Бенеил Дариуш – Куиллан Салкиллд, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ветеран против проспекта
Александр Бокулёв
Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет противостояние американца Бенеила Дариуша и австралийца Куиллана Салкиллда. Сумеет ли представитель США отстоять свое место в топ-15 легкого дивизиона (до 70,3 кг)?

Дариуш

 

Салкиллд

США

Страна

Австралия

36

Возраст

26

31

Бои

12

23 (5 / 8 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (4 / 4 / 3)

7 (6 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 1 / 0)

1

Ничьи

0

12

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

178

Рост (см)

183

183

Размах рук (см)

190,5

103

Размах ног (см)

106,5

Бенеил Дариуш

Уроженец Ирана, по национальности – ассириец. В 2007 г. начал заниматься бразильским джиу-джитсу, обладатель черного пояса второго дана в этой дисциплине. Также владеет черным поясом по тайскому боксу. С 2009 г. выступает в профессиональных MMA. Забрал чемпионский пояс RITC в легком весе, после чего в 2014-м перешел в UFC. Под эгидой промоушена одержал 17 побед при семи поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в ноябре не сделал вес и проиграл Бенуа Сен-Дени нокаутом за 16 секунд.

Куиллан Салкиллд

Владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Проиграл дебютный поединок, но затем вышел на серию из 11 побед. Был чемпионом Eternal MMA в легком весе. В 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все четыре боя. В последнем поединке в январе одолел Джейми Малларки болевым приемом за три минуты.

 Победа ДариушаПобеда СалкиллдаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI4,151,252,171,65

Разгромные котировки в пользу Салкиллда. Дариуш еще три года назад был в шаге от боя за титул, но потом карьера пошла под откос – как минимум в контексте чемпионской гонки. Американец явно сдал, в том числе из-за возраста. Его козыри перестали работать, а накопленный урон сказывается всё чаще. 

И у Салкиллда есть все шансы пробить Дариуша. Австралиец качественно работает в стойке и опасен в партере. Универсальность дополняется частыми выступлениями и высоким соревновательным тонусом. Проспект набрал прекрасный ход и явно созрел для поединка за попадание в топ-15.

Полагаем, Салкиллд быстро попробует навязать Дариушу интенсивный темп. Но после чувствительного и стремительного поражения от Сен-Дени американец наверняка будет осторожничать. При общем отставании в скорости Дариушу необходимо «сушить» поединок, вот только вопрос, насколько ему самому хватит сил. Рискнем предположить, что до второго раунда ветеран доберется, но дальше нельзя исключать сценария с очередным досрочным поражением.

Турнир UFC Fight Night 275 пройдет на «RAC Arena» в Перте (штат Западная Австралия, Австралия). Шоу стартует в субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому соглавный бой Дариуш – Салкиллд стоит ожидать около 15:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и федеральный телеканал «Матч ТВ».

  • Кэмерон Роустон (Австралия) – Роберт Брычек (Польша). Средний вес;
  • Джуниор Тафа (Австралия) – Кевин Кристиан (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) – Джеральд Мёршарт (США). Средний вес;
  • Колби Тикнесс (Австралия) – Винс Моралес (США). Легчайший вес;
  • Бен Джонстон (Австралия) – Уэсли Шульц (США). Средний вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) – Темба Горимбо (Зимбабве). Полусредний вес;
  • Дом Мар Фан (Австралия) – Коди Стил (США). Легкий вес.

