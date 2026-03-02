Ведомости
Роб Фонт – Рауль Росас-младший, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ветеран против проспекта
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде турнира UFC 326 встретятся пуэрториканец Роб Фонт и мексиканец Рауль Росас-младший. Чем завершится это противостояние в легчайшем весе (до 61,2 кг) между ветераном и проспектом?

Статистика

Свернуть

Фонт

 

Росас-младший

Пуэрто-Рико

Страна

Мексика

38

Возраст

21

31

Бои

12

22 (9 / 4 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (2 / 6 / 3)

9 (0 / 1 / 8)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

13

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

173

Рост (см)

175

181,5

Размах рук (см)

170

98

Размах ног (см)

101,5

Роб Фонт

Свернуть

Начал заниматься боевыми искусствами в 21-летнем возрасте, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 г., имеет опыт боев в легкой, полулегкой и легчайшей весовых категориях. Становился чемпионом CES, после чего в 2014-м перешел в UFC. В ведущем промоушене мира выиграл 12 раз при восьми поражениях. В последнем поединке в сентябре уступил Дэвиду Мартинесу единогласным решением судей.

Рауль Росас-младший

Свернуть

Занимался борьбой, получил черный пояс первого дана по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2021 г. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл пять раз и уступил однажды. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в прошлом марте одолел Винса Моралеса единогласным решением.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ФонтаПобеда Росаса-младшегоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,851,453,351,30

Прогноз на бой

Свернуть

Классическое противостояние опыта и молодости. Карьера Фонта стремится к закату, а в Росаса-младшего в UFC сильно верят. Попав в эту лигу, проспект сразу стал в ней одним из самых заметных мексиканцев. Теперь Росас-младший получил шанс ворваться в топ-15 легчайшего дивизиона, и мотивация его предельно понятно. Фонт, напротив, все больше угасает и выступает будто по инерции.

Согласимся с тем, что заряженный мексиканец – номинальный фаворит. Он может конкурировать с опытным боксером в стойке, а также доминировать в партере. Но финишировать Фонта – задача с несколькими звездочками. Пуэрториканец – образец стойкости, быстрые развязки – не про него. Лишь один из девяти последних боев ветерана завершился не по очкам. 

Полагаем, и в этот раз мы дождемся судейского решения – пусть и, скорее, в пользу Росаса. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Фонт – Росас-младший

Свернуть

Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Фонт – Росас-младший стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Коди Гарбрандт (США) – Ксяо Лон (Китай). Легчайший вес;
  • Донте Джонсон (США) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Альберто Монтес (Венесуэла). Полулегкий вес;
  • Коди Дарден (США) – Ньямджаргал Тумендемберел (Монголия). Наилегчайший вес;
  • Рафаэль Тобиас (Бразилия) – Дияр Нургожай (Казахстан). Полутяжелый вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) – Хесус Агилар (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Ли Джун Ён (Южная Корея) – Гастон Боланьос (Перу). Полулегкий вес;
  • Люк Фернандес (США) – Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес.

