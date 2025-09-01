Динамо Махачкала — Динамо Москва, 31 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Махачкалинское «Динамо» как-то сразу приноровилось к «Спартаку», а вот со столичными «одноклубниками» никак не сладит. Из шести «бело-голубых дерби» южане проиграли пять при всего одной ничьей. Состояние соперника здесь и сейчас позволяет хозяевам рассчитывать на положительный результат в ближайшее воскресенье.

Столичная команда все еще пребывает в поиске оптимального состава и лучшей игры после прихода Валерия Карпина. Стабильности в результатах клуба нет и близко. Из пяти последних матчей москвичи выиграли только один - у скитающегося по стране «Пари НН». На неделе они, пусть и в серии пенальти, но уступили «Крыльям» в Кубке.

Махачкалинцы отреагировали на «сухие» поражения от «Пари НН» и «Зенита» кубковой победой в Ростове-на-Дону, над недавней командой Карпина. Парни Биджиева исправно коллекционируют «низовые» матчи. Кажется, предстоящий будет из этой же серии.