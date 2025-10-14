Ведомости
Енисей - Уфа, 15 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Клубная жизнь в России и в «окно ФИФА» не замирает
Валентин Васильев

Пока представители Премьер-лиги отдыхают и только готовятся к следующим матчам, клубы Лиги PARI в это «окно ФИФА» загружены по полной программе. Помимо регулярного первенства, большинство из них еще занято в Кубке России. Стадию 1/16 финала в Пути РПЛ откроет встреча в Красноярске.  Выбираем перспективный вариант для ставки на игру «Енисея» и «Уфы».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Енисей» (Красноярск)

15.10.2025, Ср

14:30 МСК

«Уфа» 

П1 - 2.45

Х - 2.95

П2 - 3.00

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала

Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Енисей»53615-16
«Уфа» 63516-15

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025«Волга»

2:4

«Енисей»

Лига PARI

06.10.2025«Челябинск»

0:0

«Енисей»

Лига PARI

29.09.2025«Енисей»

0:1

«Торпедо»

Лига PARI

25.09.2025«Амкал»

1:2

«Енисей»

Кубок России

20.09.2025«Енисей»

1:1

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025«Сокол»

2:2

«Уфа»

Лига PARI

04.10.2025«Уфа»

0:0

«Спартак» Кострома

Лига PARI

28.09.2025«Уфа»

0:0

«Челябинск»

Лига PARI

24.09.2025«Фанком»

1:1, пен. 5:3

«Уфа»

Кубок России

20.09.2025«Арсенал»

2:2

«Уфа»

Лига PARI

15.10.2025. 14:30. «Енисей» – «Уфа»
15.10.2025. 17:00. «Родина» – «Челябинск»
15.10.2025. 18:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
15.10.2025. 18:00. «Шинник» – «Нефтехимик»
15.10.2025. 19:30. «Арсенал Т» – «Сокол»
16.10.2025. 17:30. «Факел» – «Урал»
16.10.2025. 17:30. «Торпедо М» – «Велес»
16.10.2025. 20:00. «Черноморец» – «Кубань Холдинг»

Прогноз на матч

В кубковом турнире часто решающее значение играет настрой. У кого он сильнее, тот в матче равных команд зачастую и проходит дальше. В этом противостоянии определить более мотивированную сторону сложно. В турнирной таблице Лиги PARI клубы занимают соседние места - соответственно, 13-е и 14-е. Понятно, что чемпионат у них в приоритете, генеральная задача на сезон - не вылететь. Но выступления в Кубке дают небольшим командам ощутимое финансовое подспорье. За призовые деньги есть смысл побиться!

В последнее время встречи этих команд проходят не слишком результативно: 0:2, 0:0, 1:0, 0:1. «Енисей» и в этом сезоне тяготеет к «низовым» исходам. Восемь из 10 последних матчей сибиряков были на «тотал меньше 2.5». Ждем чего-то подобного и в среду  на арене имени вождя мирового пролетариата. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

По ТВ игру в Красноярске покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция  Платная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Енисей»: нет

«Уфа»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI утроит номинал ставки в случае выигрыша уфимцев в основное время. Коэффициент на победу красноярцев в основное время чуть ниже, но тоже приличный - 2.45. Ничья котируется на 0.50 выше.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Енисей» - «Уфа»? 

Два варианта ничьей - 0:0 и 1:1 - котируются в линии точного счета PARI ниже всего - за 6.00.

Матч «Енисей» - «Уфа» будет результативным? 

 Коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5 подсказывает: здесь фейерверка голов ждать не стоит.  

Где бесплатно смотреть матч  «Енисей» - «Уфа»?

Бесплатную альтернативу ТВ-трансляции зрителям предложат крупнейшие беттинговые компании России.

Где купить билеты на матч «Енисей» - «Уфа»?

Билеты поступили в продажу на официальном сайте «Енисея». Цена колеблется между 400 и 600 рублями.

