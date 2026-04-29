Тим Эллиотт – Стив Эрцег, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший претендент на пояс ниже оппонента в рейтинге
Александр Бокулёв
Австралиец Стив Эрцег проиграл три последних боя в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), в том числе титульный. Прервать эту серию он попробует в поединке с американцем Тимом Эллиоттом. Получится ли?

Эллиотт

 

Эрцег

США

Страна

Австралия

39

Возраст

30

35

Бои

17

21 (3 / 8 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (2 / 6 / 5)

13 (1 / 6 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 0 / 3)

1

Ничьи

0

11

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

12

170

Рост (см)

173

167,5

Размах рук (см)

173

96,5

Размах ног (см)

96,5

Тим Эллиотт

В четвертом классе школы начал заниматься борьбой, впоследствии получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 г. С 2012-го по 2015-й бился в UFC, но затем покинул промоушен и стал первым чемпионом Titan FC в наилегчайшем весе. Защитив пояс дважды, в 2016 г. вернулся в UFC и провел титульный бой с Деметриусом Джонсом, уступив в нем. В дальнейшем под эгидой промоушена выиграл восемь поединков при шести поражениях. Идет на серии из двух побед. В последнем бою в августе одолел Кая Асакуру удушающим приемом во втором раунде.

Стив Эрцег

В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2016 г. В 2020-м стал чемпионом Eternal MMA в наилегчайшем весе. Один раз защитил титул, а в 2023-м дебютировал в UFC. В ведущем промоушене выиграл первые три боя и в мае 2024-го получил титульный шанс, но уступил Александру Пантоже единогласным решением судей. Затем потерпел еще два поражения. В последнем поединке в августе единогласным решением судей победил Оде Осборна в рамках легчайшего веса.

Сравнение коэффициентов

 Победа ЭллиоттаПобеда ЭрцегаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,951,273,051,35

Прогноз на бой

Эллиотта давно списывают со счетов, но он все еще держится в топ-15 наилегчайшего дивизиона и порой выдает апсеты, как в последнем поединке с Асакурой. В ближайшем бою американец вновь идет явным андердогом по коэффициентам букмекеров, но недооценивать его, как мы поняли, не стоит.

За счет опыта Эллиотт может навязать конкуренцию почти любому сопернику. Обычно он делает ставку на работу в партере, причем довольно агрессивную. У американца внушительный арсенал сабмишенов, хотя в обороне хватает проблем – таким способом он и сам проигрывал шесть раз. Важно, что Эллиотт пытается форсировать события, так как теряет выносливость с возрастом. Трехраундовая дистанция, особенно при интенсивной борьбе в партере, выглядит для него тяжелым функциональным испытанием. 

Эрцег же действует более хладнокровно и осторожно. Серия поражений сделала его рациональнее, поэтому чрезмерного риска ждать не стоит. Вероятно, австралиец как раз попробует ловить Эллиотта на ошибках и контратаках, выматывая оппонента. В таких обстоятельствах у поединка есть все шансы пройти полную дистанцию, на которой предпочтительнее будет выглядеть Эрцег. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Эллиотт – Эрцег

Турнир UFC Fight Night 275 пройдет на «RAC Arena» в Перте (штат Западная Австралия, Австралия). Шоу стартует в субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому бой Эллиотт – Эрцег стоит ожидать около 15:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и федеральный телеканал «Матч ТВ».

Основной кард

Прелимы

  • Кэмерон Роустон (Австралия) – Роберт Брычек (Польша). Средний вес;
  • Джуниор Тафа (Австралия) – Кевин Кристиан (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) – Джеральд Мёршарт (США). Средний вес;
  • Колби Тикнесс (Австралия) – Винс Моралес (США). Легчайший вес;
  • Бен Джонстон (Австралия) – Уэсли Шульц (США). Средний вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) – Темба Горимбо (Зимбабве). Полусредний вес;
  • Дом Мар Фан (Австралия) – Коди Стил (США). Легкий вес.

