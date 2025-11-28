Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 ноября 15:35ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Факел - Челябинск, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Последний матч осени в «лучшей лиге мира»
Валентин Васильев

На стыке ноября и декабря финиширует первая часть сезона в Лиге PARI.  Один из самых интригующих матчей 21-го тура пройдет в последний день осени в Воронеже. «Факел» уже в статусе «зимнего» чемпиона принимает команду-сюрприз сезона - «Челябинск». Сумеет ли Роман Пилипчук удивить Олега Василенко?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

30.11.2025, Вс

19:30 МСК

«Челябинск» 

П1 - 1.63

Х - 3.60

П2 - 6.10

Турнир: Лига PARI, 21-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 0101-1
«Челябинск» 0101-1

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Уфа»

0:4

«Факел»

Лига PARI

16.11.2025«Сокол»

0:1

«Факел»

Лига PARI

10.11.2025«Факел»

3:2

«Спартак»

Лига PARI

03.11.2025«Факел»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

30.10.2025«Факел»

2:3

«Арсенал»

Кубок России

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.11.2025«Ротор»

0:2

«Челябинск»

Лига PARI

16.11.2025«Челябинск»

3:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

10.11.2025«Челябинск»

2:1

«Уфа»

Лига PARI

05.11.2025«Урал»

1:0

«Челябинск»

Лига PARI

01.11.2025«Шинник»

1:0

«Челябинск»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Воронежцы опережают соперника на 13 зачетных пунктов.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел20143327-1145
2. Урал20124430-1840
3. Родина2098328-1635
4. Спартак Кострома2097430-2334
5. Челябинск2088427-1832
6. КАМАЗ2087536-2431
7. Ротор2085724-1729
8. Нефтехимик2069525-2427
9. Арсенал2069529-2527
10. СКА-Хабаровск2068619-2126
11. Шинник2068617-1726
12. Енисей2057814-2522
13. Черноморец2056923-2621
14. Волга20631124-3421
15. Уфа2047923-2819
16. Торпедо20461016-2918
17. Сокол20210810-2016
18. Чайка20251317-4311

Прогноз на матч

Свернуть

До сих пор эти команды встречались только раз на официальном уровне. Победителя с первой попытки не выявили. Но триллер выдали на загляденье: на пятой компенсированной минуте Гиоргобиани со штрафного вывел фаворита вперед, а на 90+9-й Левин ударом с пенальти лишил соперника победы. 

В конце октября «Факел» неожиданно допустил два поражения кряду - по одному в чемпионате и Кубке, но затем снова вернулся на победную волну. Четыре последних матча парни Василенко выиграли, причем три из них - всухую. 

«Челябинск» к концу года тоже прилично разогнался. Именно он в прошлом туре косвенно поспособствовал отставке Дениса Бояринцева из «Ротора», выиграв в Волгограде - 2:0. 

В целом команды достойны друг друга, поэтому обмен голами тут не кажется таким уже маловероятным, как можно подумать на котировкам букмекеров. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Воронежа пройдет на сайте PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Спартак»: Гатин, Комиссаров (оба - дисквалификации)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI  предлагает высокие коэффициенты победу гостей и ничью - соответственно, 6.10 и 3.60. Домашняя победа лидера котируется за 1.63.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Челябинск»? 

PARI выплатит в пятикратном размере выигрыш по сыгравшей ставке на 1:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Челябинск»?

БК PARI покажет игру  в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Челябинск»?

Билеты на матч можно приобрести на официальном сайте «Факела».

Кто выиграет Лигу PARI?

В букмекерском топе фаворитов сезона выделяются два явных лидера: чемпионство «Факела» котируется за 2.00, а «Урала» - за 2.25. Третий кандидат на первое место - далеко позади. Вероятность триумфа «Родины» оценивается коэффициентом 20.00.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer64 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer398 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer19 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer398 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё