЦСКА пропускал во всех предсезонных матчах минимум дважды, предлагаем рассмотреть ставку на ИТ2Б (2). Коэффициенты рабочие, плюс есть возможность возврата.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный
PARIДо миллиона рублейКонкурс, акция
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Встречу Кубка Открытия ЦСКА - «Ак Барс» бесплатно в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также смотреть хоккей в разном формате можно на других ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка на каналы
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
AllHockeyТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Данила Хулапов (травма)

«Ак Барс»: Александр Любчич (травма)

Главные тренеры

ЦСКА: Сергей Федоров

«Ак Барс»: Зинэтула Билялетдинов

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты компании PARI дают высокие котировки на все исходы основного времени. Так, коэффициент на победу ЦСКА составляет 2,45, на ничью и переход в овертайм можно поставить за 4,10, на выигрыш «Ак Барса» - за 2,50.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче ЦСКА - «Ак Барс»?

Букмекеры дают близкие котировки на победу обеих команд, но легкий перевес на стороне хозяев. 

Будет ли бесплатная трансляция?

Да, прямую видеотрансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 18:00 по московскому времени.

Кто выиграл Кубок Гагарина?

В прошлом сезоне ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии и во второй раз подряд завоевал титул.

Что случилось с Иваном Федотовым?

Вратарь после скандальной ситуации с призывом в армию прошлым летом провел в вооруженных силах год. Из-за этого был заморожен контракт Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», который он подписал по окончании соглашения с ЦСКА. Однако по возвращении из армии голкипер заключил договор с «красно-синими». По словам президента КХЛ Алексея Морозова, Федотов не знал о заморозке контракта с «Филадельфией», спортсмена внесли в заявку московского клуба.

Однако после разбирательств Международная федерация хоккея (IIHF) наложила санкции на ЦСКА и дисквалифицировала Федотова на срок с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. На данный момент вратарь, по заявлению Морозова, не может выступать в КХЛ в эти месяцы. 

Впрочем, уже в день матча глава лиги анонсировал возможность участия Федотова в игре. Морозов сослался на требование Генеральной прокуратуры РФ.

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. «Ак Барс» одержал победу со счетом 5:2 благодаря голам Кагарлицкого (17 минута), Яшкина (37), Дыняка (37), Радулова (53) и Шипачёва (54). У ЦСКА отличились Нестеров (24) и Дыбленко (47).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer173 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer507 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer507 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё