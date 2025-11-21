Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 ноября 10:43ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва — Динамо Махачкала, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первый матч после отставки Карпина
Валентин Васильев

Трижды за осень Валерий Карпин отлучался из расположения клуба в сборную России. После ноябрьской паузы он в Новогорск уже не вернулся.  Против одноклубников из Махачкалы московскую команду выведет Ролан Гусев. Взбодрит ли столичных бело-голубых эта встряска?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

23.11.2025, Вс

17:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.60

Х - 3.95

П2 - 5.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Москва)51114-4
«Динамо» (Махачкала)1154-14

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Динамо»

1:2

«Акрон»

РПЛ

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо»

Кубок России

01.11.2025«Рубин»

0:0

«Динамо»

РПЛ

26.10.2025«Зенит»

2:1

«Динамо»

РПЛ

22.10.2025«Динамо»

4:0

«Крылья Советов»

Кубок России

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

ЦСКА

РПЛ

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

01.11.2025«Динамо» (Махачкала)

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

25.10.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

21.10.2025«Динамо» (Махачкала)

1:3

«Спартак»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

Два динамовских коллектива в таблице разделяют всего три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15103228-933
2. ЦСКА15103226-1333
3. Зенит1586129-1230
4. Локомотив1586131-1930
5. Балтика1577121-728
6. Спартак1574424-2125
7. Рубин1555515-1920
8. Акрон1546518-2018
9. Ростов1546512-1518
10. Динамо Москва1545622-2317
11. Ахмат1544719-2316
12. Динамо Махачкала153578-1714
13. Крылья Советов1535718-2614
14. Оренбург1525817-2611
15. Сочи15221112-348
16. Пари НН1522119-258

Прогноз на матч

Свернуть

В первом круге московское «Динамо» слабо использовало фактор своего поля: всего 37,5% набранных очков и только 10-е место по этому показателю в лиге. Домашнее поражение от «Акрона» и привело к отложенной отставке Валерия Карпина.

К игре против дагестанского клуба столичных футболистов готовил Ролан Гусев. Для него это уже повторный опыт исполнения обязанностей главного тренера в родном клубе.

Махачкалинское «Динамо» четко следует заветам Курбана Бердыева, поддерживая реноме одной из самых закрытых команд РПЛ. Девять из 10 последних матчей дагестанского клуба были на «тотал меньше 2.5». Полагаем, что и предстоящий не будет изобиловать голами.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу между московским и махачкалинским «Динамо» покажет федеральный  канал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо»: Артур Гомес, Глебов, Чавес, Макаров, Миранчук, Зайнутдинов, Александров, Маухуб (все - травмы)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Динамо»«Динамо» МахачкалаПозиция
Вратарь1. Лунев27. ВолкВратарь
Защитник4. Касерес 77. СундуковЗащитник
Защитник6. Фернандес24. АларконЗащитник
Защитник55. Осипенко43. АхмедовЗащитник
Защитник44. Рубенс22. Мохамед АззиЗащитник
Полузащитник74. Фомин13. КагермазовЗащитник
Полузащитник 88. Окишор21 ДжабраиловПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло9. МагомедовПолузащитник
Полузащитник17. Бабаев53. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник33. Сергеев7. МастуриНападающий
Нападающий70. Тюкавин25. АгаларовНападающий
И. о. главного тренераРолан ГусевХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел БК PARI установил коэффициент 1.60 на победу столичного клуба и 5.90 - на успех дагестанского. Ничья в конторе котируется за 3.95.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала)?

Если исходить из котировок букмекеров, самый вероятный исход встречи - сухая победа москвичей 1:0. Этот вариант котируется за 6.50. 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала)?

В прямом эфире игру покажет беттинговый спонсор РПЛ.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала)?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - всего 100 рублей. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer405 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer405 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё