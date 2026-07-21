Ислам Дулатов – Веллингтон Турман, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В UFC, похоже, ждут от Дулатова продолжения победной серии. Соперник по второму бою на бумаге очень удобен. Все-таки простой Турмана длится более 2,5 года. Это огромный срок, тем более на фоне серии из трех поражений. Бразилец в последний раз побеждал в феврале 2022 г., а с того момента изменилось очень многое.

Едва ли «заржавевший» Турман справится с напором Дулатова. Немец – яркий и зрелищный боец, исповедующий агрессивный стиль. Он может универсально финишировать соперников и всегда ищет досрочную победу. При этом сам Дулатов не бился год, так что и ему может потребоваться время, чтобы прочувствовать соревновательный тонус.

В любом случае представитель Германии выглядит явным фаворитом на фоне Турмана, о котором в мире ММА, возможно, многие уже забыли. Ждем очередную досрочную победу от Дулатова, коэффициенты появятся ближе к турниру.