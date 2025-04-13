Фиорентина — Парма, 13 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 13 апреля, в матче 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» встретится с «Пармой». Флорентийская команда сражается за путевку в еврокубки и, в случае победы над аутсайдером, может вплотную приблизиться в турнирной таблице к своим основным конкурентам - «Лацио» и «Роме», которые в этот же день играют друг с другом.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фиорентина» (Флоренция)
13.04.2024, Вс
16:00 МСК
«Парма» (Парма)
|П1 - 1.71
Турнир: Серия А, 32-й тур
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)
Главный арбитр: Джанлука Манганьелло
Прогноз на матч «Лацио» - «Рома»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фиорентина»
|25
|25
|19
|99-77
|«Парма»
|19
|25
|25
|77-99
Последние пять матчей «Фиорентины»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.04.2025
|«Целе»
1:2
«Фиорентина»
Лига конференций
|05.04.2025
|«Милан»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|30.03.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Аталанта»
Серия А
|16.03.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Ювентус»
Серия А
|13.03.2025
|«Фиорентина»
3:1
«Панатинаикос»
Лига конференций
Последние пять матчей «Пармы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Парма»
2:2
«Интер»
Серия А
|31.03.2025
|«Верона»
0:0
«Парма»
Серия А
|15.03.2025
|«Монца»
1:1
«Парма»
Серия А
|08.03.2025
|«Парма»
2:2
«Торино»
Серия А
|01.03.2025
|«Удинезе»
1:0
«Парма»
Серия А
Последние пять матчей «Фиорентины» и «Пармы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2024
|«Парма»
1:1
«Фиорентина»
Серия А
|06.12.2023
|«Фиорентина»
2:2 (4:1 - пен.)
«Парма»
Кубок Италии
|07.03.2021
|«Фиорентина»
3:3
«Парма»
Серия А
|07.11.2020
|«Фиорентина»
0:0
«Парма»
Серия А
|05.07.2020
|«Парма»
1:2
«Фиорентина»
Серия А
Перед 32-м туром «Фиорентина» расположилась на 8-й строчке, а «Парма» - на 16-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|31
|20
|8
|3
|69-30
|68
|2. Наполи
|31
|19
|8
|4
|48-25
|65
|3. Аталанта
|31
|17
|7
|7
|63-30
|58
|4. Болонья
|31
|15
|12
|4
|51-35
|57
|5. Ювентус
|31
|14
|14
|3
|47-29
|56
|6. Лацио
|31
|16
|7
|8
|52-42
|55
|7. Рома
|31
|15
|8
|8
|46-31
|53
|8. Фиорентина
|31
|15
|7
|9
|49-32
|52
|9. Милан
|31
|13
|9
|9
|47-37
|48
|10. Торино
|31
|9
|13
|9
|36-36
|40
|11. Удинезе
|31
|11
|7
|13
|36-42
|40
|12. Дженоа
|31
|9
|11
|11
|29-38
|38
|13. Комо
|31
|8
|9
|14
|39-48
|33
|14. Верона
|31
|9
|4
|18
|30-59
|31
|15. Кальяри
|31
|7
|9
|15
|31-44
|30
|16. Парма
|31
|5
|12
|14
|37-51
|27
|17. Лечче
|31
|6
|8
|17
|22-50
|26
|18. Эмполи
|31
|4
|12
|15
|24-47
|24
|19. Венеция
|31
|3
|12
|16
|24-44
|21
|20. Монца
|31
|2
|9
|20
|25-55
|15
В первом туре на выезде «фиалки» не смогли обыграть «Парму» (1:1). Последние злоупотребляют ничейными расходами, что , впрочем, скорее является не показателем миролюбивости, а указывает на неспособность выиграть. Свои четыре последних матча в Серии А «Парма» завершила вничью, и лишь мирный расход с «Интером» в предыдущем туре можно признать несомненным успехом. От зоны вылета «желто-синих» отделяет расстояние в три очка, так что теоретически уже по итогам этого уикенда команда Кристиана Киву может оказаться в самом подвале.
Последний месяц «Фиорентина» выглядит просто здорово, что подтверждается результатами. «Фиалки» близки к выходу в полуфинал Лиги конференций после выездной победы в первой четвертьфинальной встрече с «Целе». В национальном первенстве команда Раффаэле Палладино в трех последних матчах успела обыграть «Аталанту», разгромить «Ювентус» и поделить очки в с «Миланом» на «Сан-Сиро». От двух римских клубов, которые являются прямыми конкурентами «фиалок» в борьбе за путевки в еврокубки, в турнирной таблице флорентийцев отделяет одна победа. Учитывая, что «Фиорентина» встречается с аутсайдером первенства, а римские команды сразятся в этом туре на «Олимпико», велика вероятность улучшения турнирного положения подопечными Палладино. Но для этого необходимо побеждать самим.
«Фиорентина» - явный фаворит, но все же команда довольно непредсказуемая. Не станем гадать над разницей мячей и общей результативностью матча на «Артемио Франки». Прямолинейно и без лишних изысков выбираем победу «фиалок» с любым счетом.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу во Флоренции. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
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|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Фиорентина»: Кольпани, Госенс (оба - травма)
«Парма»: Альмквист (дисквалификация). Ковальски, Чиркати, Шарпантье, Осорио, Бенедычак, Михэйлэ (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Парма»:
|Позиция
|«Фиорентина»
«Парма»
Позиция
|Вратарь
|43. Де Хеа
31. Судзуки
Вратарь
|Защитник
|6. Раньери
15. Дель Прато
Защитник
|Защитник
|18. Мари
21. Вольякко
Защитник
|Защитник
|5. Понграчич
5. Валенти
Защитник
|Полузащитник
|65. Паризи
14. Валери
Защитник
|Полузащитник
|2. Додо
10. Бернабе
Полузащитник
|Полузащитник
|44. Фаджоли
16. Кейта
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мандрагора
19. Зом
Полузащитник
|Полузащитник
|32. Катальди
98. Ман
Полузащитник
|Нападающий
|10. Гудмундссон
17. Ондрейка
Полузащитник
|Нападающий
|20. Кин
13. Бонни
Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
Кристиан Киву
Главный тренер
Winline рассчитает успешную ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.71. За победу гостей предложены солидные 4.90. Ничья котируется за 3.85.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу хозяев 1:0 и ничью 1:1. На такие итоги можно поставить с котировкой 6.20.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу во Флоренции. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайте Winline.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 можно взять с одинаковым коэффициентом - 1.90.
Партнерский проект