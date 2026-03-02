Роб Фонт – Рауль Росас-младший, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Классическое противостояние опыта и молодости. Карьера Фонта стремится к закату, а в Росаса-младшего в UFC сильно верят. Попав в эту лигу, проспект сразу стал в ней одним из самых заметных мексиканцев. Теперь Росас-младший получил шанс ворваться в топ-15 легчайшего дивизиона, и мотивация его предельно понятно. Фонт, напротив, все больше угасает и выступает будто по инерции.

Согласимся с тем, что заряженный мексиканец – номинальный фаворит. Он может конкурировать с опытным боксером в стойке, а также доминировать в партере. Но финишировать Фонта – задача с несколькими звездочками. Пуэрториканец – образец стойкости, быстрые развязки – не про него. Лишь один из девяти последних боев ветерана завершился не по очкам.

Полагаем, и в этот раз мы дождемся судейского решения – пусть и, скорее, в пользу Росаса. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.