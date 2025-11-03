Факел - Торпедо, 3 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Перед началом сезона «Факел» с «Торпедо» входили в шорт-лист главных фаворитов первого дивизиона, но пока решают диаметрально противоположные задачи. Первые ожидаемо входят в группу лидеров, вторые отчаянно пытаются уйти из зоны вылета. В понедельник команды сойдутся в Воронеже. Подготовили для вас подробное статистическое превью игры.
Турнир: Лига PARI, 17-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Сидорин (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|7
|10
|19
|35-60
|«Торпедо»
|19
|10
|7
|60-35
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.10.2025
|«Факел»
2:3
«Арсенал»
Кубок России
|26.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Факел»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Факел»
4:0
«Ротор»
Лига PARI
|16.10.2025
|«Факел»
1:0
«Урал»
Кубок России
|11.10.2025
|«Шинник»
0:1
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.10.2025
|«Торпедо»
1:1, пен. 3:1
«Кубань Холдинг»
Кубок России
|25.10.2025
|«Торпедо»
3:2
«Чайка»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Торпедо»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|16.10.2025
|«Торпедо»
3:0
«Велес»
Кубок России
|11.10.2025
|«Арсенал»
2:2
«Торпедо»
Лига PARI
Перед очной встречей команды занимают вторые места в таблице - соответственно, с начала и с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|16
|10
|3
|3
|26-16
|33
|2. Факел
|16
|10
|3
|3
|17-9
|33
|3. Спартак Кострома
|16
|8
|6
|2
|24-16
|30
|4. Родина
|16
|7
|6
|3
|23-14
|27
|5. Ротор
|16
|7
|5
|4
|20-11
|26
|6. КАМАЗ
|16
|7
|5
|4
|28-17
|26
|7. Челябинск
|16
|6
|7
|3
|20-13
|25
|8. СКА-Хабаровск
|16
|6
|5
|5
|16-16
|23
|9. Шинник
|17
|5
|7
|5
|13-13
|22
|10. Нефтехимик
|16
|4
|7
|5
|18-20
|19
|11. Черноморец
|16
|4
|5
|7
|19-20
|17
|12. Енисей
|16
|4
|5
|7
|12-21
|17
|13. Арсенал
|16
|3
|8
|5
|23-22
|17
|14. Уфа
|16
|3
|7
|6
|18-20
|16
|15. Волга
|16
|4
|3
|9
|17-28
|15
|16. Сокол
|17
|2
|8
|7
|9-18
|14
|17. Торпедо
|16
|3
|5
|8
|13-24
|14
|18. Чайка
|16
|2
|5
|9
|14-32
|11
В этом сезоне Лиги PARI ситуация меняется очень быстро. Стабильностью не отличается никто - ни фавориты, ни, тем более, аутсайдеры. Даже топы дивизиона периодически впадают в ступор. Яркий пример - «Факел». Четыре матча подряд команда Олега Василенко выиграла, а потом - бац - и дважды уступила. Причем не прямым конкурентам, а «СКА-Хабаровску» и «Арсеналу». Так что к 17-му туру один из лидеров подходит разозленным и, соответственно, максимально мотивированным.
«Торпедо» после повторного пришествия Олега Кононова еще не проигрывало. Из четырех матчей с новым-старым тренером москвичи выиграли три - правда, два из них в Кубке страны, причем последний - в серии пенальти.
В любом случае в результатах автозаводцев наметилась некая положительная динамика. Команда начала более-менее исправно забивать. Игра в Воронеже обещает быть крайне упорной, а стало быть, не слишком результативной. В этой ситуации перспективным нам кажется комбинация исходов из непроигрыша «Факела» при общем количестве голов не более 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Воронежа пройдет на «Матч Премьер» и на официальном сайте PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Торпедо»: нет
PARI предлагает высокие коэффициенты на все основные исходы. Домашняя победа лидера котируется за 1.95. На ничью можно поставить за 3.30, а на успех торпедовцев - за 4.30.
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - аналитики установили на нулевую ничью и минимальную победу хозяев - 1:0.
PARI покажет игру в прямом эфире.
Билеты на матч «Факел» реализует через свой официальный сайт.