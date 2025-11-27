Динамо Москва - Зенит, 27 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Если «Динамо» благополучно преодолеет сине-бело-голубую преграду в четвертьфинале Пути РПЛ, в этом будет и значительная заслуга его теперь уже бывшего главного тренера. Так вышло, что свою последнюю победу во главе столичного коллектива Валерий Карпин одержал как раз таки над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Задел в два мяча, созданный на берегах Невы, позволяет москвичам более или менее спокойно себя чувствовать перед ответным матчем. К нему команду готовил уже Ролан Гусев, повторно за недолгое время назначенный в родном клубе исполняющим обязанности главного тренера.

В верхушке столичного клуба уже сформулировали главное условие, при котором Гусев продолжит руководить командой и весной - уже безо всяких приставок в должности: четыре победы в оставшихся матчах года. Одну - над махачкалинскими одноклубниками - он уже одержал. Осталось три. Впрочем, в случае успешного прохода «Зенита» в Кубке, думается, ему и ничья, и даже минимальное поражение зачтется в актив.

«Зенит» в промежутке между второй и третьей встречами с «Динамо» за осень дважды слетал на берега Волги: против «Крыльев Советов» довольствовался только ничьей, «Пари НН» - предсказуемо победил. Формула кубкового розыгрыша не требует от питерцев победы любой ценой. Даже в случае неудачи они продолжат поход за трофеем по Пути регионов. Поэтому Семак наверняка снова даст шанс людям с лавки. Игра обещает быть в меру открытой с высокими шансами на обмен голами.