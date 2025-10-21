Факел - Ротор, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Центральный матч 15-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник, 20 октября. В Воронеже сойдутся «Факела» и «Ротор». Вашему вниманию подробное статистическое превью игры.
Турнир: Лига PARI, 15-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Прокопов (Ярославль)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|18
|11
|12
|42-41
|«Ротор»
|12
|11
|18
|41-42
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.10.2025
|«Факел»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|11.10.2025
|«Шинник»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Факел»
2:1
«Волга»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Факел»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Текстильщик»
1:1, пен. 1:3
«Факел»
Кубок России
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.10.2025
|«Ротор»
2:0
«Черноморец»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Ротор»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Велес»
2:1
«Ротор»
Кубок России
|20.09.2025
|«Урал»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
По результатам субботних матчей таблица первенства приобрела такой вид:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|14
|9
|3
|2
|13-8
|30
|2. Спартак Кострома
|15
|8
|5
|2
|22-14
|29
|3. Ротор
|14
|7
|4
|3
|20-7
|25
|4. Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|5. Родина
|14
|6
|5
|3
|21-13
|23
|6. Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|7. КАМАЗ
|14
|6
|5
|3
|22-15
|23
|8. СКА-Хабаровск
|15
|5
|5
|5
|15-16
|20
|9. Нефтехимик
|14
|4
|6
|4
|15-16
|18
|10. Шинник
|14
|4
|5
|5
|10-11
|17
|11. Енисей
|15
|4
|5
|6
|12-16
|17
|12. Арсенал
|14
|3
|7
|4
|20-18
|16
|13. Черноморец
|14
|4
|3
|7
|18-19
|15
|14. Уфа
|14
|2
|7
|5
|15-16
|13
|15. Волга
|14
|3
|3
|8
|15-27
|12
|16. Чайка
|14
|2
|5
|7
|12-28
|11
|17. Сокол
|15
|1
|8
|6
|8-16
|11
|18. Торпедо
|14
|2
|4
|8
|10-22
|10
Как бы ни закончился этот матч, «Факел» сохранит лидерство. Но преимущество над преследователями можно как нарастить, так и растерять. Успех гостей до предела обострит ситуацию на вершине таблицы. Естественно, хозяева постараются этого не допустить.
Динамика выступлений любимой команды настраивает футбольный Воронеж на оптимистический лад. С Олегом Василенко «огнеопасные» пока только выигрывают: два матча в чемпионате, один - в Кубке. При этом обе команды гораздо чаще выдают «низовые» матчи, чем «верховые». Вряд ли эта тенденция нарушится в очной встрече. Поэтому остановимся на комбинированном прогнозе: «Факел» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Прямой эфир из Воронежа пройдет на «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Ротор»: Фомин (дисквалификация)
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 4.40 - аналитику установили на нулевую ничью.
Билеты на центральный матч 15-го тура уже поступили в продажу на официальном сайте «Факела».