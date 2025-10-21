Факел - Ротор, 20 октября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Как бы ни закончился этот матч, «Факел» сохранит лидерство. Но преимущество над преследователями можно как нарастить, так и растерять. Успех гостей до предела обострит ситуацию на вершине таблицы. Естественно, хозяева постараются этого не допустить.

Динамика выступлений любимой команды настраивает футбольный Воронеж на оптимистический лад. С Олегом Василенко «огнеопасные» пока только выигрывают: два матча в чемпионате, один - в Кубке. При этом обе команды гораздо чаще выдают «низовые» матчи, чем «верховые». Вряд ли эта тенденция нарушится в очной встрече. Поэтому остановимся на комбинированном прогнозе: «Факел» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.