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Ислам Дулатов – Веллингтон Турман, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Уроженец Чечни подтвердит статус топового проспекта?
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Статистика
  • Ислам Дулатов
  • Веллингтон Турман
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Дулатов – Турман

В основном карде турнира UFC в Абу-Даби Ислам Дулатов проведет свой второй поединок под эгидой промоушена. Представителю Германии, родившемуся в Чечне, предстоит побиться с бразильцем Веллингтоном Турманом в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Чем завершится противостояние?

Статистика

Дулатов

 

Турман

Германия

Страна

Бразилия

27

Возраст

29

13

Бои

26

12 (8 / 4 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (4 / 8 / 6)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (2 / 1 / 5)

190,5

Рост (см)

183

190,5

Размах рук (см)

183

109

Размах ног (см)

104

Ислам Дулатов

Уроженец Урус-Мартана, в 2007 г. переехал с семьей в Германию, где начал заниматься единоборствами. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. Проиграл первый бой, после чего одержал 12 побед подряд. Через Претендентскую серию Дэйны Уайта попал в UFC. В последнем поединке в июле 2025 г. дебютировал в лиге и нокаутировал Адама Фюгитта в первом раунде. Также работает профессиональной моделью.

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Веллингтон Турман

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 г. В 2019 г. начал биться в UFC, где за это время одержал три победы при шести поражениях. Идет на серии из трех проигрышей. В последнем поединке в декабре 2023 г. уступил Джареду Гудену удушающим приемом во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

 Победа ДулатоваПобеда ТурманаТМ (0,5)ТБ (0,5)
БЕТСИТИ1,116,902,651,45

Прогноз на бой

В UFC, похоже, ждут от Дулатова продолжения победной серии. Соперник по второму бою на бумаге очень удобен. Все-таки простой Турмана длится более 2,5 года. Это огромный срок, тем более на фоне серии из трех поражений. Бразилец в последний раз побеждал в феврале 2022 г., а с того момента изменилось очень многое.

Едва ли «заржавевший» Турман справится с напором Дулатова. Немец – яркий и зрелищный боец, исповедующий агрессивный стиль. Он может универсально финишировать соперников и всегда ищет досрочную победу. При этом сам Дулатов не бился год, так что и ему может потребоваться время, чтобы прочувствовать соревновательный тонус.

В любом случае представитель Германии выглядит явным фаворитом на фоне Турмана, о котором в мире ММА, возможно, многие уже забыли. Ждем очередную досрочную победу от Дулатова, коэффициенты появятся ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Дулатов – Турман

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Дулатов – Турман стоит ожидать около 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Вальтер Уокер (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Мухаммад Саид (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) – Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;
  • Исмаэль Бонфим (Бразилия) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;
  • Магомед Тучалов (Россия) – Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) – Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Коди Гибсон (США) – Абдул Хуссейн (Финляндия). Легчайший вес.

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