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12 апреля 10:05ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Фиорентина — Парма, 13 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Фиалки» постараются догнать «Рому» и «Лацио»
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 13 апреля, в матче 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» встретится с «Пармой». Флорентийская команда сражается за путевку в еврокубки и, в случае победы над аутсайдером, может вплотную приблизиться в турнирной таблице к своим основным конкурентам - «Лацио» и «Роме», которые в этот же день играют друг с другом.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фиорентина» (Флоренция)

13.04.2024, Вс

16:00 МСК

«Парма» (Парма)

П1 - 1.71

Х - 3.85

П2 - 4.90

Турнир:  Серия А, 32-й тур

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Прогноз на матч «Лацио» - «Рома»

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Фиорентина» 25251999-77
«Парма»19252577-99

Последние пять матчей «Фиорентины»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.04.2025 «Целе» 

1:2

 «Фиорентина»

Лига конференций

05.04.2025«Милан»

2:2

 «Фиорентина»

Серия А

30.03.2025 «Фиорентина»

1:0

«Аталанта»

Серия А

16.03.2025 «Фиорентина»

3:0

«Ювентус»

Серия А

13.03.2025 «Фиорентина»

3:1

«Панатинаикос»

Лига конференций

Последние пять матчей «Пармы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Парма»

2:2

«Интер»

Серия А

31.03.2025«Верона»

0:0

«Парма»

Серия А

15.03.2025«Монца»

1:1

«Парма»

Серия А

08.03.2025«Парма»

2:2

«Торино»

Серия А

01.03.2025«Удинезе»

1:0

«Парма»

Серия А

Последние пять матчей «Фиорентины» и «Пармы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2024«Парма»

1:1

«Фиорентина»

Серия А

06.12.2023 «Фиорентина»

2:2 (4:1 - пен.)

«Парма»

Кубок Италии

07.03.2021 «Фиорентина»

3:3

«Парма»

Серия А

07.11.2020 «Фиорентина»

0:0

«Парма»

Серия А

05.07.2020«Парма»

1:2

 «Фиорентина»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 32-м туром «Фиорентина» расположилась на 8-й строчке, а «Парма» - на 16-й.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер31208369-3068
2. Наполи31198448-2565
3. Аталанта31177763-3058
4. Болонья311512451-3557
5. Ювентус311414347-2956
6. Лацио31167852-4255
7. Рома31158846-3153
8. Фиорентина31157949-3252
9. Милан31139947-3748
10. Торино31913936-3640
11. Удинезе311171336-4240
12. Дженоа319111129-3838
13. Комо31891439-4833
14. Верона31941830-5931
15. Кальяри31791531-4430
16. Парма315121437-5127
17. Лечче31681722-5026
18. Эмполи314121524-4724
19. Венеция313121624-4421
20. Монца31292025-5515

Прогноз на матч

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В первом туре на выезде «фиалки» не смогли обыграть «Парму» (1:1). Последние злоупотребляют ничейными расходами, что , впрочем, скорее является не показателем миролюбивости, а указывает на неспособность выиграть. Свои четыре последних матча в Серии А «Парма» завершила вничью, и лишь мирный расход с «Интером» в предыдущем туре можно признать несомненным успехом.  От зоны вылета «желто-синих» отделяет расстояние в три очка, так что теоретически уже по итогам этого уикенда команда Кристиана Киву может оказаться в самом подвале.

Последний месяц «Фиорентина» выглядит просто здорово, что подтверждается результатами. «Фиалки» близки к выходу в полуфинал Лиги конференций после выездной победы в первой четвертьфинальной встрече с «Целе». В национальном первенстве команда Раффаэле Палладино в трех последних матчах успела обыграть «Аталанту», разгромить «Ювентус» и поделить очки в с «Миланом» на «Сан-Сиро». От двух римских клубов, которые являются прямыми конкурентами «фиалок» в борьбе за путевки в еврокубки, в турнирной таблице флорентийцев отделяет одна победа. Учитывая, что «Фиорентина» встречается с аутсайдером первенства, а римские команды сразятся в этом туре на «Олимпико», велика вероятность улучшения турнирного положения подопечными Палладино. Но для этого необходимо побеждать самим.

«Фиорентина» - явный фаворит, но все же команда довольно непредсказуемая. Не станем гадать над разницей мячей и общей результативностью матча на «Артемио Франки». Прямолинейно и без лишних изысков выбираем победу «фиалок» с любым счетом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу во Флоренции. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фиорентина»: Кольпани, Госенс (оба - травма)

«Парма»: Альмквист (дисквалификация). Ковальски, Чиркати, Шарпантье, Осорио, Бенедычак, Михэйлэ (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Парма»:

Позиция«Фиорентина»

«Парма»

Позиция

Вратарь43. Де Хеа

31. Судзуки

Вратарь

Защитник6. Раньери

15. Дель Прато

Защитник

Защитник18. Мари

21. Вольякко

Защитник

Защитник5. Понграчич

5. Валенти

Защитник

Полузащитник65. Паризи

14. Валери

Защитник

Полузащитник2. Додо

10. Бернабе

Полузащитник

Полузащитник 44. Фаджоли

16. Кейта

Полузащитник 

Полузащитник 8. Мандрагора

19. Зом

Полузащитник

Полузащитник 32. Катальди

98. Ман

Полузащитник

Нападающий10. Гудмундссон

17. Ондрейка

Полузащитник

Нападающий20. Кин

13. Бонни

Нападающий

Главный тренерРаффаэле Палладино

Кристиан Киву

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline рассчитает успешную ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.71. За победу гостей предложены солидные 4.90. Ничья котируется за 3.85.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Фиорентина» - «Парма»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу хозяев 1:0 и ничью 1:1. На такие итоги можно поставить с котировкой 6.20.

Где смотреть бесплатно матч «Фиорентина» - «Парма»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу во Флоренции. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.  Следить за ходом игры можно и на сайте Winline. 

Будет ли много голов в матче «Фиорентина» - «Парма»?

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 можно взять с одинаковым коэффициентом - 1.90.

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