Динамо Москва - Зенит, 27 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Отыграется ли вице-чемпион с «-2»?
Валентин Васильев

Программу четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу закроет прелюбопытная встреча в столице. Московское «Динамо» против «Зенита» - это всегда остро, горячо и увлекательно. А у нынешней встречи есть и несколько дополнительных подтекстов. О них - ниже. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

27.11.2025, Чт

20:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 3.15

Х - 3.65

П2 - 2.17

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч

Стадион:  «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Судьи: главный — Антон Фролов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Иванов

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»714557242-197
«Динамо»574571197-242

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Динамо» Москва

3:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

08.11.2025«Динамо» Москва

1:2

«Акрон»

РПЛ

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Кубок России

01.11.2025«Рубин»

0:0

«Динамо» Москва

РПЛ

26.10.2025«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Пари НН»

0:2

«Зенит»

РПЛ

09.11.2025«Крылья Советов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Кубок России

01.11.2025«Зенит»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

26.10.2025«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва) и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Кубок России

26.10.2025«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

Кубок России

26.04.2024«Динамо» Москва

1:1

«Зенит»

РПЛ

27.01.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

10.08.2024«Зенит»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

Расписание и результаты матчей

1/4 финала

Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика» - 0:2
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин» - 0:0, пен. - 3:2
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»  
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч -  3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо»   Мх. Первый матч -  0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч -  1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч -  3:1 

Прогноз на матч

Если «Динамо» благополучно преодолеет сине-бело-голубую преграду в четвертьфинале Пути РПЛ, в этом будет и значительная заслуга его теперь уже бывшего главного тренера. Так вышло, что свою последнюю победу во главе столичного коллектива Валерий Карпин одержал как раз таки над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Задел в два мяча, созданный на берегах Невы, позволяет москвичам более или менее спокойно себя чувствовать перед ответным матчем. К нему команду готовил уже Ролан Гусев, повторно за недолгое время назначенный в родном клубе исполняющим обязанности главного тренера.

В верхушке столичного клуба уже сформулировали главное условие, при котором Гусев продолжит руководить командой и весной - уже безо всяких приставок в должности: четыре победы в оставшихся матчах года. Одну -  над махачкалинскими одноклубниками - он уже одержал. Осталось три. Впрочем, в случае успешного прохода «Зенита» в Кубке, думается, ему и ничья, и даже минимальное поражение зачтется в актив.  

«Зенит» в промежутке между второй и третьей встречами с «Динамо» за осень дважды слетал на берега Волги: против «Крыльев Советов» довольствовался только ничьей, «Пари НН» - предсказуемо победил. Формула кубкового розыгрыша не требует от питерцев победы любой ценой. Даже в случае неудачи они продолжат поход за трофеем по Пути регионов. Поэтому Семак наверняка снова даст шанс людям с лавки. Игра обещает быть в меру открытой с высокими шансами на обмен голами.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Москвы пройдет на «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Артур Гомес, Майсторович, Глебов, Чавес, Макаров, Миранчук, Зайнутдинов, Александров (все - травмы)

«Зенит»: Шилов, Караваев, Дуглас, Москвичев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва  - «Зенит»:

Позиция«Динамо»«Зенит»Позиция
Вратарь40. Расулов1. ЛатышонокВратарь
Защитник4. Касерес 23. АдамовЗащитник
Защитник56. Зайдензаль6. ДркушичЗащитник
Защитник55. Осипенко28. АлипЗащитник
Защитник7. Скопинцев4. ГоршковПолузащитник
Полузащитник50. Кутицкий18. МихайловПолузащитник
Полузащитник 88. Окишор20. ПедроПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло21. ЕрохинПолузащитник
Полузащитник17. Бабаев17. МостовойПолузащитник
Полузащитник77. Макаров10. ГлушенковНападающий
Нападающий14. Маухуб32. ГондуНападающий
Главный тренерРолан ГусевСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Основной маркет Winline на четверговое противостояние отличают повышенные коэффициенты. Победа хозяев поля по итогам 90 минут котируется за 3.15, ничья - за 3.65, а успех гостей - за 2.17.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Динамо» - «Зенит»?

При результативной ничьей 1:1 в основное время сыграет коэффициент 6.00.

Кто выйдет в полуфинал?

Аналитики не сомневаются в квалификации москвичей в следующий раунд. Коэффициент на этот исход составляет символические 1.15. Выход питерцев в полуфинал Пути РПЛ в Winline  котируется за 5.51. 

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Зенит»?

Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Петровского парка столицы.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Зенит»? 

Билеты на игру еще есть в продаже на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 500 рублей. Паспорт болельщика в этом турнире не требуется.

С кем сыграет победитель пары «Динамо» - «Зенит»? 

Точно можно сказать, что это будет один из столичных топов - «Спартак» или «Локомотив».

