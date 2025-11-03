Факел - Торпедо, 3 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

В этом сезоне Лиги PARI ситуация меняется очень быстро. Стабильностью не отличается никто - ни фавориты, ни, тем более, аутсайдеры. Даже топы дивизиона периодически впадают в ступор. Яркий пример - «Факел». Четыре матча подряд команда Олега Василенко выиграла, а потом - бац - и дважды уступила. Причем не прямым конкурентам, а «СКА-Хабаровску» и «Арсеналу». Так что к 17-му туру один из лидеров подходит разозленным и, соответственно, максимально мотивированным.

«Торпедо» после повторного пришествия Олега Кононова еще не проигрывало. Из четырех матчей с новым-старым тренером москвичи выиграли три - правда, два из них в Кубке страны, причем последний - в серии пенальти.

В любом случае в результатах автозаводцев наметилась некая положительная динамика. Команда начала более-менее исправно забивать. Игра в Воронеже обещает быть крайне упорной, а стало быть, не слишком результативной. В этой ситуации перспективным нам кажется комбинация исходов из непроигрыша «Факела» при общем количестве голов не более 2.5.