Филадельфия – Вашингтон, 4 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится на выезде с «Филадельфией», испытывающей глубокий кризис. Воспользуются ли игроки «Кэпиталз» неубедительной формой соперника?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Уэллс Фарго Центр» (Филадельфия, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Филадельфия»
|33
|0
|41
|204-243
|«Вашингтон»
|41
|0
|33
|243-204
Последние пять матчей «Филадельфии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|31.01.2026
|«Филадельфия»
2:3 (ОТ)
«Лос-Анджелес»
|30.01.2026
|«Бостон»
6:3
«Филадельфия»
|29.01.2026
|«Коламбус»
5:3
«Филадельфия»
|27.01.2026
|«Филадельфия»
0:4
«Айлендерс»
|24.01.2026
|«Колорадо»
3:7
«Филадельфия»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|03.02.2026
|«Вашингтон»
4:1
«Айлендерс»
|01.02.2026
|«Вашингтон»
4:3 (ОТ)
«Каролина»
|30.01.2026
|«Детройт»
3:4 (Б)
«Вашингтон»
|28.01.2026
|«Сиэтл»
5:1
«Вашингтон»
|25.01.2026
|«Эдмонтон»
6:5 (ОТ)
«Вашингтон»
Порой кажется, что чем больше у «Вашингтона» проблем – тем лучше они выступают. Команду Спенсера Карбери во второй раз в нынешнем сезоне накрыла череда травм. Сначала «Кэпиталз» испытывали дефицит форвардов, теперь коллектив остался сразу без двух основных голкиперов.
«Филадельфия» имеет ужасающую статистику очных встреч с «Вашингтоном» за последнее время. В минувшем сезоне «Флайерз» проиграли все четыре личных противостояния. Тем не менее, в предстоящем матче шансы точно будут. Во-первых, «Кэпиталз» проведут второй матч за сутки, еще и с перелетом в более чем 1000 км. К тому же, как показывает практика, «Вашингтону» труднее всего даются игры против соперников, идущих на серии из поражений. Мы считаем, что «Филадельфия» способна как минимум зацепиться за очки.
Следить за ходом встречи можно будет на сайтах и в приложении легальных букмекерских контор, а также в хоккейных сообществах VK.
Эксперты BETBOOM выделили хозяев фаворитами, несмотря на последние неудачи в регулярке. Коэффициент на победу «Филадельфии» в основное время составляет 2,09. Успех «Кэпиталз» котируется за 2,90, а ничья - 4,20.
Российский нападающий не имеет каких-либо повреждений, поэтому стоит ожидать его появления на льду в предстоящей встрече.
40-летний форвард идет на втором месте в списке лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне. На счету Овечкина 47 (22+25) очков по системе «гол+пас» в 57 матчах.