Филадельфия – Вашингтон, 4 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Порой кажется, что чем больше у «Вашингтона» проблем – тем лучше они выступают. Команду Спенсера Карбери во второй раз в нынешнем сезоне накрыла череда травм. Сначала «Кэпиталз» испытывали дефицит форвардов, теперь коллектив остался сразу без двух основных голкиперов.

«Филадельфия» имеет ужасающую статистику очных встреч с «Вашингтоном» за последнее время. В минувшем сезоне «Флайерз» проиграли все четыре личных противостояния. Тем не менее, в предстоящем матче шансы точно будут. Во-первых, «Кэпиталз» проведут второй матч за сутки, еще и с перелетом в более чем 1000 км. К тому же, как показывает практика, «Вашингтону» труднее всего даются игры против соперников, идущих на серии из поражений. Мы считаем, что «Филадельфия» способна как минимум зацепиться за очки. Поставим на то, что «Флайерз» не проиграют в основное время за коэффициент 1,42 по линии BETBOOM.