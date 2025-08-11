ЦСКА — Ак Барс, 1 сентября: прогноз на Кубок Открытия КХЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В пятницу, 1 сентября, стартует 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги. Розыгрыш откроет традиционный матч за Кубок Открытия, в котором встречаются финалисты прошлого Кубка Гагарина. Кто окажется сильнее в новом противостоянии московского ЦСКА и казанского «Ак Барса»?
Турнир: Континентальная хоккейная лига, регулярный чемпионат
Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва, Россия)
История матчей:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|23
|27
|115-127
|«Ак Барс»
|27
|23
|127-115
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2023
|ЦСКА
1:3
«Спартак»
Кубок мэра Москвы
|25.08.2023
|ЦСКА
4:3 Б
«Амур»
Кубок мэра Москвы
|24.08.2023
|ЦСКА
3:2
«Динамо» (Москва)
Кубок мэра Москвы
|19.08.2023
|«Динамо» (Минск)
2:3
ЦСКА
Товарищеский матч
|29.04.2023
|«Ак Барс»
2:3
ЦСКА
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.08.2023
|«Металлург» (Магнитогорск)
2:5
«Ак Барс»
Кубок губернатора Челябинской области
|24.08.2023
|«Трактор»
4:3 Б
«Ак Барс»
Кубок губернатора Челябинской области
|23.08.2023
|«Ак Барс»
3:2
«Лада»
Кубок губернатора Челябинской области
|14.08.2023
|«Ак Барс»
1:2
«Трактор»
Кубок Taneco
|13.08.2023
|«Ак Барс»
5:2
«Барыс»
Кубок Taneco
По итогам прошлого регулярного чемпионата ЦСКА стал вторым в Западной конференции, «Ак Барс» - первым в Восточной. Команды встретились в финале Кубка Гагарина, где сильнее в серии со счетом 4-3 были «красно-синие».
ЦСКА сохранил чемпионский костяк, традиционно поздно начал предсезонку и провел её относительно сдержанно, уступив в финале Кубка мэра Москвы. При этом ситуация с Федотовым вызывала гораздо больший интерес, чем игра команды.
«Ак Барс» же параллельно заметно усилился. Главное приобретение - Дмитрий Яшкин, с которым атакующий потенциал команды будет значительно выше. Учитывая, что ЦСКА пропускал во всех предсезонных матчах минимум дважды, предлагаем рассмотреть ставку на ИТ2Б (2). Коэффициенты рабочие, плюс есть возможность возврата.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Олимп»
|До 30,5 тысячи рублей
|Приветственный
|PARI
|До миллиона рублей
|Конкурс, акция
Встречу Кубка Открытия ЦСКА - «Ак Барс» бесплатно в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также смотреть хоккей в разном формате можно на других ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка на каналы
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Данила Хулапов (травма)
«Ак Барс»: Александр Любчич (травма)
Главные тренеры
ЦСКА: Сергей Федоров
«Ак Барс»: Зинэтула Билялетдинов
Эксперты компании PARI дают высокие котировки на все исходы основного времени. Так, коэффициент на победу ЦСКА составляет 2,45, на ничью и переход в овертайм можно поставить за 4,10, на выигрыш «Ак Барса» - за 2,50.
Букмекеры дают близкие котировки на победу обеих команд, но легкий перевес на стороне хозяев.
Да, прямую видеотрансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 18:00 по московскому времени.
В прошлом сезоне ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии и во второй раз подряд завоевал титул.
Вратарь после скандальной ситуации с призывом в армию прошлым летом провел в вооруженных силах год. Из-за этого был заморожен контракт Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», который он подписал по окончании соглашения с ЦСКА. Однако по возвращении из армии голкипер заключил договор с «красно-синими». По словам президента КХЛ Алексея Морозова, Федотов не знал о заморозке контракта с «Филадельфией», спортсмена внесли в заявку московского клуба.
Однако после разбирательств Международная федерация хоккея (IIHF) наложила санкции на ЦСКА и дисквалифицировала Федотова на срок с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. На данный момент вратарь, по заявлению Морозова, не может выступать в КХЛ в эти месяцы.
Впрочем, уже в день матча глава лиги анонсировал возможность участия Федотова в игре. Морозов сослался на требование Генеральной прокуратуры РФ.
Наша ставка выиграла. «Ак Барс» одержал победу со счетом 5:2 благодаря голам Кагарлицкого (17 минута), Яшкина (37), Дыняка (37), Радулова (53) и Шипачёва (54). У ЦСКА отличились Нестеров (24) и Дыбленко (47).