Дрю Добер – Майкл Джонсон, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде турнира UFC 326 пройдет поединок между американцами Дрю Добером и Майклом Джонсоном. Оба не входят в топ-15 легкого дивизиона (до 70,3 кг), но давно выступают в промоушене и регулярно показывают яркие бои. Чего ждать от них в этот раз?
Добер
Джонсон
|США
Страна
США
|37
Возраст
39
|44
Бои
43
|28 (15 / 6 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
24 (10 / 2 / 12)
|15 (4 / 4 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
19 (3 / 9 / 7)
|1
Без результата
0
|173
Рост (см)
178
|178
Размах рук (см)
186,5
|89
Размах ног (см)
104
В 14-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил другие единоборства, получил черный пояс по тхэквондо и коричневый – по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 г. В 2013-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге мира одержал 14 побед при 10 поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в октябре нокаутировал Кайла Преполеца в третьем раунде.
Занимался борьбой, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2008 г. Был чемпионом MFL и XCF в легком весе. В UFC выступает с 2011 г. Делит третье место по числу боев в легком дивизионе промоушена (27). Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в июле одолел Дэниела Зеллхубера единогласным решением судей.
За плечами у обоих насыщенная карьера. И Добер, и Джонсон много побеждали, много проигрывали, при этом уже давно выступают на высоком уровне. И до сих пор они способны показывать зрелищные поединки, на что, видимо, и рассчитывают в UFC, организуя данное противостояние.
С высокой вероятностью бой преимущественно пройдет в стойке. Добер не стесняется идти в размены и обладает довольно крепкой челюстью. Джонсон, как правило, действует рациональнее, но тоже способен проводить взрывные атаки. Вдобавок более возрастной американец набрал отличный ход и вышел на серию из трех побед. Он грамотно использует весь свой опыт, стараясь в ключевые моменты включаться, а при необходимости, напротив, «сушить» поединок.
Полагаем, навыков Добера и Джонсона хватит для того, чтобы избежать серьезных ошибок как минимум в первой половине боя. Предположим, что в итоге поединок за экватор перевалит. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Добер – Джонсон стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
