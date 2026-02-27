Ведомости
Динамо Махачкала — Рубин, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последний матч зимы!
Валентин Васильев

Заключительный матч зимы 2026 года в России пройдет в столице Дагестана. В субботу, 28 февраля, махачкалинское «Динамо» принимает «Рубин». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из предматчевых раскладов, трендов и расчетов аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

28.02.2026, Сб

19:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.60

Х - 2.90

П2 - 3.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала1063-11
«Рубин»60111-3

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Андижан»

Товарищеский матч

15.02.2026«Енисей»

0:0

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

12.02.2026«Сочи»

0:3

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

05.02.2026«Динамо» (Махачкала)

3:0

«Атырау»

Товарищеский матч

02.02.2026«Арсенал»

0:4

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2026«Оренбург»

1:0

«Рубин»

Товарищеский матч

15.02.2026«Рубин»

2:0

«Пахтакор»

Товарищеский матч

08.02.2026«Рубин»

2:0

«Навбахор»

Товарищеский матч

04.02.2026«Рубин»

2:0

«Женис»

Товарищеский матч

26.01.2026«Рубин»

2:0

«Штруга»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После первой части сезона махачкалинский клуб занимает 13-е место, казанский - седьмое.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар18124237-1240
2Зенит18116134-1239
3Локомотив18107139-2337
4ЦСКА18113430-1736
5Балтика1898124-735
6Спартак1885526-2329
7Рубин1865716-2223
8Ахмат1864822-2522
9Акрон1856722-2621
10Динамо1856727-2621
11Ростов1856715-2021
12Крылья Советов1845920-3317
13Динамо Махачкала183698-2115
14Пари НН18421212-2814
15Оренбург18261017-2912
16Сочи18231316-419

Прогноз на матч

Еще два-три месяца характер этой игры не вызывал бы больших сомнений. Обе команды относились к апологетам закрытого стиля и редко баловали зрителя результативными шоу. Однако в межсезонье оба клуба сменили тренеров, и это добавляет интриги их очной встрече. 

На сборах динамовцы аномально много для самих себя последних лет забивали (три победы со счетом 3:0, одна - 4:0). «Рубин» Артиги одержал пять побед подряд с разницей в два мяча, пока не уступил минимально «Оренбургу» (0:1). 

Поэтому здесь и сейчас обмен голами не выглядит чем-то из разряда научной фантастики.  Хотя PARI и присвоила этому варианту повышенный коэффициент.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Махачкале покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо» (Махачкала): Табидзе (дисквалификация), Сандрачук (травма)

«Рубин»: Швец, Кузяев, Даку, Иву, Дрезгич (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»:

Позиция«Динамо» (Махачкала)«Рубин»Позиция
Вратарь39. Магомедов38. СтаверВратарь
Защитник4. Шумахов12. АрройоЗащитник
Защитник24. Аларкон2. ТесленкоЗащитник
Защитник22. Аззи5. ВуячичЗащитник
Защитник71. Джапо3. МальдонадоЗащитник
Защитник77. Сундуков51. РожковПолузащитник
Полузащитник 16. Мрезиг18. АпшацевПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков8. ЙочичПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов22. ХоджаПолузащитник
Нападающий28. Сердеров99. ШабанхаджайПолузащитник
Нападающий25. Агаларов43. СивеНападающий
Главный тренерВадим ЕвсеевФранк АртигаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.60 на хозяев, 2.90 на ничью и 3.10 - на гостей.

Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта». 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»?

Согласно коэффициентам букмекеров, в паре нет фаворита. Однако статистика говорит против хозяев: из семи предыдущих матчей с казанцами они проиграли шесть и выиграли только один.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»?

Следить за игрой онлайн можно на ресурсах беттингового партнера Премьер-лиге.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены начинаются от 100 рублей. При входе на стадион придется предъявить Fan ID.

