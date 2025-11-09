Динамо Махачкала — ЦСКА, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Посреди недели махачкалинское «Динамо» с ЦСКА сражались в Кубке России, а теперь поспорят в Премьер-лиге. Армейцы даже возвращаться домой не стали. Чем дело кончится на этот раз?
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|1
|0
|2
|1-3
|ЦСКА
|2
|0
|1
|3-1
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
|01.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|25.10.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|21.10.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:3
«Спартак»
Кубок России
|08.10.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:2
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
|31.10.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|25.10.2025
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|21.10.2025
|ЦСКА
|3:2
|«Акрон»
Кубок России
|18.10.2025
|«Локомотив»
3:0
ЦСКА
РПЛ
Перед 15-м туром махачкалинцы занимают 12-е место в таблице. ЦСКА идет вторым с отставанием в два очка от чемпиона.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|10
|2
|2
|27-8
|32
|2. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|3. Зенит
|14
|8
|5
|1
|28-11
|29
|4. Балтика
|14
|7
|6
|1
|20-6
|27
|5. Локомотив
|14
|7
|6
|1
|30-19
|27
|6. Спартак
|14
|6
|4
|4
|22-20
|22
|7. Рубин
|14
|5
|4
|5
|15-19
|19
|8. Динамо Москва
|14
|4
|5
|5
|21-21
|17
|9. Ахмат
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|10. Акрон
|14
|3
|6
|5
|16-19
|15
|11. Ростов
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12. Динамо Махачкала
|14
|3
|5
|6
|8-16
|14
|13. Крылья Советов
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|14. Оренбург
|14
|2
|5
|7
|17-25
|11
|15. Сочи
|14
|2
|2
|10
|12-33
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
Недавняя кубковая встреча команд оказалась предсказуемо упорной и нерезультативной. Легким, подвижным армейцам было сложно создать что-то острое на вязком каспийском газоне, а хозяевам много моментов и не нужно было - для победы хватило одного точного удара с пенальти.
Нет причин считать, что новая встреча будет кардинально отличаться от предыдущей. Хасанби Биджиев наверняка постарается повторить кубковый матч в точности. А в распоряжении Фабио Челестини нет бомбардиров с инстинктом киллера, способных реализовывать хотя бы каждый второй момент. Поэтому наш прогноз на субботнее противостояние: тотал меньше 2.5.
В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА покажет кабельный телеканал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
ЦСКА: Де Лусиано, Алвес, Мойзес (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Мх - ЦСКА:
|Позиция
|«Динамо» Махачкала
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|22. Гайич
|Защитник
|Защитник
|24. Аларкон
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|22. Мохамед Аззи
|3. Круговой
|Защитник
|Защитник
|13. Кагермазов
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|21 Джабраилов
|5. Вильягра
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Гаджиев
|17. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Мастури
|30. Пополитов
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|9. Алеррандро
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три основных исхода. Вероятность победы «Динамо» эксперты оценили котировкой 3.80. На ЦСКА предлагается поставить за 2.10, а на ничью - за 3.20.
Удачная ставка на 0:0 или 0:1 сулит беттору шестикратный выигрыш относительно номинала пари.
