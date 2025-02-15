Эспаньол - Атлетик, 16 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В рамках 24-го тура чемпионата Испании по футболу в Барселоне встретятся «Эспаньол» с «Атлетиком». Выбираем перспективную ставку на противостояние в столице Каталонии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эспаньол» (Барселона)
16.02.2025, Вс
16:00 МСК
«Атлетик» (Бильбао)
|П1 - 5.45
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 24-й тур
Стадион: «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания)
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
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Последние пять матчей «Эспаньола»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:1
«Эспаньол»
Примера
01.02.2025
«Эспаньол»
1:0
«Реал»
Примера
25.01.2025
«Севилья»
1:1
«Эспаньол»
Примера
17.01.2025
«Эспаньол»
2:1
«Вальядолид»
Примера
11.01.2025
«Эспаньол»
1:1
«Леганес»
Примера
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Атлетик»
3:0
«Жирона»
Примера
|02.02.2024
|«Бетис»
2:2
«Атлетик»
Примера
|30.01.2025
|«Атлетик»
3:1
«Виктория»
Лига Европы
|26.01.2025
|«Атлетик»
0:0
«Леганес»
Примера
|22.01.2025
|«Бешикташ»
4:1
«Атлетик»
Лига Европы
Перед началом 24-го тура «Эспаньол» занимал 16-е место в таблице, «Атлетик» - четвертое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|23
|15
|5
|3
|51-22
|50
|2. Атлетико
|23
|14
|7
|2
|38-15
|49
|3. Барселона
|23
|15
|3
|5
|64-25
|48
|4. Атлетик
|23
|12
|8
|3
|36-20
|44
|5. Вильярреал
|23
|11
|7
|5
|46-34
|40
|6. Райо Вальекано
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7. Реал Сосьедад
|23
|9
|4
|10
|20-20
|31
|8. Жирона
|23
|9
|4
|10
|31-33
|31
|9. Осасуна
|23
|7
|10
|6
|28-32
|31
|10. Мальорка
|23
|9
|4
|10
|20-29
|31
|11. Бетис
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|12. Севилья
|23
|7
|7
|9
|25-34
|28
|13. Сельта
|23
|8
|4
|11
|34-37
|28
|14. Хетафе
|23
|6
|9
|8
|18-17
|27
|15. Лас-Пальмас
|23
|6
|5
|12
|28-38
|23
|16. Эспаньол
|23
|6
|5
|12
|22-35
|23
|17. Леганес
|23
|5
|8
|10
|19-32
|23
|18. Валенсия
|23
|5
|7
|11
|24-37
|22
|19. Алавес
|23
|5
|6
|12
|25-35
|21
|20. Вальядолид
|23
|4
|3
|16
|15-48
|15
Близость зоны вылета заставляет вторую барселонскую команду творить чудеса. Не далее чем две недели назад «Эспаньол» обыграл дома не кого-либо, а сам мадридский «Реал»! И вообще на своем поле в последнее время команда выступает отнюдь не по-аутсайдерски: две победы, ничья. Нет никаких сомнений, что и «Атлетику» «Эспаньол» даст бой.
Если хозяева озабочены сохранением места в элите, то гости стремятся в Лигу чемпионов. Выше четвертого места команде из Бильбао объективно сложно забраться. Но если ниже не опустится - это уже будет большой успех. Так что мотивации у «Атлетика» точно не меньше, чем у «Эспаньола». Предматчевые расклады обещают жесткую зарубу на газоне «Стейдж Фронт».
У каталонцев в четырех из пяти последних матчей играла ставка на «обе забьют» (исключение - как раз таки та аномальная игра с «Реалом»). Полагаем, что в воскресенье эта тенденция сохранится. BetBoom дает солидный коэффициент на этот рынок.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 2»
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Эспаньол»: Пачеко (травма)
«Атлетик»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эспаньол» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Эспаньол»
|«Атлетик»
|Позиция
|Вратарь
|1. Гарсия
|1. Симон
|Вратарь
|Защитник
|23. Эль-Хилали
|2. Горосабель
|Защитник
|Защитник
|4. Кумбула
|3. Вивиан
|Защитник
|Защитник
|6. Кабрера
|4. Паредес
|Защитник
|Защитник
|22. Ромеро
|32. Бойро
|Защитник
|Полузащитник
|20. Крал
|6. Весга
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Лосано
|23. Хаурехисар
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гонсалес
|28. Каналес
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Каррерас
|9. И. Уильямс
|Нападающий
|Нападающий
|2. Фернандес
|10. Н. Уильямс
|Нападающий
|Нападающий
|7. Пуадо
|7. Беренгер
|Нападающий
|Главный тренер
|Маноло Гонсалес
|Эрнесто Вальверде
|Главный тренер
Даже победа над чемпионом Испании не убедила аналитиков в способности «Эспаньола» поставить набор очков на поток. Иначе не давали бы они столь щедрые коэффициенты на победу каталонцев. В частности, «Мелбет» оценила вероятность победы команды Гонсалеса котировкой 5.45. На гостей кэф в три раза меньше - 1.74. В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.58.
Из пяти предыдущих противостояний с «Эспаньолом» «Атлетик» выиграл четыре при одном поражении. В том числе статистикой объясняется перекос коэффициентов в сторону гостей.
Четыре лучших клуба Ла Лиги получают билеты в Лигу чемпионов, пятый идет в Лигу Европы, а шестой - в Лигу конференций.
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