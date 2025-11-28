Факел - Челябинск, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На стыке ноября и декабря финиширует первая часть сезона в Лиге PARI. Один из самых интригующих матчей 21-го тура пройдет в последний день осени в Воронеже. «Факел» уже в статусе «зимнего» чемпиона принимает команду-сюрприз сезона - «Челябинск». Сумеет ли Роман Пилипчук удивить Олега Василенко?
Турнир: Лига PARI, 21-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|0
|1
|0
|1-1
|«Челябинск»
|0
|1
|0
|1-1
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Уфа»
0:4
«Факел»
Лига PARI
|16.11.2025
|«Сокол»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|10.11.2025
|«Факел»
3:2
«Спартак»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Факел»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|30.10.2025
|«Факел»
2:3
«Арсенал»
Кубок России
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.11.2025
|«Ротор»
0:2
«Челябинск»
Лига PARI
|16.11.2025
|«Челябинск»
3:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|10.11.2025
|«Челябинск»
2:1
«Уфа»
Лига PARI
|05.11.2025
|«Урал»
1:0
«Челябинск»
Лига PARI
|01.11.2025
|«Шинник»
1:0
«Челябинск»
Лига PARI
Воронежцы опережают соперника на 13 зачетных пунктов.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|20
|14
|3
|3
|27-11
|45
|2. Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|3. Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|4. Спартак Кострома
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|5. Челябинск
|20
|8
|8
|4
|27-18
|32
|6. КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|36-24
|31
|7. Ротор
|20
|8
|5
|7
|24-17
|29
|8. Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|9. Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|10. СКА-Хабаровск
|20
|6
|8
|6
|19-21
|26
|11. Шинник
|20
|6
|8
|6
|17-17
|26
|12. Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|13. Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|14. Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|15. Уфа
|20
|4
|7
|9
|23-28
|19
|16. Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|17. Сокол
|20
|2
|10
|8
|10-20
|16
|18. Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
До сих пор эти команды встречались только раз на официальном уровне. Победителя с первой попытки не выявили. Но триллер выдали на загляденье: на пятой компенсированной минуте Гиоргобиани со штрафного вывел фаворита вперед, а на 90+9-й Левин ударом с пенальти лишил соперника победы.
В конце октября «Факел» неожиданно допустил два поражения кряду - по одному в чемпионате и Кубке, но затем снова вернулся на победную волну. Четыре последних матча парни Василенко выиграли, причем три из них - всухую.
«Челябинск» к концу года тоже прилично разогнался. Именно он в прошлом туре косвенно поспособствовал отставке Дениса Бояринцева из «Ротора», выиграв в Волгограде - 2:0.
В целом команды достойны друг друга, поэтому обмен голами тут не кажется таким уже маловероятным, как можно подумать на котировкам букмекеров.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Прямой эфир из Воронежа пройдет на сайте PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Спартак»: Гатин, Комиссаров (оба - дисквалификации)
PARI предлагает высокие коэффициенты победу гостей и ничью - соответственно, 6.10 и 3.60. Домашняя победа лидера котируется за 1.63.
PARI выплатит в пятикратном размере выигрыш по сыгравшей ставке на 1:0.
Билеты на матч можно приобрести на официальном сайте «Факела».
В букмекерском топе фаворитов сезона выделяются два явных лидера: чемпионство «Факела» котируется за 2.00, а «Урала» - за 2.25. Третий кандидат на первое место - далеко позади. Вероятность триумфа «Родины» оценивается коэффициентом 20.00.
