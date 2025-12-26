Динамо Минск - СКА, прогноз на 26 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Два матча подряд гости «Минск-Арены» получали в свои ворота от местных динамовцев по семь шайб. Удастся ли санкт-петербургскому СКА совладать с самым негостеприимным (в плане результатов) хозяином КХЛ? Заглянем в расклады аналитиков букмекерских компаний.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Минск-Арена» Минск, Беларусь)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Минск)
|15
|3
|42
|128-206
|«Динамо» (Москва)
|42
|3
|15
|206-128
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.12.2025
|«Динамо» Мн
7:1
«Динамо» М
КХЛ
|21.12.2025
|«Динамо» Мн
7:2
«Лада»
КХЛ
|18.12.2025
|«Автомобилист»
3:2 Б
«Динамо» Мн
КХЛ
|16.12.2025
|«Локомотив»
3:2 Б
«Динамо» Мн
КХЛ
|02.12.2025
|«Амур»
2:3 Б
«Динамо» Мн
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|18.12.2025
|СКА
3:2
«Ак Барс»
КХЛ
|16.12.2025
|СКА
4:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|07.12.2025
|СКА
3:4 Б
«Амур»
КХЛ
|06.12.2025
|«Амур»
1:2 ОТ
СКА
КХЛ
Минское «Динамо» - «скрытый» лидер «Запада» (по потерянным очкам). Армейцы пока даже не в топ-5.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|40
|20
|2
|3
|1
|3
|11
|115-85
|54
|2
|Динамо Мн
|36
|20
|1
|3
|3
|2
|7
|133-73
|53
|3
|Северсталь
|38
|20
|4
|1
|0
|1
|12
|109-87
|51
|4
|Динамо М
|38
|15
|2
|7
|2
|0
|12
|110-94
|50
|5
|Торпедо
|37
|17
|3
|3
|2
|1
|11
|106-97
|49
|6
|Спартак
|38
|15
|2
|3
|1
|3
|14
|117-125
|44
|7
|СКА
|36
|15
|4
|0
|2
|3
|12
|103-90
|43
|8
|ЦСКА
|39
|17
|0
|0
|6
|1
|15
|98-100
|41
|9
|Шанхайские Драконы
|36
|11
|3
|0
|6
|2
|14
|94-120
|36
|10
|Лада
|37
|9
|1
|1
|2
|1
|23
|80-132
|25
|11
|ХК Сочи
|35
|8
|0
|2
|0
|5
|20
|77-121
|25
Минское «Динамо» - лучшая «домашняя» команда лиги. На своем льду белорусский клуб набрал 87.5% очков (у «Локомотива» - 81%, у «Металлурга» - 77.8%). Очередной жертвой команды Дмитрия Квартальнова стали московские одноклубники. Последнее белорусско-российское противостояние прошло в одни ворота. Итоговый счет - 7:1 - говорит сам за себя. «Ладе» в предыдущем матче повезло в Минске чуть больше - она забросила на одну шайбу больше москвичей и проиграла «всего» 2:7.
А СКА продолжает штормить. Из четырех домашних матчей армейцы выиграли только половину. В субботу они в очередной раз разочаровали своего зрителя - на этот раз поражением от «Спартака» (1:2).
Полагаем, что «Профессор» Ларионов учтет все ошибки предыдущих гостей белорусской столицы и предпримет все меры для сковывания динамовской атаки. За последние пять матчей с участием СКА только раз команды «пробивали» тотал больше 5.5. Полагаем, что третий раз подряд аномально высокой результативности на «Минск-Арене» не будет.
Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» Минск: нет
СКА: нет
Букмекерская контора PARI предлагает коэффициент 1.90 на выигрыш минчан и 3.40 - на москвичей. Ничья котируется в конторе за 4.30.
Эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам льда. Хотя два последних матча соперников завершились в пользу армейцев (3:1 и 3:2 в овертайме).
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт минского клуба. Минимальная стоимость составляет 20 белорусских рублей.