Роб Фонт – Рауль Росас-младший, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде турнира UFC 326 встретятся пуэрториканец Роб Фонт и мексиканец Рауль Росас-младший. Чем завершится это противостояние в легчайшем весе (до 61,2 кг) между ветераном и проспектом?
Фонт
Росас-младший
|Пуэрто-Рико
Страна
Мексика
|38
Возраст
21
|31
Бои
12
|22 (9 / 4 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (2 / 6 / 3)
|9 (0 / 1 / 8)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
|13
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
–
|173
Рост (см)
175
|181,5
Размах рук (см)
170
|98
Размах ног (см)
101,5
Начал заниматься боевыми искусствами в 21-летнем возрасте, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 г., имеет опыт боев в легкой, полулегкой и легчайшей весовых категориях. Становился чемпионом CES, после чего в 2014-м перешел в UFC. В ведущем промоушене мира выиграл 12 раз при восьми поражениях. В последнем поединке в сентябре уступил Дэвиду Мартинесу единогласным решением судей.
Занимался борьбой, получил черный пояс первого дана по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 г. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл пять раз и уступил однажды. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в прошлом марте одолел Винса Моралеса единогласным решением.
Классическое противостояние опыта и молодости. Карьера Фонта стремится к закату, а в Росаса-младшего в UFC сильно верят. Попав в эту лигу, проспект сразу стал в ней одним из самых заметных мексиканцев. Теперь Росас-младший получил шанс ворваться в топ-15 легчайшего дивизиона, и мотивация его предельно понятно. Фонт, напротив, все больше угасает и выступает будто по инерции.
Согласимся с тем, что заряженный мексиканец – номинальный фаворит. Он может конкурировать с опытным боксером в стойке, а также доминировать в партере. Но финишировать Фонта – задача с несколькими звездочками. Пуэрториканец – образец стойкости, быстрые развязки – не про него. Лишь один из девяти последних боев ветерана завершился не по очкам.
Полагаем, и в этот раз мы дождемся судейского решения – пусть и, скорее, в пользу Росаса. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Фонт – Росас-младший стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы