Динамо Минск - Динамо Москва, прогноз на 28 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В воскресной программе Континентальной хоккейной лиги обращает на себя внимание встреча в белорусской столице. Московские динамовцы снова гостят у минских одноклубников. Прошлую встречу команда Вячеслава Козлова больно вспоминать. Удастся ли гостям реванш за убийственные 1:7?
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Минск-Арена» Минск, Беларусь)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Минск)
|8
|0
|19
|63-80
|«Динамо» (Москва)
|19
|0
|8
|80-63
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2025
|«Динамо» Мн
СКА
КХЛ
|23.12.2025
|«Динамо» Мн
7:1
«Динамо» М
КХЛ
|21.12.2025
|«Динамо» Мн
7:2
«Лада»
КХЛ
|18.12.2025
|«Автомобилист»
3:2 Б
«Динамо» Мн
КХЛ
|16.12.2025
|«Локомотив»
3:2 Б
«Динамо» Мн
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Москва:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.12.2025
|«Локомотив»
0:2
«Динамо» М
КХЛ
|23.12.2025
|«Динамо» Мн
7:1
«Динамо» М
КХЛ
|21.12.2025
|ЦСКА
0:1 Б
«Динамо» М
КХЛ
|18.12.2025
|«Динамо» М
2:4
«Барыс»
КХЛ
|16.12.2025
|«Динамо» М
1:0
«Спартак»
КХЛ
В истории противостояния двух «Динамо» периодически встречались голевые феерии, но настолько колоссального преимущества в счете ни одна из сторон еще не добивалась. Однажды был зафиксирован счет 7:2 (в пользу москвичей), 7:1 до сих пор не было. В этот понедельник минчане устранили этот пробел из статистики, обыграв хорошо знакомого соперника с разницей в шесть шайб. Как амбициозная и уважающая себя команда, российское «Динамо» не может не гореть желанием реваншироваться.
Опасения насчет того, что минский провал может морально «прибить» парней Вячеслава Козлова, оказались напрасными. Следующий же выезд бело-голубых подтвердил, что держать удар они умеют. Победа в Ярославле над «Локомотивом», притом сухая (2:0), дорогого стоит. Полагаем, что в воскресенье воскресная аномалия не повторится, и игра закончится с более привычным глазу и приличным для гостей результатом. Тем более у минчан посреди недели еще был тяжелый матч со СКА. Исходя из этого, прогнозируем на уикенд тотал меньше 5.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» Минск: нет
«Динамо» Москва: нет
Букмекерская контора PARI предлагает коэффициент 1.90 на выигрыш минчан и 3.40 - на москвичей. Ничья котируется в конторе за 4.30.
Аналитики предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяевам льда.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт минского клуба. Минимальная стоимость составляет 20 белорусских рублей.