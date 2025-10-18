Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 октября 12:56ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Енисей - Спартак Кострома, 19 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Веский повод встать пораньше в воскресенье
Валентин Васильев

Воскресная программа Лиги PARI стартует в 10:00 по Москве в Красноярске. Здесь рассказываем о самых интересных вариантах для ставки на матч «Енисея» с командой-сенсацией сезона - костромским «Спартаком».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Енисей» (Красноярск)

19.10.2025, Вс

10:00 МСК

«Спартак» (Кострома)

П1 - 2.75

Х - 3.10

П2 - 2.50

Турнир: Лига PARI, 15-й тур

Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Енисей»0010-1
«Спартак»1001-0

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.10.2025«Енисей»

1:1, пен. 3:5

«Уфа»

Кубок России

11.10.2025«Волга»

2:4

«Енисей»

Лига PARI

06.10.2025«Челябинск»

0:0

«Енисей»

Лига PARI

29.09.2025«Енисей»

0:1

«Торпедо»

Лига PARI

25.09.2025«Амкал»

1:2

«Енисей»

Кубок России

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025«Спартак»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

04.10.2025«Уфа»

0:0

«Спартак»

Лига PARI

29.09.2025«Спартак»

1:1

«Волга»

Лига PARI

25.09.2025«КАМАЗ»

0:0, пен. 5:4

«Спартак»

Кубок России

20.09.2025«Чайка»

2:4

«Спартак»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей «Спартак» занимает второе место в таблице, «Енисей» - 13-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел1493213-830
2. Спартак Кострома1485122-1329
3. Ротор1474320-725
4. Урал1373321-1524
5. Родина1465321-1323
6. Челябинск1365218-1023
7. КАМАЗ1465322-1523
8. СКА-Хабаровск1454515-1619
9. Нефтехимик1446415-1618
10. Шинник1445510-1117
11. Арсенал1437420-1816
12. Черноморец1443718-1915
13. Енисей1435611-1614
14. Уфа1427515-1613
15. Волга1433815-2712
16. Чайка1425712-2811
17. Сокол141768-1610
18. Торпедо1424810-2210

Прогноз на матч

Свернуть

«Енисей» посреди недели пережил стресс в Кубке России, где уступил в серии пенальти «Уфе». «Спартак» из этого турнира вылетел еще на предыдущей стадии, поэтому имел несколько «лишних» дней на восстановление и подготовку к игре в Сибири.

Команда-сенсация сезона как-то резко перестала выигрывать. Проигрывать она тоже не начала, но с ничьими слишком зачастила. «Мир» с «КАМАЗом» стал для красно-белых уже четвертым подряд с учетом кубкового матча. Как результат, команда Евгения Таранухина спустилась с первого места на второе. Однако по результатам игр в гостях она остается абсолютно лучшей в дивизионе: шесть побед при одной ничьей. Полагаем, что не уступят спартаковцы и в Красноярске при общем количестве голов не более трех. PARI дает на такое комбо коэффициент 1.70.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Игру в Красноярске смотрите на ресурсах PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция  Платная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Енисей»: нет

«Уфа»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила близкие коэффициенты на три базовых исхода: 2.75 на хозяев поля, 2.50 - на гостей и 3.10 - на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Енисей» - «Спартак»? 

Нулевая ничья котируется в линии точного счета PARI ниже всего - за 6.00.

Где бесплатно смотреть матч  «Енисей» - «Спартак»?

Бесплатную альтернативу ТВ-трансляции зрителям предложит титульный букмекер лиги - PARI.

Где купить билеты на матч «Енисей» - «Спартак»?

Билеты реализуются на официальном сайте «Енисея». Цена колеблется между 400 и 600 рублями.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer439 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer439 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё