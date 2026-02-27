Динамо Махачкала — Рубин, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Заключительный матч зимы 2026 года в России пройдет в столице Дагестана. В субботу, 28 февраля, махачкалинское «Динамо» принимает «Рубин». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из предматчевых раскладов, трендов и расчетов аналитиков.
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|1
|0
|6
|3-11
|«Рубин»
|6
|0
|1
|11-3
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Андижан»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Енисей»
0:0
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|12.02.2026
|«Сочи»
0:3
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|05.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
3:0
«Атырау»
Товарищеский матч
|02.02.2026
|«Арсенал»
0:4
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2026
|«Оренбург»
1:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Рубин»
2:0
«Пахтакор»
Товарищеский матч
|08.02.2026
|«Рубин»
2:0
«Навбахор»
Товарищеский матч
|04.02.2026
|«Рубин»
2:0
«Женис»
Товарищеский матч
|26.01.2026
|«Рубин»
2:0
«Штруга»
Товарищеский матч
После первой части сезона махачкалинский клуб занимает 13-е место, казанский - седьмое.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|13
|Динамо Махачкала
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Еще два-три месяца характер этой игры не вызывал бы больших сомнений. Обе команды относились к апологетам закрытого стиля и редко баловали зрителя результативными шоу. Однако в межсезонье оба клуба сменили тренеров, и это добавляет интриги их очной встрече.
На сборах динамовцы аномально много для самих себя последних лет забивали (три победы со счетом 3:0, одна - 4:0). «Рубин» Артиги одержал пять побед подряд с разницей в два мяча, пока не уступил минимально «Оренбургу» (0:1).
Поэтому здесь и сейчас обмен голами не выглядит чем-то из разряда научной фантастики. Хотя PARI и присвоила этому варианту повышенный коэффициент.
В прямом эфире игру в Махачкале покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Табидзе (дисквалификация), Сандрачук (травма)
«Рубин»: Швец, Кузяев, Даку, Иву, Дрезгич (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Рубин»:
|Позиция
|«Динамо» (Махачкала)
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|39. Магомедов
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|4. Шумахов
|12. Арройо
|Защитник
|Защитник
|24. Аларкон
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|22. Аззи
|5. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|71. Джапо
|3. Мальдонадо
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|18. Апшацев
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|8. Йочич
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Сердеров
|99. Шабанхаджай
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|43. Сиве
|Нападающий
|Главный тренер
|Вадим Евсеев
|Франк Артига
|Главный тренер
БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.60 на хозяев, 2.90 на ничью и 3.10 - на гостей.
Согласно коэффициентам букмекеров, в паре нет фаворита. Однако статистика говорит против хозяев: из семи предыдущих матчей с казанцами они проиграли шесть и выиграли только один.
Следить за игрой онлайн можно на ресурсах беттингового партнера Премьер-лиге.
Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены начинаются от 100 рублей. При входе на стадион придется предъявить Fan ID.