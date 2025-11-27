Динамо Москва - Зенит, 27 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу закроет прелюбопытная встреча в столице. Московское «Динамо» против «Зенита» - это всегда остро, горячо и увлекательно. А у нынешней встречи есть и несколько дополнительных подтекстов. О них - ниже.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: главный — Антон Фролов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Иванов
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|71
|45
|57
|242-197
|«Динамо»
|57
|45
|71
|197-242
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» Москва
1:2
«Акрон»
РПЛ
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Кубок России
|01.11.2025
|«Рубин»
0:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|26.10.2025
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Пари НН»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|09.11.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Кубок России
|01.11.2025
|«Зенит»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|26.10.2025
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва) и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Кубок России
|26.10.2025
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
Кубок России
|26.04.2024
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
|27.01.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|10.08.2024
|«Зенит»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
1/4 финала
Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика» - 0:2
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин» - 0:0, пен. - 3:2
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч - 3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх. Первый матч - 0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч - 1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч - 3:1
Если «Динамо» благополучно преодолеет сине-бело-голубую преграду в четвертьфинале Пути РПЛ, в этом будет и значительная заслуга его теперь уже бывшего главного тренера. Так вышло, что свою последнюю победу во главе столичного коллектива Валерий Карпин одержал как раз таки над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Задел в два мяча, созданный на берегах Невы, позволяет москвичам более или менее спокойно себя чувствовать перед ответным матчем. К нему команду готовил уже Ролан Гусев, повторно за недолгое время назначенный в родном клубе исполняющим обязанности главного тренера.
В верхушке столичного клуба уже сформулировали главное условие, при котором Гусев продолжит руководить командой и весной - уже безо всяких приставок в должности: четыре победы в оставшихся матчах года. Одну - над махачкалинскими одноклубниками - он уже одержал. Осталось три. Впрочем, в случае успешного прохода «Зенита» в Кубке, думается, ему и ничья, и даже минимальное поражение зачтется в актив.
«Зенит» в промежутке между второй и третьей встречами с «Динамо» за осень дважды слетал на берега Волги: против «Крыльев Советов» довольствовался только ничьей, «Пари НН» - предсказуемо победил. Формула кубкового розыгрыша не требует от питерцев победы любой ценой. Даже в случае неудачи они продолжат поход за трофеем по Пути регионов. Поэтому Семак наверняка снова даст шанс людям с лавки. Игра обещает быть в меру открытой с высокими шансами на обмен голами.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая трансляция из Москвы пройдет на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Артур Гомес, Майсторович, Глебов, Чавес, Макаров, Миранчук, Зайнутдинов, Александров (все - травмы)
«Зенит»: Шилов, Караваев, Дуглас, Москвичев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Зенит»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|40. Расулов
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|23. Адамов
|Защитник
|Защитник
|56. Зайдензаль
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|28. Алип
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|4. Горшков
|Полузащитник
|Полузащитник
|50. Кутицкий
|18. Михайлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Окишор
|20. Педро
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|21. Ерохин
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Бабаев
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Макаров
|10. Глушенков
|Нападающий
|Нападающий
|14. Маухуб
|32. Гонду
|Нападающий
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Сергей Семак
|Главный тренер
Основной маркет Winline на четверговое противостояние отличают повышенные коэффициенты. Победа хозяев поля по итогам 90 минут котируется за 3.15, ничья - за 3.65, а успех гостей - за 2.17.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
При результативной ничьей 1:1 в основное время сыграет коэффициент 6.00.
Аналитики не сомневаются в квалификации москвичей в следующий раунд. Коэффициент на этот исход составляет символические 1.15. Выход питерцев в полуфинал Пути РПЛ в Winline котируется за 5.51.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Петровского парка столицы.
Билеты на игру еще есть в продаже на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 500 рублей. Паспорт болельщика в этом турнире не требуется.
Точно можно сказать, что это будет один из столичных топов - «Спартак» или «Локомотив».