Динамо Москва — Динамо Махачкала, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В первом круге московское «Динамо» слабо использовало фактор своего поля: всего 37,5% набранных очков и только 10-е место по этому показателю в лиге. Домашнее поражение от «Акрона» и привело к отложенной отставке Валерия Карпина.

К игре против дагестанского клуба столичных футболистов готовил Ролан Гусев. Для него это уже повторный опыт исполнения обязанностей главного тренера в родном клубе.

Махачкалинское «Динамо» четко следует заветам Курбана Бердыева, поддерживая реноме одной из самых закрытых команд РПЛ. Девять из 10 последних матчей дагестанского клуба были на «тотал меньше 2.5». Полагаем, что и предстоящий не будет изобиловать голами.