Енисей - Спартак Кострома, 19 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Енисей» посреди недели пережил стресс в Кубке России, где уступил в серии пенальти «Уфе». «Спартак» из этого турнира вылетел еще на предыдущей стадии, поэтому имел несколько «лишних» дней на восстановление и подготовку к игре в Сибири.

Команда-сенсация сезона как-то резко перестала выигрывать. Проигрывать она тоже не начала, но с ничьими слишком зачастила. «Мир» с «КАМАЗом» стал для красно-белых уже четвертым подряд с учетом кубкового матча. Как результат, команда Евгения Таранухина спустилась с первого места на второе. Однако по результатам игр в гостях она остается абсолютно лучшей в дивизионе: шесть побед при одной ничьей. Полагаем, что не уступят спартаковцы и в Красноярске при общем количестве голов не более трех. PARI дает на такое комбо коэффициент 1.70.