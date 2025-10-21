Енисей - Спартак Кострома, 19 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В кубковом турнире часто решающее значение играет настрой. У кого он сильнее, тот в матче равных команд зачастую и проходит дальше. В этом противостоянии определить более мотивированную сторону сложно. В турнирной таблице Лиги PARI клубы занимают соседние места - соответственно, 13-е и 14-е. Понятно, что чемпионат у них в приоритете, генеральная задача на сезон - не вылететь. Но выступления в Кубке дают небольшим командам ощутимое финансовое подспорье. За призовые деньги есть смысл побиться!

В последнее время встречи этих команд проходят не слишком результативно: 0:2, 0:0, 1:0, 0:1. «Енисей» и в этом сезоне тяготеет к «низовым» исходам. Восемь из 10 последних матчей сибиряков были на «тотал меньше 2.5». Ждем чего-то подобного и в среду на арене имени вождя мирового пролетариата.