Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 декабря 15:26ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Динамо Минск - СКА, прогноз на 26 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Избегут ли армейцы в столице Беларуси печальной участи московских топов?
Валентин Васильев

Два матча подряд гости «Минск-Арены» получали в свои ворота от местных динамовцев по семь шайб. Удастся ли санкт-петербургскому СКА совладать с самым негостеприимным (в плане результатов) хозяином КХЛ? Заглянем в расклады аналитиков букмекерских компаний. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Минск)

26.12.2025, Пт

17:00 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 1.90

Х - 4.30

П2 - 3.40

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Минск-Арена» Минск, Беларусь)

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Минск)15342128-206
«Динамо» (Москва)42315206-128

Последние пять матчей  «Динамо» Минск:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.12.2025«Динамо» Мн

7:1

«Динамо» М

КХЛ

21.12.2025«Динамо» Мн

7:2

«Лада»

КХЛ

18.12.2025«Автомобилист»

3:2 Б

«Динамо» Мн

КХЛ

16.12.2025«Локомотив»

3:2 Б

«Динамо» Мн

КХЛ

02.12.2025«Амур»

2:3 Б

«Динамо» Мн

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025СКА

1:2

«Спартак» 

КХЛ

18.12.2025СКА

3:2

«Ак Барс» 

КХЛ

16.12.2025СКА

4:1

«Шанхайские драконы» 

КХЛ

07.12.2025СКА

3:4 Б

«Амур» 

КХЛ

06.12.2025«Амур» 

1:2 ОТ

СКА

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Минское «Динамо» - «скрытый» лидер «Запада» (по потерянным очкам). Армейцы пока даже не в топ-5.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив4020231311115-8554
2Динамо Мн362013327133-7353
3Северсталь3820410112109-8751
4Динамо М3815272012110-9450
5Торпедо3717332111106-9749
6Спартак3815231314117-12544
7СКА3615402312103-9043
8ЦСКА391700611598-10041
9Шанхайские Драконы361130621494-12036
10Лада37911212380-13225
11ХК Сочи35802052077-12125

Прогноз на матч

Свернуть

Минское «Динамо» - лучшая «домашняя» команда лиги. На своем льду белорусский клуб набрал 87.5% очков (у «Локомотива» - 81%, у «Металлурга» - 77.8%). Очередной жертвой команды Дмитрия Квартальнова стали московские одноклубники. Последнее белорусско-российское противостояние прошло в одни ворота. Итоговый счет - 7:1 - говорит сам за себя.  «Ладе» в предыдущем матче повезло в Минске чуть больше - она забросила на одну шайбу больше москвичей и проиграла «всего» 2:7.

А СКА продолжает штормить. Из четырех домашних матчей армейцы выиграли только половину. В субботу они в очередной раз разочаровали своего зрителя - на этот раз поражением от «Спартака» (1:2).

Полагаем, что «Профессор» Ларионов учтет все ошибки предыдущих гостей белорусской столицы и предпримет все меры для сковывания динамовской атаки. За последние пять матчей с участием СКА только раз команды «пробивали» тотал больше 5.5. Полагаем, что третий раз подряд аномально высокой результативности на «Минск-Арене» не будет.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо» Минск: нет

СКА: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI предлагает коэффициент 1.90 на выигрыш минчан и 3.40 - на москвичей. Ничья котируется в конторе за 4.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Динамо» Минск - СКА?

Эксперты отдают предпочтение в паре хозяевам льда. Хотя два последних матча соперников завершились в пользу армейцев (3:1 и 3:2 в овертайме).

Где купить билет на матч «Динамо» Минск - «Динамо» Москва?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт минского клуба. Минимальная стоимость составляет 20 белорусских рублей.

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer35 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer369 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer369 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё