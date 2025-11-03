Ведомости
2 ноября 10:26ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Факел - Торпедо, 3 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

После возвращения Кононова москвичи еще не проигрывали
Валентин Васильев

Перед началом сезона «Факел» с «Торпедо» входили в шорт-лист главных фаворитов первого дивизиона, но пока решают диаметрально противоположные задачи. Первые ожидаемо входят в группу лидеров, вторые отчаянно пытаются уйти из зоны вылета. В понедельник команды сойдутся в Воронеже. Подготовили для вас подробное статистическое превью игры. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

03.11.2025, Пн

18:30 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 1.95

Х - 3.30

П2 - 4.30

Турнир: Лига PARI, 17-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: Сидорин (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 7101935-60
«Торпедо»1910760-35

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.10.2025«Факел»

2:3

«Арсенал»

Кубок России

26.10.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Факел»

Лига PARI

20.10.2025«Факел»

4:0

«Ротор»

Лига PARI

16.10.2025«Факел»

1:0

«Урал»

Кубок России

11.10.2025«Шинник»

0:1

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.10.2025«Торпедо»

1:1, пен. 3:1

«Кубань Холдинг»

Кубок России

25.10.2025«Торпедо»

3:2

«Чайка»

Лига PARI

20.10.2025«Торпедо»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

16.10.2025«Торпедо»

3:0

«Велес»

Кубок России

11.10.2025«Арсенал»

2:2

«Торпедо»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей команды занимают вторые места в таблице - соответственно, с начала и с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал16103326-1633
2. Факел16103317-933
3. Спартак Кострома1686224-1630
4. Родина1676323-1427
5. Ротор1675420-1126
6. КАМАЗ1675428-1726
7. Челябинск1667320-1325
8. СКА-Хабаровск1665516-1623
9. Шинник1757513-1322
10. Нефтехимик1647518-2019
11. Черноморец1645719-2017
12. Енисей1645712-2117
13. Арсенал1638523-2217
14. Уфа1637618-2016
15. Волга1643917-2815
16. Сокол172879-1814
17. Торпедо1635813-2414
18. Чайка1625914-3211

Прогноз на матч

В этом сезоне Лиги PARI ситуация меняется очень быстро. Стабильностью не отличается никто - ни фавориты, ни, тем более, аутсайдеры. Даже топы дивизиона периодически впадают в ступор. Яркий пример - «Факел». Четыре матча подряд команда Олега Василенко выиграла, а потом - бац - и дважды уступила. Причем не прямым конкурентам, а «СКА-Хабаровску» и «Арсеналу». Так что к 17-му туру один из лидеров подходит разозленным и, соответственно, максимально мотивированным.

«Торпедо» после повторного пришествия Олега Кононова еще не проигрывало. Из четырех матчей с новым-старым тренером москвичи выиграли три - правда, два из них в Кубке страны, причем последний - в серии пенальти. 

В любом случае в результатах автозаводцев наметилась некая положительная динамика. Команда начала более-менее исправно забивать. Игра в Воронеже обещает быть крайне упорной, а стало быть, не слишком результативной. В этой ситуации перспективным нам кажется комбинация исходов из непроигрыша  «Факела» при общем количестве голов не более 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Воронежа пройдет на «Матч Премьер» и на официальном сайте PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер» Видеотрансляция Платная подписка
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Торпедо»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI  предлагает высокие коэффициенты на все основные исходы. Домашняя победа лидера котируется за 1.95. На ничью можно поставить за 3.30, а на успех торпедовцев - за 4.30. 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Торпедо»? 

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - аналитики установили на нулевую ничью и минимальную победу хозяев - 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Торпедо»?

PARI покажет игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Торпедо»?

Билеты на матч «Факел» реализует через свой официальный сайт.

