Фиорентина — Парма, 13 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В первом туре на выезде «фиалки» не смогли обыграть «Парму» (1:1). Последние злоупотребляют ничейными расходами, что , впрочем, скорее является не показателем миролюбивости, а указывает на неспособность выиграть. Свои четыре последних матча в Серии А «Парма» завершила вничью, и лишь мирный расход с «Интером» в предыдущем туре можно признать несомненным успехом. От зоны вылета «желто-синих» отделяет расстояние в три очка, так что теоретически уже по итогам этого уикенда команда Кристиана Киву может оказаться в самом подвале.

Последний месяц «Фиорентина» выглядит просто здорово, что подтверждается результатами. «Фиалки» близки к выходу в полуфинал Лиги конференций после выездной победы в первой четвертьфинальной встрече с «Целе». В национальном первенстве команда Раффаэле Палладино в трех последних матчах успела обыграть «Аталанту», разгромить «Ювентус» и поделить очки в с «Миланом» на «Сан-Сиро». От двух римских клубов, которые являются прямыми конкурентами «фиалок» в борьбе за путевки в еврокубки, в турнирной таблице флорентийцев отделяет одна победа. Учитывая, что «Фиорентина» встречается с аутсайдером первенства, а римские команды сразятся в этом туре на «Олимпико», велика вероятность улучшения турнирного положения подопечными Палладино. Но для этого необходимо побеждать самим.

«Фиорентина» - явный фаворит, но все же команда довольно непредсказуемая. Не станем гадать над разницей мячей и общей результативностью матча на «Артемио Франки». Прямолинейно и без лишних изысков выбираем победу «фиалок» с любым счетом.