6 ноября 12:55

Динамо Махачкала — ЦСКА, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Вторая подряд встреча команд в Каспийске
Валентин Васильев

Посреди недели махачкалинское «Динамо» с ЦСКА сражались в Кубке России, а теперь поспорят в Премьер-лиге. Армейцы даже возвращаться домой не стали. Чем дело кончится на этот раз?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

08.11.2024, Сб

16:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 3.80

Х - 3.20

П2 - 2.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)1021-3
ЦСКА2013-1

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

01.11.2025«Динамо» (Махачкала)

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

25.10.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

21.10.2025«Динамо» (Махачкала)

1:3

«Спартак»

Кубок России

08.10.2025«Динамо» (Махачкала)

0:2

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

31.10.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

25.10.2025ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

21.10.2025ЦСКА       3:2«Акрон»

Кубок России

18.10.2025«Локомотив»

3:0

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед 15-м туром махачкалинцы занимают 12-е место в таблице. ЦСКА идет вторым с отставанием в два очка от чемпиона.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар14102227-832
2. ЦСКА1493225-1330
3. Зенит1485128-1129
4. Балтика1476120-627
5. Локомотив1476130-1927
6. Спартак1464422-2022
7. Рубин1454515-1919
8. Динамо Москва1445521-2117
9. Ахмат1444618-2116
10. Акрон1436516-1915
11. Ростов1436511-1515
12. Динамо Махачкала143568-1614
13. Крылья Советов1434717-2513
14. Оренбург1425717-2511
15. Сочи14221012-338
16. Пари НН1421119-257

Прогноз на матч

Недавняя кубковая встреча команд оказалась предсказуемо упорной и нерезультативной. Легким, подвижным армейцам было сложно создать что-то острое на вязком каспийском газоне, а хозяевам много моментов и не нужно было - для победы хватило одного точного удара с пенальти.

Нет причин считать, что новая встреча будет кардинально отличаться от предыдущей. Хасанби Биджиев наверняка постарается повторить кубковый матч в точности. А в распоряжении Фабио Челестини нет бомбардиров с инстинктом киллера, способных реализовывать хотя бы каждый второй момент. Поэтому наш прогноз на субботнее противостояние: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА покажет кабельный телеканал «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

ЦСКА: Де Лусиано, Алвес, Мойзес (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Мх - ЦСКА:

Позиция«Динамо» МахачкалаЦСКАПозиция
Вратарь27. Волк35. АкинфеевВратарь
Защитник77. Сундуков22. ГайичЗащитник
Защитник24. Аларкон78. ДивеевЗащитник
Защитник43. Ахмедов90. ЛукинЗащитник
Защитник22. Мохамед Аззи3. КруговойЗащитник
Защитник13. Кагермазов10. ОбляковПолузащитник
Полузащитник 21 Джабраилов5. ВильяграПолузащитник 
Полузащитник9. Магомедов31. КислякПолузащитник
Полузащитник53. Гаджиев17. ГлебовПолузащитник
Полузащитник7. Мастури30. ПополитовНападающий
Нападающий25. Агаларов9. АлеррандроНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три основных исхода. Вероятность победы «Динамо» эксперты оценили котировкой 3.80. На ЦСКА предлагается поставить за 2.10, а на ничью - за 3.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Динамо» (Махачкала) - ЦСКА?

Удачная ставка на 0:0 или 0:1 сулит беттору шестикратный выигрыш относительно номинала пари.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - ЦСКА?

Бесплатно следить за матчем онлайн можно на сайтах легальных букмекерских контор - например, Winline.


