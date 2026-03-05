Грегори Родригес – Брунно Феррейра, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
У бразильца Брунно Феррейры был запланирован бой на UFC 326 против соотечественника Пауло Косты, но последний снялся из-за травмы. На замену вышел еще один бразилец Грегори Родригес. Чем завершится рейтинговый реванш в среднем весе (до 83,9 кг)?
Родригес
Феррейра
|Бразилия
Страна
Бразилия
|34
Возраст
33
|24
Бои
17
|18 (11 / 3 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (9 / 5 / 1)
|6 (4 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
|13
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
15
|190,5
Рост (см)
178
|190,5
Размах рук (см)
183
|109
Размах ног (см)
99
Начал заниматься боевыми искусствами в пятилетнем возрасте. Освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Становился чемпионом SMASH Global и LFA в среднем весе. С 2021 г. бьется в UFC, где выиграл девять боев и уступил в трех. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей одолел Романа Копылова.
Обладатель черных поясов по дзюдо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2019 г. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл шесть раз и уступил дважды. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре одолел Марвина Веттори единогласным решением судей.
Первый поединок этих спортсменов прошел под эгидой UFC в январе 2023 г. Тогда Феррейра победил нокаутом на пятой минуте. За три года, впрочем, более прочные позиции в промоушене, скорее, у Родригеса. Да и букмекеры считают фаворитом именно его.
Но соперники достойны друг друга, и ставка на исход всё же выглядит рискованной. Более оптимальным вариантом кажется, например, пари на досрочный исход. Оба спортсмена обладают высоким нокаутирующим потенциалом, специализируется на работе в стойке. У Феррейры лишь один бой дошел до судейского решения, Родригес тоже обычно не доводит дело до подсчета очков.
Для повышения коэффициента попробуем рискнуть и заиграть ТМ (2,5). Пари окажется успешным, если развязка наступит в течение двух раундов.
Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Родригес – Феррейра.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы