Динамо Махачкала — Динамо Москва, 31 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Динамовское противостояние в последний день лета
Валентин Васильев

Заключительный матч лета-2025 в РПЛ состоится в воскресенье, 31 августа, в Махачкале. Перед сентябрьской паузой ФИФА и отбытием в сборную России Валерий Карпин свозит московское «Динамо» в гости к дагестанским «одноклубникам».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

29.09.2024, Вс

19:00 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 4.30

Х - 3.60

П2 - 1.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)0153-14
«Динамо» (Москва)51014-3

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

23.08.2025«Зенит»

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

12.08.2025«Спартак»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

08.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.08.2025«Крылья Советов»

0:0, пен. 5:4

«Динамо» Москва

FONBET  Кубок России

23.08.2025«Динамо» Москва

3:0

«Пари НН» 

РПЛ

17.08.2025«Динамо» Москва

1:3

ЦСКА

РПЛ

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар» 

FONBET  Кубок России

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей московское «Динамо»  занимает седьмое место в таблице, а махачкалинское - 13-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар650117-315
2. ЦСКА642014-514
3. Локомотив642016-914
4. Балтика633011-512
5. Рубин63128-1010
6. Зенит623111-79
7. Динамо Москва62227-68
8. Спартак62228-108
9. Крылья Советов62229-128
10. Ахмат62137-87
11. Оренбург61327-86
12. Акрон61329-86
13. Динамо Махачкала61233-95
14. Ростов61146-114
15. Пари НН61054-123
16. Сочи60153-171

Прогноз на матч

Махачкалинское «Динамо» как-то сразу приноровилось к «Спартаку», а вот со столичными «одноклубниками» никак не сладит. Из шести «бело-голубых дерби» южане проиграли пять при всего одной ничьей. Состояние соперника здесь и сейчас позволяет хозяевам рассчитывать на положительный результат в ближайшее воскресенье.

Столичная команда все еще пребывает в поиске оптимального состава и лучшей игры после прихода Валерия Карпина. Стабильности в результатах клуба нет и близко. Из пяти последних матчей москвичи выиграли только один - у скитающегося по стране «Пари НН». На неделе они, пусть и в серии пенальти, но уступили «Крыльям» в Кубке.

Махачкалинцы отреагировали на «сухие» поражения от «Пари НН» и «Зенита» кубковой победой в Ростове-на-Дону, над недавней командой Карпина. Парни Биджиева исправно коллекционируют «низовые» матчи. Кажется, предстоящий будет из этой же серии.

Бонусы на матч

Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире встречу между махачкалинским и московским «Динамо» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин, Гладышев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Мх - «Динамо» М:

Позиция«Динамо»«Динамо»Позиция
Вратарь27. Волк99. ЛуневВратарь
Защитник77. Сундуков4. КасересЗащитник
Защитник70. Пальцев6. ФернандесЗащитник
Защитник99. Алибеков55. ОсипенкоЗащитник
Защитник5. Табидзе7. СкопинцевЗащитник
Защитник4. Шумахов74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 16. Мрезиг19. ЗайнутдиновПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков10. БителлоПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов13. НгамалеНападающий
Полузащитник28. Сердеров77. МакаровНападающий
Нападающий25. Агаларов33. СергеевНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК FONBET установила весьма привлекательный коэффициент на победу махачкалинского клуба - 4.30. Поставить на победу гостей можно с котировкой 1.85, а на ничью - за 3.60.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» (Махачкала) - «Динамо» (Москва)?

Махачкалинцы никогда прежде не побеждали московских одноклубников. Судя по раскладам аналитиков, в воскресенье их шансы на успех тоже невелики.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Динамо» (Москва)?

Следить за событиями матча онлайн можно на сайте Winline.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Динамо» (Москва)?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Для прохода на стадион нужно будет предъявить электронный паспорт болельщика.

