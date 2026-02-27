Динамо Москва - Крылья Советов, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в РПЛ стартует в Петровском парке столицы. Московское «Динамо» принимает «Крылья Советов». Долгое зимнее межсезонье повышает элемент неожиданности в любом матче, и этот - не исключение. Попробуем предугадать развитие событий в нем.
🎁 ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТБУМ
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|63
|30
|35
|226-122
|«Крылья Советов»
|35
|30
|63
|122-226
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2026
|«Урал»
2:1
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Динамо» Москва
1:0
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|06.02.2026
|ЦСКА
1:1, пен. 3:5
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
|26.01.2026
|«Динамо» Москва
1:1, пен. 2:3
«Чэнду»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
«Балтика»
|Товарищеский матч
|20.02.2026
|«Чайка»
3:5
«Крылья Советов»
|Товарищеский матч
|17.02.2026
|«Челябинск»
2:3
|«Крылья Советов»
|Товарищеский матч
|09.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
КАМАЗ
|Товарищеский матч
|09.02.2026
|«Крылья Советов»
3:0
«Озгон»
|Товарищеский матч
После первой части сезона таблица РПЛ выглядит так:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|13
|Динамо Махачкала
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Если «Крылья Советов» занимают привычное для себя место в нижней половине таблицы, то видеть там «Динамо» достаточно странно. В столичном клубе, безусловно, все осознают это несоответствие между возможностями команды и ее реальным турнирным положением. Очевидно, что все 12 оставшихся матчей сезона будут для бело-голубых в целом и их тренера Гусева в частности мини-финалами. Начинать исправление ситуации москвичам нужно безотлагательно, без раскачки.
В первом матче года, на своей территории динамовцы обязаны забирать три очка у самарского середняка. В дружественном столичному клубу конторе «Бетбум» поставить на победу хозяев поля предлагается по котировке 1.33.
Более интересным выглядит вариант с обменом голами (1.82) - все-таки надежности в обороне обеим командам не хватает. Да и фактор рестарта сезона на активность команд в атаке наверняка повлияет.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
По ТВ трансляция из Петровского парка запланирована на кабельном канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Касерес (дисквалификация), Зайнутдинов, Артур, Александров, Чавес (все - травмы)
«Крылья Советов»: Сутормин, Ороз, Раков (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|40. Расулов
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|44. Рубенс
|15. Рассказов
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|47. Чернов
|Защитник
|Защитник
|2. Маричаль
|23. Божин
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|18. Лепский
|Защитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|3. Гальдамес
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Миранчук
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|14. Баньяц
|Полузащитник
|Нападающий
|33. Сергеев
|19. Олейников
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Тюкавин
|91. Игнатенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Эксперты БК «Бетбум» оценили вероятность успеха «Динамо» котировкой 1.33. Коэффициент на победу гостей намного выше - 8.60. Ничья котируется за 5.40.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».
Согласно подсчетам аналитиков, вероятность победы “Динамо” составляет около 75%.
Бесплатно игру покажет беттинговый партнер РПЛ.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или онлайн - на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость составляет 100 рублей.