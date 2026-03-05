Дрю Добер – Майкл Джонсон, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

За плечами у обоих насыщенная карьера. И Добер, и Джонсон много побеждали, много проигрывали, при этом уже давно выступают на высоком уровне. И до сих пор они способны показывать зрелищные поединки, на что, видимо, и рассчитывают в UFC, организуя данное противостояние.

С высокой вероятностью бой преимущественно пройдет в стойке. Добер не стесняется идти в размены и обладает довольно крепкой челюстью. Джонсон, как правило, действует рациональнее, но тоже способен проводить взрывные атаки. Вдобавок более возрастной американец набрал отличный ход и вышел на серию из трех побед. Он грамотно использует весь свой опыт, стараясь в ключевые моменты включаться, а при необходимости, напротив, «сушить» поединок.

Полагаем, навыков Добера и Джонсона хватит для того, чтобы избежать серьезных ошибок как минимум в первой половине боя. Предположим, что в итоге поединок за экватор перевалит. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.