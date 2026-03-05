Ведомости
2 марта 4:56ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Динамо Москва - Спартак, 5 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Первый матч Карседо в Москве, но - снова в гостях
Валентин Васильев

Весенняя стадия FONBET Кубка России по футболу не обойдется без интригующего дерби. В четвертьфинале Пути РПЛ «Динамо» сразится со «Спартаком». Анализируем шансы земляков на успех, выбираем перспективную ставку на игру в Петровском парке столицы.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

05.03.2026, Чт

20:45 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2.65

Х - 3.40

П2 - 2.60

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»597687275-318
«Спартак»877659318-275

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2026«Динамо» Москва

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

16.02.2026«Урал»

2:1

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

10.02.2026«Динамо» Москва

1:0

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

06.02.2026ЦСКА

1:1, пен. 3:5

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2026«Сочи»

2:3

«Спартак»

РПЛ

23.02.2026«Спартак»

2:1

«Елимай»

Товарищеский матч

21.02.2026«Спартак»

5:2

«Ростов»

Товарищеский матч

10.02.2026«Спартак»

1:1

«Астана»

Товарищеский матч

07.02.2026«Спартак»

1:0

«Далянь»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Динамо» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Спартак»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак»

РПЛ

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак»

РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

07.02.2025«Динамо» Москва

0:1

«Спартак»

Зимний кубок РПЛ

Календарь матчей

Свернуть

1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)

03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо»  Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»  

1/2 финала (Путь РПЛ)

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»  

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

Прогноз на матч

Свернуть

Динамовцы в прекрасном настроении готовятся к кубковому дерби. Рестарт сезона явно превзошел ожидания болельщиков: они, конечно, надеялись на домашнюю победу над «Крыльями Советов», но вряд ли с настолько безапелляционным счетом (4:0). 

О «Спартаке» этого не скажешь. На первом же выезде с новым тренером красно-белые пережили серьезный стресс, причем за пределами зеленого прямоугольника. Из-за угрозы атаки БПЛА на город игра на «Фиште» сначала была сдвинута на более позднее время, а затем и вовсе перенесена на понедельник. Естественно, эта накладка отразилась и на графике подготовки спартаковцев к кубковому полуфиналу. Впрочем, на позитиве всегда быстрее и легче восстанавливаться после нагрузок, а его красно-белые в конце концов в Сочи получили, одержав победу со счетом 3:2 

За 2025 год земляки наиграли между собой целых пять матчей. Дважды (с учетом Зимнего кубка) выиграл «Спартак», раз - «Динамо», а два предыдущих дерби завершились результативными ничьими - 2:2 и 1:1. Полагаем, что и в четверг ни одному голкиперу не удастся уйти с поля «сухим».

«Бетсити» оценили вероятность обмена голами коэффициентом 1.65.  

Бонусы на матч

Трансляции

В прямом эфире встречу «Динамо» и «Спартака» покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

Составы команд

Потери:

«Динамо»: Фомин, Маричаль (оба - дисквалификации), Зайнутдинов, Александров, Чавес (все - травмы)

«Спартак»: Солари (дисквалификация), Бабич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Спартак»:

Позиция«Динамо» «Спартак»Позиция
Вратарь40. Расулов1. ПомазунВратарь
Защитник44. Рубенс17. СаусьЗащитник
Защитник55. Осипенко68. ЛитвиновЗащитник
Защитник2. Маричаль3. ВуЗащитник
Защитник7. Скопинцев2. РябчукЗащитник
Полузащитник10. Бителло83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник 74. Фомин18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник21. Миранчук5. БаркоПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале77. БонгондаПолузащитник
Полузащитник33. Сергеев10. Маркиньос Полузащитник
Нападающий70. Тюкавин9. УгальдеНападающий
Главный тренерРолан ГусевХуан КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел  «Бетсити» установил высокие коэффициенты на три основных исхода дерби. Вероятность успеха «Динамо» трейдеры оценили котировкой 2.65, а «Спартака» - 2.60. Заключить пари на ничью можно за 3.40.

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» - «Спартак»?

Аналитики ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. В прошлом году земляки дважды соперничали в Петровском парке (2:0, 2:2).

С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Спартак»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча результативную ничью - 1:1. Этот счет котируется в «Бетсити» за 6.10.

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Спартак»?

В прямом эфире игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Спартак»?

Билеты стоимостью от 300 рублей доступны на официальном сайте динамовского клуба.

