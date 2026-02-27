Динамо Махачкала — Рубин, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Еще два-три месяца характер этой игры не вызывал бы больших сомнений. Обе команды относились к апологетам закрытого стиля и редко баловали зрителя результативными шоу. Однако в межсезонье оба клуба сменили тренеров, и это добавляет интриги их очной встрече.

На сборах динамовцы аномально много для самих себя последних лет забивали (три победы со счетом 3:0, одна - 4:0). «Рубин» Артиги одержал пять побед подряд с разницей в два мяча, пока не уступил минимально «Оренбургу» (0:1).

Поэтому здесь и сейчас обмен голами не выглядит чем-то из разряда научной фантастики. Хотя PARI и присвоила этому варианту повышенный коэффициент.