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15 февраля 7:00ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Эспаньол - Атлетик, 16 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Задачи разные, мотивация - одинаково высокая
Валентин Васильев

В рамках 24-го тура чемпионата Испании по футболу в Барселоне встретятся «Эспаньол» с «Атлетиком». Выбираем перспективную ставку на противостояние в столице Каталонии. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эспаньол» (Барселона)

16.02.2025, Вс

16:00 МСК

«Атлетик» (Бильбао)

П1 - 5.45

Х - 3.58

П2 - 1.74

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 24-й тур

Стадион: «Стейдж Фронт»  (Барселона, Испания)

Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)

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Форма команд

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Последние пять матчей «Эспаньола»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:1

«Эспаньол»

Примера

01.02.2025

«Эспаньол»

1:0

«Реал»

Примера

25.01.2025

«Севилья»

1:1

«Эспаньол»

Примера

17.01.2025

«Эспаньол»

2:1

«Вальядолид»

Примера

11.01.2025

«Эспаньол»

1:1

«Леганес»

Примера

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Атлетик»

3:0

«Жирона»

Примера

02.02.2024«Бетис»

2:2

«Атлетик»

Примера

30.01.2025«Атлетик»

3:1

«Виктория»

Лига Европы

26.01.2025«Атлетик»

0:0

«Леганес»

Примера

22.01.2025«Бешикташ»

4:1

«Атлетик»

Лига Европы

Место в таблице

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Перед началом 24-го тура «Эспаньол» занимал 16-е место в таблице, «Атлетик» - четвертое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид23155351-2250
2. Атлетико23147238-1549
3. Барселона23153564-2548
4. Атлетик23128336-2044
5. Вильярреал23117546-3440
6. Райо Вальекано2398627-2435
7. Реал Сосьедад23941020-2031
8. Жирона23941031-3331
9. Осасуна23710628-3231
10. Мальорка23941020-2931
11. Бетис2378827-3129
12. Севилья2377925-3428
13. Сельта23841134-3728
14. Хетафе2369818-1727
15. Лас-Пальмас23651228-3823
16. Эспаньол23651222-3523
17. Леганес23581019-3223
18. Валенсия23571124-3722
19. Алавес23561225-3521
20. Вальядолид23431615-4815

Прогноз на матч

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Близость зоны вылета заставляет вторую барселонскую команду творить чудеса. Не далее чем две недели назад «Эспаньол» обыграл дома не кого-либо, а сам мадридский «Реал»! И вообще на своем поле в последнее время команда выступает отнюдь не по-аутсайдерски: две победы, ничья. Нет никаких сомнений, что и «Атлетику» «Эспаньол» даст бой.

Если хозяева озабочены сохранением места в элите, то гости стремятся в Лигу чемпионов. Выше четвертого места команде из Бильбао объективно сложно забраться. Но если ниже не опустится - это уже будет большой успех. Так что мотивации у  «Атлетика» точно не меньше, чем у «Эспаньола». Предматчевые расклады обещают жесткую зарубу на газоне «Стейдж Фронт».

У каталонцев в четырех из пяти последних матчей играла ставка на «обе забьют» (исключение - как раз таки та аномальная игра с «Реалом»). Полагаем, что в воскресенье эта тенденция сохранится. BetBoom дает солидный коэффициент на этот рынок.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Мелбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире матч в Барселоне покажет кабельный канал «Матч! Футбол 2». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 249 рублей
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Эспаньол»: Пачеко (травма)

«Атлетик»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Эспаньол» - «Атлетик»:

Позиция«Эспаньол»«Атлетик»Позиция
Вратарь1. Гарсия1. СимонВратарь
Защитник23. Эль-Хилали2. ГоросабельЗащитник
Защитник4. Кумбула3. ВивианЗащитник
Защитник6. Кабрера4. ПаредесЗащитник
Защитник22. Ромеро32. БойроЗащитник
Полузащитник 20. Крал6. ВесгаПолузащитник
Полузащитник 10. Лосано23. ХаурехисарПолузащитник 
Полузащитник19. Гонсалес28. КаналесПолузащитник
Полузащитник17. Каррерас9. И. УильямсНападающий
Нападающий2. Фернандес10. Н. УильямсНападающий
Нападающий7. Пуадо7. БеренгерНападающий
Главный тренерМаноло ГонсалесЭрнесто ВальвердеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Даже победа над чемпионом Испании не убедила аналитиков в способности «Эспаньола» поставить набор очков на поток. Иначе не давали бы они столь щедрые коэффициенты на победу каталонцев. В частности, «Мелбет» оценила вероятность победы команды Гонсалеса котировкой 5.45. На гостей кэф в три раза меньше - 1.74. В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.58.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче   «Эспаньол» - «Атлетик»?

Из пяти предыдущих противостояний с «Эспаньолом» «Атлетик» выиграл четыре при одном поражении. В том числе статистикой объясняется перекос коэффициентов в сторону гостей.

Сколько команд Примеры попадает в еврокубки?

Четыре лучших клуба Ла Лиги получают билеты в Лигу чемпионов, пятый идет в Лигу Европы, а шестой - в Лигу конференций.

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