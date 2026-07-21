Ислам Дулатов – Веллингтон Турман, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC в Абу-Даби Ислам Дулатов проведет свой второй поединок под эгидой промоушена. Представителю Германии, родившемуся в Чечне, предстоит побиться с бразильцем Веллингтоном Турманом в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Чем завершится противостояние?
Дулатов
Турман
|Германия
Страна
Бразилия
|27
Возраст
29
|13
Бои
26
|12 (8 / 4 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (4 / 8 / 6)
|1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (2 / 1 / 5)
|190,5
Рост (см)
183
|190,5
Размах рук (см)
183
|109
Размах ног (см)
104
Уроженец Урус-Мартана, в 2007 г. переехал с семьей в Германию, где начал заниматься единоборствами. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. Проиграл первый бой, после чего одержал 12 побед подряд. Через Претендентскую серию Дэйны Уайта попал в UFC. В последнем поединке в июле 2025 г. дебютировал в лиге и нокаутировал Адама Фюгитта в первом раунде. Также работает профессиональной моделью.
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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. В 2019 г. начал биться в UFC, где за это время одержал три победы при шести поражениях. Идет на серии из трех проигрышей. В последнем поединке в декабре 2023 г. уступил Джареду Гудену удушающим приемом во втором раунде.
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В UFC, похоже, ждут от Дулатова продолжения победной серии. Соперник по второму бою на бумаге очень удобен. Все-таки простой Турмана длится более 2,5 года. Это огромный срок, тем более на фоне серии из трех поражений. Бразилец в последний раз побеждал в феврале 2022 г., а с того момента изменилось очень многое.
Едва ли «заржавевший» Турман справится с напором Дулатова. Немец – яркий и зрелищный боец, исповедующий агрессивный стиль. Он может универсально финишировать соперников и всегда ищет досрочную победу. При этом сам Дулатов не бился год, так что и ему может потребоваться время, чтобы прочувствовать соревновательный тонус.
В любом случае представитель Германии выглядит явным фаворитом на фоне Турмана, о котором в мире ММА, возможно, многие уже забыли. Ждем очередную досрочную победу от Дулатова, коэффициенты появятся ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Дулатов – Турман стоит ожидать около 20:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.
Основной кард
Прелимы