Факел - Челябинск, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

До сих пор эти команды встречались только раз на официальном уровне. Победителя с первой попытки не выявили. Но триллер выдали на загляденье: на пятой компенсированной минуте Гиоргобиани со штрафного вывел фаворита вперед, а на 90+9-й Левин ударом с пенальти лишил соперника победы.

В конце октября «Факел» неожиданно допустил два поражения кряду - по одному в чемпионате и Кубке, но затем снова вернулся на победную волну. Четыре последних матча парни Василенко выиграли, причем три из них - всухую.

«Челябинск» к концу года тоже прилично разогнался. Именно он в прошлом туре косвенно поспособствовал отставке Дениса Бояринцева из «Ротора», выиграв в Волгограде - 2:0.

В целом команды достойны друг друга, поэтому обмен голами тут не кажется таким уже маловероятным, как можно подумать на котировкам букмекеров.