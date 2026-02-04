Ведомости
Филадельфия – Вашингтон, 4 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Флайерз» не могут победить дома на протяжении шести последних матчей
Валентин Васильев

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится на выезде с «Филадельфией», испытывающей глубокий кризис. Воспользуются ли игроки «Кэпиталз» неубедительной формой соперника?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Филадельфия Флайерз»

04.02.2026, Ср

03:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.09

Х - 4.20

П2 - 2.90

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Уэллс Фарго Центр» (Филадельфия, США)

Форма команд

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Филадельфия»33041204-243
«Вашингтон»41033243-204

Последние пять матчей «Филадельфии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

31.01.2026«Филадельфия»

2:3 (ОТ)

«Лос-Анджелес»

30.01.2026«Бостон»

6:3

«Филадельфия»

29.01.2026«Коламбус»

5:3

«Филадельфия»

27.01.2026«Филадельфия»

0:4

«Айлендерс»

24.01.2026«Колорадо»

3:7

«Филадельфия»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

03.02.2026«Вашингтон»

4:1

«Айлендерс»

01.02.2026«Вашингтон»

4:3 (ОТ)

«Каролина»

30.01.2026«Детройт»

3:4 (Б)

«Вашингтон»

28.01.2026«Сиэтл»

5:1

«Вашингтон»

25.01.2026«Эдмонтон»

6:5 (ОТ)

«Вашингтон»

Прогноз на матч

Порой кажется, что чем больше у «Вашингтона» проблем – тем лучше они выступают. Команду Спенсера Карбери во второй раз в нынешнем сезоне накрыла череда травм. Сначала «Кэпиталз» испытывали дефицит форвардов, теперь коллектив остался сразу без двух основных голкиперов.

«Филадельфия» имеет ужасающую статистику очных встреч с «Вашингтоном» за последнее время. В минувшем сезоне «Флайерз» проиграли все четыре личных противостояния. Тем не менее, в предстоящем матче шансы точно будут. Во-первых, «Кэпиталз» проведут второй матч за сутки, еще и с перелетом в более чем 1000 км. К тому же, как показывает практика, «Вашингтону» труднее всего даются игры против соперников, идущих на серии из поражений. Мы считаем, что «Филадельфия» способна как минимум зацепиться за очки. Поставим на то, что «Флайерз» не проиграют в основное время за коэффициент 1,42 по линии BETBOOM

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
BETBOOMДо 10 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Следить за ходом встречи можно будет на сайтах и в приложении легальных букмекерских контор, а также в хоккейных сообществах VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Эксперты BETBOOM выделили хозяев фаворитами, несмотря на последние неудачи в регулярке. Коэффициент на победу «Филадельфии» в основное время составляет 2,09. Успех «Кэпиталз» котируется за 2,90, а ничья - 4,20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Российский нападающий не имеет каких-либо повреждений, поэтому стоит ожидать его появления на льду в предстоящей встрече.

Сколько голов у Овечкина?

40-летний форвард идет на втором месте в списке лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне. На счету Овечкина 47 (22+25) очков по системе «гол+пас» в 57 матчах.

