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11 апреля 13:59ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Лацио — Рома, 13 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Римское дерби не бывает скучным
Руслан Ипполитов

Украшением 32-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча «Лацио» и «Ромы». Соперники по римскому дерби соседствуют в турнирной таблице Серии А и являются прямыми конкурентами в борьбе за путевки в Лигу чемпионов. Оцениваем шансы команд Марко Барони и Клаудио Раньери перед началом битвы на знаменитом «Олимпико».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим)

13.04.2024, Вс

21:45 МСК

«Рома» (Рим)

П1 - 2.85

Х - 3.20

П2 - 2.55

Турнир:  Серия А, 32-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный арбитр: Симоне Содза

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Лацио» 516370184-233
«Рома»706351233-184

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.04.2025«Буде-Глимт»

2:0

«Лацио»

Лига Европы

06.04.2025«Аталанта»

0:1

«Лацио»

Серия А

31.03.2025«Лацио»

1:1

«Торино»

Серия А

16.03.2025«Болонья»

5:0

«Лацио»

Серия А

13.03.2025«Лацио»

1:1

«Виктория»

Лига Европы

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Рома»

1:1

«Ювентус»

Серия А

29.03.2025«Лечче»

0:1

«Рома»

Серия А

16.03.2025«Рома»

1:0

«Кальяри»

Серия А

13.03.2025«Атлетик»

3:1

«Рома»

Лига Европы

09.03.2025«Эмполи»

0:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Лацио» и «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2025«Рома»

2:0

«Лацио»

Серия А

06.04.2024«Рома»

1:0

«Лацио»

Серия А

10.01.2024«Лацио»

1:0

«Рома»

Кубок Италии

12.11.2023«Лацио»

0:0

«Рома»

Серия А

19.03.2023«Лацио»

1:0

«Рома»

Серия А

Турнирное положение

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По итогам 31-го тура «Лацио» занимает шестое место, опережая идущую следом «Рому» на два очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер31208369-3068
2. Наполи31198448-2565
3. Аталанта31177763-3058
4. Болонья311512451-3557
5. Ювентус311414347-2956
6. Лацио31167852-4255
7. Рома31158846-3153
8. Фиорентина31157949-3252
9. Милан31139947-3748
10. Торино31913936-3640
11. Удинезе311171336-4240
12. Дженоа319111129-3838
13. Комо31891439-4833
14. Верона31941830-5931
15. Кальяри31791531-4430
16. Парма315121437-5127
17. Лечче31681722-5026
18. Эмполи314121524-4724
19. Венеция313121624-4421
20. Монца31292025-5515

Прогноз на матч

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Под руководством Раньери «Рома» выглядит здорово, а результаты команды и вовсе можно назвать блестящими. В 2025-м году столичный клуб не проиграл ни в одном из 13-ти матчей, в которых одержал 10 побед. 7-матчевая победная серия «Ромы» оборвалась в минувшем туре, когда римляне не смогли обыграть на своем поле «Ювентус» (1:1), но вряд ли потерю очков во встрече с туринской командой правомерно называть ошибкой или провалом.

У «Лацио» бэкграунд не столь радужный. Еще не стерлись из памяти о пять безответных голов в Болонье месячной давности, да и поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы от «Буде-Глимт» на неделе случилось. Выезд в Скандинавию получился довольно энергозатратным, что тоже можно отнести к плюсам «Ромы» перед дерби.

Все вводные говорят о том, что «Рома» является фаворитом предстоящей встречи, но с этим категорически не согласна статистика. В десяти предыдущих встречах этих соперников восемь раз победу праздновали номинальные хозяева при единственном успехе гостей. В пяти последних римских дерби гостевая команда не забила ни одного гола. Цифры, согласитесь, настораживающие. Но все же сложно игнорировать статус фаворита команды Раньери. Подстрахуемся и выберем вариант, при котором «Рома» не проиграет, а общая результативность не превысит два мяча, что является привычным показателем для римских дерби.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный в России телеканал «МАТЧ!» бесплатно покажет встречу в Риме. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лацио»: Габаррон, Ибрахимович, Романьоли, Тавареш, Жиго (все - травма)

«Рома»: Дибала, Абдулхамид (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Рома»:

Позиция«Лацио»

«Рома»

Позиция

Вратарь94. Проведель

99. Свилар

Вратарь

Защитник3. Пеллегрини

19. Челик

Защитник

Защитник25. Нильсен

23. Манчини

Защитник

Защитник34. Хила

5. Н'Дика

Защитник

Защитник77. Марушич

3. Анхелиньо

Защитник

Полузащитник6. Ровелла

17. Коне

Полузащитник

Полузащитник 8. Гендузи

16. Паредес

Полузащитник 

Полузащитник 7. Деле-Баширу

7. Пеллегрини

Полузащитник

Нападаюший20. Чауна

56. Салемакерс

Полузащитник

Нападающий10. Дзакканьи

18. Соуле

Полузащитник

Нападающий19. Диа

11. Довбик

Нападающий

Главный тренерМарко Барони

Клаудио Раньери

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET рассчитает по коэффициенту 2.85 сыгравшую ставку на победу номинальных хозяев поля. Выигрыш гостей котируется за 2.55. Заключить пари на ничью можно за 3.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лацио» - «Рома»?

Наиболее вероятным исходом эксперты называют ничью. Угаданные нули или единицы на табло приведут к семикратному увеличению номинала ставки. На победу «Лацио» 1:0 установлен кэф 8.50, а успех «Ромы» с зеркальным счетом - 8.00

Будет ли много голов в матче «Лацио» - «Рома»?

В римских дерби крайне редко бывает много голов, и обычно одна из команд покидает поле без забитых мячей. ТБ 2.5 можно взять за 2.12, а ТМ 2.5 - 1.72.

Кто станет чемпионом Италии?

Судя по котировка, эксперты FONBET практически не сомневаются в золотых перспективах «Интера», оценивая его шансы на титул весьма скромным коэффициентом 1.30. На чемпионство «Наполи» можно поставить за 3.70, а победа в первенстве «Аталанты» котируется за 300.00. Заключить пари на победу в турнире «Лацио» и «Ромы» можно с одинаковым кэфом - 5000.00.  

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