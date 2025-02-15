Эспаньол - Атлетик, 16 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Близость зоны вылета заставляет вторую барселонскую команду творить чудеса. Не далее чем две недели назад «Эспаньол» обыграл дома не кого-либо, а сам мадридский «Реал»! И вообще на своем поле в последнее время команда выступает отнюдь не по-аутсайдерски: две победы, ничья. Нет никаких сомнений, что и «Атлетику» «Эспаньол» даст бой.

Если хозяева озабочены сохранением места в элите, то гости стремятся в Лигу чемпионов. Выше четвертого места команде из Бильбао объективно сложно забраться. Но если ниже не опустится - это уже будет большой успех. Так что мотивации у «Атлетика» точно не меньше, чем у «Эспаньола». Предматчевые расклады обещают жесткую зарубу на газоне «Стейдж Фронт».

У каталонцев в четырех из пяти последних матчей играла ставка на «обе забьют» (исключение - как раз таки та аномальная игра с «Реалом»). Полагаем, что в воскресенье эта тенденция сохранится. BetBoom дает солидный коэффициент на этот рынок.