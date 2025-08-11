ЦСКА — Ак Барс, 1 сентября: прогноз на Кубок Открытия КХЛ, трансляция, составы

Кто победит в матче ЦСКА - «Ак Барс»?

Букмекеры дают близкие котировки на победу обеих команд, но легкий перевес на стороне хозяев.

Будет ли бесплатная трансляция?

Да, прямую видеотрансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 18:00 по московскому времени.

Кто выиграл Кубок Гагарина?

В прошлом сезоне ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии и во второй раз подряд завоевал титул.

Что случилось с Иваном Федотовым?

Вратарь после скандальной ситуации с призывом в армию прошлым летом провел в вооруженных силах год. Из-за этого был заморожен контракт Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», который он подписал по окончании соглашения с ЦСКА. Однако по возвращении из армии голкипер заключил договор с «красно-синими». По словам президента КХЛ Алексея Морозова, Федотов не знал о заморозке контракта с «Филадельфией», спортсмена внесли в заявку московского клуба.

Однако после разбирательств Международная федерация хоккея (IIHF) наложила санкции на ЦСКА и дисквалифицировала Федотова на срок с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. На данный момент вратарь, по заявлению Морозова, не может выступать в КХЛ в эти месяцы.

Впрочем, уже в день матча глава лиги анонсировал возможность участия Федотова в игре. Морозов сослался на требование Генеральной прокуратуры РФ.