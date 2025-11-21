Динамо Москва — Динамо Махачкала, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Трижды за осень Валерий Карпин отлучался из расположения клуба в сборную России. После ноябрьской паузы он в Новогорск уже не вернулся. Против одноклубников из Махачкалы московскую команду выведет Ролан Гусев. Взбодрит ли столичных бело-голубых эта встряска?
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|5
|1
|1
|14-4
|«Динамо» (Махачкала)
|1
|1
|5
|4-14
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Динамо»
1:2
«Акрон»
РПЛ
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо»
Кубок России
|01.11.2025
|«Рубин»
0:0
«Динамо»
РПЛ
|26.10.2025
|«Зенит»
2:1
«Динамо»
РПЛ
|22.10.2025
|«Динамо»
4:0
«Крылья Советов»
Кубок России
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
ЦСКА
РПЛ
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
|01.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|25.10.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|21.10.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:3
«Спартак»
Кубок России
Два динамовских коллектива в таблице разделяют всего три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|3. Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|4. Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|5. Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|6. Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|7. Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|8. Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|9. Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|10. Динамо Москва
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|11. Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|12. Динамо Махачкала
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|13. Крылья Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|14. Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|15. Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|16. Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
В первом круге московское «Динамо» слабо использовало фактор своего поля: всего 37,5% набранных очков и только 10-е место по этому показателю в лиге. Домашнее поражение от «Акрона» и привело к отложенной отставке Валерия Карпина.
К игре против дагестанского клуба столичных футболистов готовил Ролан Гусев. Для него это уже повторный опыт исполнения обязанностей главного тренера в родном клубе.
Махачкалинское «Динамо» четко следует заветам Курбана Бердыева, поддерживая реноме одной из самых закрытых команд РПЛ. Девять из 10 последних матчей дагестанского клуба были на «тотал меньше 2.5». Полагаем, что и предстоящий не будет изобиловать голами.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
В прямом эфире встречу между московским и махачкалинским «Динамо» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Динамо»: Артур Гомес, Глебов, Чавес, Макаров, Миранчук, Зайнутдинов, Александров, Маухуб (все - травмы)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Динамо»
|«Динамо» Махачкала
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|24. Аларкон
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|44. Рубенс
|22. Мохамед Аззи
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|13. Кагермазов
|Защитник
|Полузащитник
|88. Окишор
|21 Джабраилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Бабаев
|53. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Сергеев
|7. Мастури
|Нападающий
|Нападающий
|70. Тюкавин
|25. Агаларов
|Нападающий
|И. о. главного тренера
|Ролан Гусев
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Аналитический отдел БК PARI установил коэффициент 1.60 на победу столичного клуба и 5.90 - на успех дагестанского. Ничья в конторе котируется за 3.95.
Если исходить из котировок букмекеров, самый вероятный исход встречи - сухая победа москвичей 1:0. Этот вариант котируется за 6.50.
В прямом эфире игру покажет беттинговый спонсор РПЛ.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - всего 100 рублей.