Грегори Родригес – Брунно Феррейра, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бразильская дуэль
Александр Бокулёв
Источник: UFC

У бразильца Брунно Феррейры был запланирован бой на UFC 326 против соотечественника Пауло Косты, но последний снялся из-за травмы. На замену вышел еще один бразилец Грегори Родригес. Чем завершится рейтинговый реванш в среднем весе (до 83,9 кг)?

Статистика

Свернуть

Родригес

 

Феррейра

Бразилия

Страна

Бразилия

34

Возраст

33

24

Бои

17

18 (11 / 3 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (9 / 5 / 1)

6 (4 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 1 / 0)

13

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

15

190,5

Рост (см)

178

190,5

Размах рук (см)

183

109

Размах ног (см)

99

Грегори Родригес

Свернуть

Начал заниматься боевыми искусствами в пятилетнем возрасте. Освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Становился чемпионом SMASH Global и LFA в среднем весе. С 2021 г. бьется в UFC, где выиграл девять боев и уступил в трех. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей одолел Романа Копылова.

Брунно Феррейра

Свернуть

Обладатель черных поясов по дзюдо и бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2019 г. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл шесть раз и уступил дважды. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре одолел Марвина Веттори единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа РодригесаПобеда ФеррейрыТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,522,601,632,20

Прогноз на бой

Свернуть

Первый поединок этих спортсменов прошел под эгидой UFC в январе 2023 г. Тогда Феррейра победил нокаутом на пятой минуте. За три года, впрочем, более прочные позиции в промоушене, скорее, у Родригеса. Да и букмекеры считают фаворитом именно его.

Но соперники достойны друг друга, и ставка на исход всё же выглядит рискованной. Более оптимальным вариантом кажется, например, пари на досрочный исход. Оба спортсмена обладают высоким нокаутирующим потенциалом, специализируется на работе в стойке. У Феррейры лишь один бой дошел до судейского решения, Родригес тоже обычно не доводит дело до подсчета очков.

Для повышения коэффициента попробуем рискнуть и заиграть ТМ (2,5). Пари окажется успешным, если развязка наступит в течение двух раундов.

Полный кард, где смотреть бой Родригес – Феррейра II

Свернуть

Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Родригес – Феррейра.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Коди Гарбрандт (США) – Сяо Лонг (Китай). Легчайший вес;
  • Донте Джонсон (США) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Альберто Монтес (Венесуэла). Полулегкий вес;
  • Коди Дарден (США) – Ньямджаргал Тумендемберел (Монголия). Наилегчайший вес;
  • Рафаэль Тобиас (Бразилия) – Дияр Нургожай (Казахстан). Полутяжелый вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) – Хесус Агилар (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Ли Джун Ён (Южная Корея) – Гастон Боланьос (Перу). Полулегкий вес;
  • Люк Фернандес (США) – Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес.

