Динамо Москва - Крылья Советов, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Если «Крылья Советов» занимают привычное для себя место в нижней половине таблицы, то видеть там «Динамо» достаточно странно. В столичном клубе, безусловно, все осознают это несоответствие между возможностями команды и ее реальным турнирным положением. Очевидно, что все 12 оставшихся матчей сезона будут для бело-голубых в целом и их тренера Гусева в частности мини-финалами. Начинать исправление ситуации москвичам нужно безотлагательно, без раскачки.

В первом матче года, на своей территории динамовцы обязаны забирать три очка у самарского середняка. В дружественном столичному клубу конторе «Бетбум» поставить на победу хозяев поля предлагается по котировке 1.33.

Более интересным выглядит вариант с обменом голами (1.82) - все-таки надежности в обороне обеим командам не хватает. Да и фактор рестарта сезона на активность команд в атаке наверняка повлияет.