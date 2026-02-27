Ведомости
Динамо Москва - Крылья Советов, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Бело-голубым нужно стартовать без раскачки
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в РПЛ стартует в Петровском парке столицы. Московское «Динамо» принимает «Крылья Советов». Долгое зимнее межсезонье повышает элемент неожиданности в любом матче, и этот - не исключение. Попробуем предугадать развитие событий в нем. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

17.08.2024, Ср

19:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.33

Х - 5.40

П2 - 8.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»633035226-122
«Крылья Советов»353063122-226

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2026«Урал»

2:1

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

10.02.2026«Динамо» Москва

1:0

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

06.02.2026ЦСКА

1:1, пен. 3:5

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

26.01.2026«Динамо» Москва

1:1, пен. 2:3

«Чэнду»

Товарищеский матч

Последние пять матчей  «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2026«Крылья Советов»

0:1

«Балтика»

Товарищеский матч
20.02.2026«Чайка»

3:5

«Крылья Советов»

Товарищеский матч
17.02.2026«Челябинск»

2:3

«Крылья Советов»Товарищеский матч
09.02.2026«Крылья Советов»

0:1

КАМАЗ

Товарищеский матч
09.02.2026«Крылья Советов»

3:0

«Озгон»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После первой части сезона таблица РПЛ  выглядит так:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар18124237-1240
2Зенит18116134-1239
3Локомотив18107139-2337
4ЦСКА18113430-1736
5Балтика1898124-735
6Спартак1885526-2329
7Рубин1865716-2223
8Ахмат1864822-2522
9Акрон1856722-2621
10Динамо1856727-2621
11Ростов1856715-2021
12Крылья Советов1845920-3317
13Динамо Махачкала183698-2115
14Пари НН18421212-2814
15Оренбург18261017-2912
16Сочи18231316-419

Прогноз на матч

Если «Крылья Советов» занимают привычное для себя место в нижней половине таблицы, то видеть там «Динамо» достаточно странно. В столичном клубе, безусловно, все осознают это несоответствие между возможностями команды и ее реальным турнирным положением. Очевидно, что все 12 оставшихся матчей сезона будут для бело-голубых в целом и их тренера Гусева в частности мини-финалами. Начинать исправление ситуации москвичам нужно безотлагательно, без раскачки.

В первом матче года, на своей территории динамовцы обязаны забирать три очка у самарского середняка. В дружественном столичному клубу конторе «Бетбум» поставить на победу хозяев поля предлагается по котировке 1.33. 

Более интересным выглядит вариант с обменом голами (1.82) - все-таки надежности в обороне обеим командам не хватает. Да и фактор рестарта сезона на активность команд в атаке наверняка повлияет. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

По ТВ трансляция из Петровского парка запланирована на кабельном канале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Касерес (дисквалификация), Зайнутдинов, Артур, Александров, Чавес (все - травмы)

«Крылья Советов»: Сутормин, Ороз, Раков  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Крылья Советов»:

Позиция«Динамо» «Крылья Советов»Позиция
Вратарь40. Расулов30. ПесьяковВратарь
Защитник44. Рубенс15. РассказовЗащитник
Защитник55. Осипенко47. ЧерновЗащитник
Защитник2. Маричаль23. БожинЗащитник
Защитник7. Скопинцев18. ЛепскийЗащитник
Полузащитник10. Бителло3. ГальдамесЗащитник
Полузащитник 74. Фомин6. БабкинПолузащитник 
Полузащитник21. Миранчук22. КостанцаПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале14. БаньяцПолузащитник
Нападающий33. Сергеев19. ОлейниковПолузащитник
Нападающий70. Тюкавин91. ИгнатенкоНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты БК «Бетбум» оценили вероятность успеха «Динамо»  котировкой 1.33. Коэффициент на победу гостей намного выше - 8.60. Ничья котируется за 5.40.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» - «Крылья Советов»?

Согласно подсчетам аналитиков, вероятность победы “Динамо” составляет около 75%. 

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Крылья Советов»?

Бесплатно игру покажет беттинговый партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Крылья Советов»? 

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или онлайн - на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость составляет 100 рублей. 

