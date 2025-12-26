Динамо Минск - СКА, прогноз на 26 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Минское «Динамо» - лучшая «домашняя» команда лиги. На своем льду белорусский клуб набрал 87.5% очков (у «Локомотива» - 81%, у «Металлурга» - 77.8%). Очередной жертвой команды Дмитрия Квартальнова стали московские одноклубники. Последнее белорусско-российское противостояние прошло в одни ворота. Итоговый счет - 7:1 - говорит сам за себя. «Ладе» в предыдущем матче повезло в Минске чуть больше - она забросила на одну шайбу больше москвичей и проиграла «всего» 2:7.

А СКА продолжает штормить. Из четырех домашних матчей армейцы выиграли только половину. В субботу они в очередной раз разочаровали своего зрителя - на этот раз поражением от «Спартака» (1:2).

Полагаем, что «Профессор» Ларионов учтет все ошибки предыдущих гостей белорусской столицы и предпримет все меры для сковывания динамовской атаки. За последние пять матчей с участием СКА только раз команды «пробивали» тотал больше 5.5. Полагаем, что третий раз подряд аномально высокой результативности на «Минск-Арене» не будет.