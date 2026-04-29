Бенеил Дариуш – Куиллан Салкиллд, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Разгромные котировки в пользу Салкиллда. Дариуш еще три года назад был в шаге от боя за титул, но потом карьера пошла под откос – как минимум в контексте чемпионской гонки. Американец явно сдал, в том числе из-за возраста. Его козыри перестали работать, а накопленный урон сказывается всё чаще.

И у Салкиллда есть все шансы пробить Дариуша. Австралиец качественно работает в стойке и опасен в партере. Универсальность дополняется частыми выступлениями и высоким соревновательным тонусом. Проспект набрал прекрасный ход и явно созрел для поединка за попадание в топ-15.

Полагаем, Салкиллд быстро попробует навязать Дариушу интенсивный темп. Но после чувствительного и стремительного поражения от Сен-Дени американец наверняка будет осторожничать. При общем отставании в скорости Дариушу необходимо «сушить» поединок, вот только вопрос, насколько ему самому хватит сил. Рискнем предположить, что до второго раунда ветеран доберется, но дальше нельзя исключать сценария с очередным досрочным поражением.