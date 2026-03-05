Грегори Родригес – Брунно Феррейра, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Первый поединок этих спортсменов прошел под эгидой UFC в январе 2023 г. Тогда Феррейра победил нокаутом на пятой минуте. За три года, впрочем, более прочные позиции в промоушене, скорее, у Родригеса. Да и букмекеры считают фаворитом именно его.

Но соперники достойны друг друга, и ставка на исход всё же выглядит рискованной. Более оптимальным вариантом кажется, например, пари на досрочный исход. Оба спортсмена обладают высоким нокаутирующим потенциалом, специализируется на работе в стойке. У Феррейры лишь один бой дошел до судейского решения, Родригес тоже обычно не доводит дело до подсчета очков.

Для повышения коэффициента попробуем рискнуть и заиграть ТМ (2,5). Пари окажется успешным, если развязка наступит в течение двух раундов.