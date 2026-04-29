Тим Эллиотт – Стив Эрцег, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Эллиотта давно списывают со счетов, но он все еще держится в топ-15 наилегчайшего дивизиона и порой выдает апсеты, как в последнем поединке с Асакурой. В ближайшем бою американец вновь идет явным андердогом по коэффициентам букмекеров, но недооценивать его, как мы поняли, не стоит.

За счет опыта Эллиотт может навязать конкуренцию почти любому сопернику. Обычно он делает ставку на работу в партере, причем довольно агрессивную. У американца внушительный арсенал сабмишенов, хотя в обороне хватает проблем – таким способом он и сам проигрывал шесть раз. Важно, что Эллиотт пытается форсировать события, так как теряет выносливость с возрастом. Трехраундовая дистанция, особенно при интенсивной борьбе в партере, выглядит для него тяжелым функциональным испытанием.

Эрцег же действует более хладнокровно и осторожно. Серия поражений сделала его рациональнее, поэтому чрезмерного риска ждать не стоит. Вероятно, австралиец как раз попробует ловить Эллиотта на ошибках и контратаках, выматывая оппонента. В таких обстоятельствах у поединка есть все шансы пройти полную дистанцию, на которой предпочтительнее будет выглядеть Эрцег. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.