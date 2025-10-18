Енисей - Спартак Кострома, 19 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Воскресная программа Лиги PARI стартует в 10:00 по Москве в Красноярске. Здесь рассказываем о самых интересных вариантах для ставки на матч «Енисея» с командой-сенсацией сезона - костромским «Спартаком».
Турнир: Лига PARI, 15-й тур
Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|0
|0
|1
|0-1
|«Спартак»
|1
|0
|0
|1-0
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.10.2025
|«Енисей»
1:1, пен. 3:5
«Уфа»
Кубок России
|11.10.2025
|«Волга»
2:4
«Енисей»
Лига PARI
|06.10.2025
|«Челябинск»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Енисей»
0:1
«Торпедо»
Лига PARI
|25.09.2025
|«Амкал»
1:2
«Енисей»
Кубок России
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Спартак»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Уфа»
0:0
«Спартак»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Волга»
Лига PARI
|25.09.2025
|«КАМАЗ»
0:0, пен. 5:4
«Спартак»
Кубок России
|20.09.2025
|«Чайка»
2:4
«Спартак»
Лига PARI
Перед очной встречей «Спартак» занимает второе место в таблице, «Енисей» - 13-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|14
|9
|3
|2
|13-8
|30
|2. Спартак Кострома
|14
|8
|5
|1
|22-13
|29
|3. Ротор
|14
|7
|4
|3
|20-7
|25
|4. Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|5. Родина
|14
|6
|5
|3
|21-13
|23
|6. Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|7. КАМАЗ
|14
|6
|5
|3
|22-15
|23
|8. СКА-Хабаровск
|14
|5
|4
|5
|15-16
|19
|9. Нефтехимик
|14
|4
|6
|4
|15-16
|18
|10. Шинник
|14
|4
|5
|5
|10-11
|17
|11. Арсенал
|14
|3
|7
|4
|20-18
|16
|12. Черноморец
|14
|4
|3
|7
|18-19
|15
|13. Енисей
|14
|3
|5
|6
|11-16
|14
|14. Уфа
|14
|2
|7
|5
|15-16
|13
|15. Волга
|14
|3
|3
|8
|15-27
|12
|16. Чайка
|14
|2
|5
|7
|12-28
|11
|17. Сокол
|14
|1
|7
|6
|8-16
|10
|18. Торпедо
|14
|2
|4
|8
|10-22
|10
«Енисей» посреди недели пережил стресс в Кубке России, где уступил в серии пенальти «Уфе». «Спартак» из этого турнира вылетел еще на предыдущей стадии, поэтому имел несколько «лишних» дней на восстановление и подготовку к игре в Сибири.
Команда-сенсация сезона как-то резко перестала выигрывать. Проигрывать она тоже не начала, но с ничьими слишком зачастила. «Мир» с «КАМАЗом» стал для красно-белых уже четвертым подряд с учетом кубкового матча. Как результат, команда Евгения Таранухина спустилась с первого места на второе. Однако по результатам игр в гостях она остается абсолютно лучшей в дивизионе: шесть побед при одной ничьей. Полагаем, что не уступят спартаковцы и в Красноярске при общем количестве голов не более трех. PARI дает на такое комбо коэффициент 1.70.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Игру в Красноярске смотрите на ресурсах PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: нет
«Уфа»: нет
PARI установила близкие коэффициенты на три базовых исхода: 2.75 на хозяев поля, 2.50 - на гостей и 3.10 - на ничью.
Нулевая ничья котируется в линии точного счета PARI ниже всего - за 6.00.
Бесплатную альтернативу ТВ-трансляции зрителям предложит титульный букмекер лиги - PARI.
Билеты реализуются на официальном сайте «Енисея». Цена колеблется между 400 и 600 рублями.