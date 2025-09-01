Динамо Махачкала — Динамо Москва, 31 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Заключительный матч лета-2025 в РПЛ состоится в воскресенье, 31 августа, в Махачкале. Перед сентябрьской паузой ФИФА и отбытием в сборную России Валерий Карпин свозит московское «Динамо» в гости к дагестанским «одноклубникам».
Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|1
|5
|3-14
|«Динамо» (Москва)
|5
|1
|0
|14-3
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Зенит»
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|12.08.2025
|«Спартак»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|08.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.08.2025
|«Крылья Советов»
0:0, пен. 5:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.08.2025
|«Динамо» Москва
1:3
ЦСКА
РПЛ
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Перед очной встречей московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице, а махачкалинское - 13-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|5
|0
|1
|17-3
|15
|2. ЦСКА
|6
|4
|2
|0
|14-5
|14
|3. Локомотив
|6
|4
|2
|0
|16-9
|14
|4. Балтика
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|5. Рубин
|6
|3
|1
|2
|8-10
|10
|6. Зенит
|6
|2
|3
|1
|11-7
|9
|7. Динамо Москва
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|8. Спартак
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|9. Крылья Советов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|10. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|11. Оренбург
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|12. Акрон
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|13. Динамо Махачкала
|6
|1
|2
|3
|3-9
|5
|14. Ростов
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|15. Пари НН
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
|16. Сочи
|6
|0
|1
|5
|3-17
|1
Махачкалинское «Динамо» как-то сразу приноровилось к «Спартаку», а вот со столичными «одноклубниками» никак не сладит. Из шести «бело-голубых дерби» южане проиграли пять при всего одной ничьей. Состояние соперника здесь и сейчас позволяет хозяевам рассчитывать на положительный результат в ближайшее воскресенье.
Столичная команда все еще пребывает в поиске оптимального состава и лучшей игры после прихода Валерия Карпина. Стабильности в результатах клуба нет и близко. Из пяти последних матчей москвичи выиграли только один - у скитающегося по стране «Пари НН». На неделе они, пусть и в серии пенальти, но уступили «Крыльям» в Кубке.
Махачкалинцы отреагировали на «сухие» поражения от «Пари НН» и «Зенита» кубковой победой в Ростове-на-Дону, над недавней командой Карпина. Парни Биджиева исправно коллекционируют «низовые» матчи. Кажется, предстоящий будет из этой же серии.
В прямом эфире встречу между махачкалинским и московским «Динамо» покажет кабельный телеканал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин, Гладышев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Мх - «Динамо» М:
|Позиция
|«Динамо»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|99. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|5. Табидзе
|7. Скопинцев
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|19. Зайнутдинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|13. Нгамале
|Нападающий
|Полузащитник
|28. Сердеров
|77. Макаров
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|33. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Валерий Карпин
|Главный тренер
БК FONBET установила весьма привлекательный коэффициент на победу махачкалинского клуба - 4.30. Поставить на победу гостей можно с котировкой 1.85, а на ничью - за 3.60.
Махачкалинцы никогда прежде не побеждали московских одноклубников. Судя по раскладам аналитиков, в воскресенье их шансы на успех тоже невелики.
Следить за событиями матча онлайн можно на сайте Winline.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Для прохода на стадион нужно будет предъявить электронный паспорт болельщика.