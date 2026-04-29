Бенеил Дариуш – Куиллан Салкиллд, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет противостояние американца Бенеила Дариуша и австралийца Куиллана Салкиллда. Сумеет ли представитель США отстоять свое место в топ-15 легкого дивизиона (до 70,3 кг)?
Дариуш
Салкиллд
|США
Страна
Австралия
|36
Возраст
26
|31
Бои
12
|23 (5 / 8 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (4 / 4 / 3)
|7 (6 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 1 / 0)
|1
Ничьи
0
|12
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
–
|178
Рост (см)
183
|183
Размах рук (см)
190,5
|103
Размах ног (см)
106,5
Уроженец Ирана, по национальности – ассириец. В 2007 г. начал заниматься бразильским джиу-джитсу, обладатель черного пояса второго дана в этой дисциплине. Также владеет черным поясом по тайскому боксу. С 2009 г. выступает в профессиональных MMA. Забрал чемпионский пояс RITC в легком весе, после чего в 2014-м перешел в UFC. Под эгидой промоушена одержал 17 побед при семи поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в ноябре не сделал вес и проиграл Бенуа Сен-Дени нокаутом за 16 секунд.
Владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Проиграл дебютный поединок, но затем вышел на серию из 11 побед. Был чемпионом Eternal MMA в легком весе. В 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все четыре боя. В последнем поединке в январе одолел Джейми Малларки болевым приемом за три минуты.
Разгромные котировки в пользу Салкиллда. Дариуш еще три года назад был в шаге от боя за титул, но потом карьера пошла под откос – как минимум в контексте чемпионской гонки. Американец явно сдал, в том числе из-за возраста. Его козыри перестали работать, а накопленный урон сказывается всё чаще.
И у Салкиллда есть все шансы пробить Дариуша. Австралиец качественно работает в стойке и опасен в партере. Универсальность дополняется частыми выступлениями и высоким соревновательным тонусом. Проспект набрал прекрасный ход и явно созрел для поединка за попадание в топ-15.
Полагаем, Салкиллд быстро попробует навязать Дариушу интенсивный темп. Но после чувствительного и стремительного поражения от Сен-Дени американец наверняка будет осторожничать. При общем отставании в скорости Дариушу необходимо «сушить» поединок, вот только вопрос, насколько ему самому хватит сил. Рискнем предположить, что до второго раунда ветеран доберется, но дальше нельзя исключать сценария с очередным досрочным поражением.
Турнир UFC Fight Night 275 пройдет на «RAC Arena» в Перте (штат Западная Австралия, Австралия). Шоу стартует в субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому соглавный бой Дариуш – Салкиллд стоит ожидать около 15:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и федеральный телеканал «Матч ТВ».
