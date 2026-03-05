Динамо Москва - Спартак, 5 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
Весенняя стадия FONBET Кубка России по футболу не обойдется без интригующего дерби. В четвертьфинале Пути РПЛ «Динамо» сразится со «Спартаком». Анализируем шансы земляков на успех, выбираем перспективную ставку на игру в Петровском парке столицы.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не назначен
💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|59
|76
|87
|275-318
|«Спартак»
|87
|76
|59
|318-275
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2026
|«Динамо» Москва
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|16.02.2026
|«Урал»
2:1
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Динамо» Москва
1:0
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|06.02.2026
|ЦСКА
1:1, пен. 3:5
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2026
|«Сочи»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|23.02.2026
|«Спартак»
2:1
«Елимай»
Товарищеский матч
|21.02.2026
|«Спартак»
5:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Спартак»
1:1
«Астана»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Спартак»
1:0
«Далянь»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Динамо» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Спартак»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|07.02.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Спартак»
Зимний кубок РПЛ
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03.03.2026, 20:00. «Балтика» – «Зенит»
04.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Оренбург»
04.03.2026, 18:30. «Ростов» – «Динамо» Мх
05.03.2026, 18:30. «Арсенал» – «Локомотив»
1/2 финала (Путь РПЛ)
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар»
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак»
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
Динамовцы в прекрасном настроении готовятся к кубковому дерби. Рестарт сезона явно превзошел ожидания болельщиков: они, конечно, надеялись на домашнюю победу над «Крыльями Советов», но вряд ли с настолько безапелляционным счетом (4:0).
О «Спартаке» этого не скажешь. На первом же выезде с новым тренером красно-белые пережили серьезный стресс, причем за пределами зеленого прямоугольника. Из-за угрозы атаки БПЛА на город игра на «Фиште» сначала была сдвинута на более позднее время, а затем и вовсе перенесена на понедельник. Естественно, эта накладка отразилась и на графике подготовки спартаковцев к кубковому полуфиналу. Впрочем, на позитиве всегда быстрее и легче восстанавливаться после нагрузок, а его красно-белые в конце концов в Сочи получили, одержав победу со счетом 3:2
За 2025 год земляки наиграли между собой целых пять матчей. Дважды (с учетом Зимнего кубка) выиграл «Спартак», раз - «Динамо», а два предыдущих дерби завершились результативными ничьими - 2:2 и 1:1. Полагаем, что и в четверг ни одному голкиперу не удастся уйти с поля «сухим».
«Бетсити» оценили вероятность обмена голами коэффициентом 1.65.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире встречу «Динамо» и «Спартака» покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери:
«Динамо»: Фомин, Маричаль (оба - дисквалификации), Зайнутдинов, Александров, Чавес (все - травмы)
«Спартак»: Солари (дисквалификация), Бабич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Спартак»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|40. Расулов
|1. Помазун
|Вратарь
|Защитник
|44. Рубенс
|17. Саусь
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|2. Маричаль
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Миранчук
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|77. Бонгонда
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Сергеев
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Тюкавин
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Хуан Карседо
|Главный тренер
Аналитический отдел «Бетсити» установил высокие коэффициенты на три основных исхода дерби. Вероятность успеха «Динамо» трейдеры оценили котировкой 2.65, а «Спартака» - 2.60. Заключить пари на ничью можно за 3.40.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
Аналитики ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. В прошлом году земляки дважды соперничали в Петровском парке (2:0, 2:2).
Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча результативную ничью - 1:1. Этот счет котируется в «Бетсити» за 6.10.
В прямом эфире игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».
Билеты стоимостью от 300 рублей доступны на официальном сайте динамовского клуба.