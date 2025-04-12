Лацио — Рома, 13 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Под руководством Раньери «Рома» выглядит здорово, а результаты команды и вовсе можно назвать блестящими. В 2025-м году столичный клуб не проиграл ни в одном из 13-ти матчей, в которых одержал 10 побед. 7-матчевая победная серия «Ромы» оборвалась в минувшем туре, когда римляне не смогли обыграть на своем поле «Ювентус» (1:1), но вряд ли потерю очков во встрече с туринской командой правомерно называть ошибкой или провалом.

У «Лацио» бэкграунд не столь радужный. Еще не стерлись из памяти о пять безответных голов в Болонье месячной давности, да и поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы от «Буде-Глимт» на неделе случилось. Выезд в Скандинавию получился довольно энергозатратным, что тоже можно отнести к плюсам «Ромы» перед дерби.

Все вводные говорят о том, что «Рома» является фаворитом предстоящей встречи, но с этим категорически не согласна статистика. В десяти предыдущих встречах этих соперников восемь раз победу праздновали номинальные хозяева при единственном успехе гостей. В пяти последних римских дерби гостевая команда не забила ни одного гола. Цифры, согласитесь, настораживающие. Но все же сложно игнорировать статус фаворита команды Раньери. Подстрахуемся и выберем вариант, при котором «Рома» не проиграет, а общая результативность не превысит два мяча, что является привычным показателем для римских дерби.