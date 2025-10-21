Ведомости
Факел - Ротор, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Главное противостояние тура
Валентин Васильев

Центральный матч 15-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник, 20 октября. В Воронеже сойдутся  «Факела» и «Ротор». Вашему вниманию подробное статистическое превью игры. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

20.10.2025, Пн

19:30 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 2.15

Х - 2.70

П2 - 4.00

Турнир: Лига PARI, 15-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: Прокопов (Ярославль)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 18111242-41
«Ротор»12111841-42

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.10.2025«Факел»

1:0

«Урал»

Лига PARI

11.10.2025«Шинник»

0:1

«Факел»

Лига PARI

04.10.2025«Факел»

2:1

«Волга»

Лига PARI

28.09.2025«Факел»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

24.09.2025«Текстильщик»

1:1, пен. 1:3

«Факел»

Кубок России

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.10.2025«Ротор»

2:0

«Черноморец»

Лига PARI

05.10.2025«Нефтехимик»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

28.09.2025«Шинник»

2:0

«Ротор»

Лига PARI

24.09.2025«Велес»

2:1

«Ротор»

Кубок России

20.09.2025«Урал»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

По результатам субботних матчей таблица первенства приобрела такой вид:

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел1493213-830
2. Спартак Кострома1585222-1429
3. Ротор1474320-725
4. Урал1373321-1524
5. Родина1465321-1323
6. Челябинск1365218-1023
7. КАМАЗ1465322-1523
8. СКА-Хабаровск1555515-1620
9. Нефтехимик1446415-1618
10. Шинник1445510-1117
11. Енисей1545612-1617
12. Арсенал1437420-1816
13. Черноморец1443718-1915
14. Уфа1427515-1613
15. Волга1433815-2712
16. Чайка1425712-2811
17. Сокол151868-1611
18. Торпедо1424810-2210

Прогноз на матч

Как бы ни закончился этот матч, «Факел» сохранит лидерство. Но преимущество над преследователями можно как нарастить, так и растерять. Успех гостей до предела обострит ситуацию на вершине таблицы. Естественно, хозяева постараются этого не допустить. 

Динамика выступлений любимой команды настраивает футбольный Воронеж на оптимистический лад. С Олегом Василенко «огнеопасные» пока только выигрывают: два матча в чемпионате, один - в Кубке. При этом обе команды гораздо чаще выдают «низовые» матчи, чем «верховые». Вряд ли эта тенденция нарушится в очной встрече. Поэтому остановимся на комбинированном прогнозе: «Факел» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Воронежа пройдет на «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер» Видеотрансляция Платная подписка
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Ротор»: Фомин (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

PARI  дает высокие коэффициенты на все основные исходы. Домашняя победа лидера редко котируется выше двойки, а здесь идет за 2.15. Успех волгоградцев обещает четырехкратный выигрыш относительно номинала пари. На ничью можно поставить за 2.70. 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Урал»? 

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 4.40 - аналитику установили на нулевую ничью.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Урал»?

В прямом эфире игру покажет PARI.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Урал»?

Билеты на центральный матч 15-го тура уже поступили в продажу на официальном сайте «Факела».

