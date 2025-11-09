Динамо Махачкала — ЦСКА, 8 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Недавняя кубковая встреча команд оказалась предсказуемо упорной и нерезультативной. Легким, подвижным армейцам было сложно создать что-то острое на вязком каспийском газоне, а хозяевам много моментов и не нужно было - для победы хватило одного точного удара с пенальти.

Нет причин считать, что новая встреча будет кардинально отличаться от предыдущей. Хасанби Биджиев наверняка постарается повторить кубковый матч в точности. А в распоряжении Фабио Челестини нет бомбардиров с инстинктом киллера, способных реализовывать хотя бы каждый второй момент. Поэтому наш прогноз на субботнее противостояние: тотал меньше 2.5.