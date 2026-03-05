Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 марта 15:38ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Дрю Добер – Майкл Джонсон, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Американская дуэль
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В основном карде турнира UFC 326 пройдет поединок между американцами Дрю Добером и Майклом Джонсоном. Оба не входят в топ-15 легкого дивизиона (до 70,3 кг), но давно выступают в промоушене и регулярно показывают яркие бои. Чего ждать от них в этот раз?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Добер

 

Джонсон

США

Страна

США

37

Возраст

39

44

Бои

43

28 (15 / 6 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

24 (10 / 2 / 12)

15 (4 / 4 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

19 (3 / 9 / 7)

1

Без результата

0

173

Рост (см)

178

178

Размах рук (см)

186,5

89

Размах ног (см)

104

Дрю Добер

Свернуть

В 14-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил другие единоборства, получил черный пояс по тхэквондо и коричневый – по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 г. В 2013-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге мира одержал 14 побед при 10 поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в октябре нокаутировал Кайла Преполеца в третьем раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Майкл Джонсон

Свернуть

Занимался борьбой, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2008 г. Был чемпионом MFL и XCF в легком весе. В UFC выступает с 2011 г. Делит третье место по числу боев в легком дивизионе промоушена (27). Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в июле одолел Дэниела Зеллхубера единогласным решением судей. 

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ДобераПобеда ДжонсонаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,101,771,841,91

Прогноз на бой

Свернуть

За плечами у обоих насыщенная карьера. И Добер, и Джонсон много побеждали, много проигрывали, при этом уже давно выступают на высоком уровне. И до сих пор они способны показывать зрелищные поединки, на что, видимо, и рассчитывают в UFC, организуя данное противостояние.

С высокой вероятностью бой преимущественно пройдет в стойке. Добер не стесняется идти в размены и обладает довольно крепкой челюстью. Джонсон, как правило, действует рациональнее, но тоже способен проводить взрывные атаки. Вдобавок более возрастной американец набрал отличный ход и вышел на серию из трех побед. Он грамотно использует весь свой опыт, стараясь в ключевые моменты включаться, а при необходимости, напротив, «сушить» поединок.

Полагаем, навыков Добера и Джонсона хватит для того, чтобы избежать серьезных ошибок как минимум в первой половине боя. Предположим, что в итоге поединок за экватор перевалит. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Добер – Джонсон

Свернуть

Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Добер – Джонсон стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Коди Гарбрандт (США) – Сяо Лонг (Китай). Легчайший вес;
  • Донте Джонсон (США) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Альберто Монтес (Венесуэла). Полулегкий вес;
  • Коди Дарден (США) – Ньямджаргал Тумендемберел (Монголия). Наилегчайший вес;
  • Рафаэль Тобиас (Бразилия) – Дияр Нургожай (Казахстан). Полутяжелый вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) – Хесус Агилар (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Ли Джун Ён (Южная Корея) – Гастон Боланьос (Перу). Полулегкий вес;
  • Люк Фернандес (США) – Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё