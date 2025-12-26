Динамо Минск - Динамо Москва, прогноз на 28 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

В истории противостояния двух «Динамо» периодически встречались голевые феерии, но настолько колоссального преимущества в счете ни одна из сторон еще не добивалась. Однажды был зафиксирован счет 7:2 (в пользу москвичей), 7:1 до сих пор не было. В этот понедельник минчане устранили этот пробел из статистики, обыграв хорошо знакомого соперника с разницей в шесть шайб. Как амбициозная и уважающая себя команда, российское «Динамо» не может не гореть желанием реваншироваться.

Опасения насчет того, что минский провал может морально «прибить» парней Вячеслава Козлова, оказались напрасными. Следующий же выезд бело-голубых подтвердил, что держать удар они умеют. Победа в Ярославле над «Локомотивом», притом сухая (2:0), дорогого стоит. Полагаем, что в воскресенье воскресная аномалия не повторится, и игра закончится с более привычным глазу и приличным для гостей результатом. Тем более у минчан посреди недели еще был тяжелый матч со СКА. Исходя из этого, прогнозируем на уикенд тотал меньше 5.5.