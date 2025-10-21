Енисей - Спартак Кострома, 19 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Пока представители Премьер-лиги отдыхают и только готовятся к следующим матчам, клубы Лиги PARI в это «окно ФИФА» загружены по полной программе. Помимо регулярного первенства, большинство из них еще занято в Кубке России. Стадию 1/16 финала в Пути РПЛ откроет встреча в Красноярске. Выбираем перспективный вариант для ставки на игру «Енисея» и «Уфы».
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала
Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|5
|3
|6
|15-16
|«Уфа»
|6
|3
|5
|16-15
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Волга»
2:4
«Енисей»
Лига PARI
|06.10.2025
|«Челябинск»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Енисей»
0:1
«Торпедо»
Лига PARI
|25.09.2025
|«Амкал»
1:2
«Енисей»
Кубок России
|20.09.2025
|«Енисей»
1:1
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Сокол»
2:2
«Уфа»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Уфа»
0:0
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|28.09.2025
|«Уфа»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Фанком»
1:1, пен. 5:3
«Уфа»
Кубок России
|20.09.2025
|«Арсенал»
2:2
«Уфа»
Лига PARI
15.10.2025. 14:30. «Енисей» – «Уфа»
15.10.2025. 17:00. «Родина» – «Челябинск»
15.10.2025. 18:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
15.10.2025. 18:00. «Шинник» – «Нефтехимик»
15.10.2025. 19:30. «Арсенал Т» – «Сокол»
16.10.2025. 17:30. «Факел» – «Урал»
16.10.2025. 17:30. «Торпедо М» – «Велес»
16.10.2025. 20:00. «Черноморец» – «Кубань Холдинг»
В кубковом турнире часто решающее значение играет настрой. У кого он сильнее, тот в матче равных команд зачастую и проходит дальше. В этом противостоянии определить более мотивированную сторону сложно. В турнирной таблице Лиги PARI клубы занимают соседние места - соответственно, 13-е и 14-е. Понятно, что чемпионат у них в приоритете, генеральная задача на сезон - не вылететь. Но выступления в Кубке дают небольшим командам ощутимое финансовое подспорье. За призовые деньги есть смысл побиться!
В последнее время встречи этих команд проходят не слишком результативно: 0:2, 0:0, 1:0, 0:1. «Енисей» и в этом сезоне тяготеет к «низовым» исходам. Восемь из 10 последних матчей сибиряков были на «тотал меньше 2.5». Ждем чего-то подобного и в среду на арене имени вождя мирового пролетариата.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
По ТВ игру в Красноярске покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: нет
«Уфа»: нет
PARI утроит номинал ставки в случае выигрыша уфимцев в основное время. Коэффициент на победу красноярцев в основное время чуть ниже, но тоже приличный - 2.45. Ничья котируется на 0.50 выше.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Два варианта ничьей - 0:0 и 1:1 - котируются в линии точного счета PARI ниже всего - за 6.00.
Коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5 подсказывает: здесь фейерверка голов ждать не стоит.
Бесплатную альтернативу ТВ-трансляции зрителям предложат крупнейшие беттинговые компании России.
Билеты поступили в продажу на официальном сайте «Енисея». Цена колеблется между 400 и 600 рублями.