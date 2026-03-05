Динамо Москва - Спартак, 5 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Динамовцы в прекрасном настроении готовятся к кубковому дерби. Рестарт сезона явно превзошел ожидания болельщиков: они, конечно, надеялись на домашнюю победу над «Крыльями Советов», но вряд ли с настолько безапелляционным счетом (4:0).

О «Спартаке» этого не скажешь. На первом же выезде с новым тренером красно-белые пережили серьезный стресс, причем за пределами зеленого прямоугольника. Из-за угрозы атаки БПЛА на город игра на «Фиште» сначала была сдвинута на более позднее время, а затем и вовсе перенесена на понедельник. Естественно, эта накладка отразилась и на графике подготовки спартаковцев к кубковому полуфиналу. Впрочем, на позитиве всегда быстрее и легче восстанавливаться после нагрузок, а его красно-белые в конце концов в Сочи получили, одержав победу со счетом 3:2

За 2025 год земляки наиграли между собой целых пять матчей. Дважды (с учетом Зимнего кубка) выиграл «Спартак», раз - «Динамо», а два предыдущих дерби завершились результативными ничьими - 2:2 и 1:1. Полагаем, что и в четверг ни одному голкиперу не удастся уйти с поля «сухим».

«Бетсити» оценили вероятность обмена голами коэффициентом 1.65.