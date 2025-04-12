Лацио — Рома, 13 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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Украшением 32-го тура чемпионата Италии по футболу станет встреча «Лацио» и «Ромы». Соперники по римскому дерби соседствуют в турнирной таблице Серии А и являются прямыми конкурентами в борьбе за путевки в Лигу чемпионов. Оцениваем шансы команд Марко Барони и Клаудио Раньери перед началом битвы на знаменитом «Олимпико».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лацио» (Рим)
13.04.2024, Вс
21:45 МСК
«Рома» (Рим)
|П1 - 2.85
Турнир: Серия А, 32-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный арбитр: Симоне Содза
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лацио»
|51
|63
|70
|184-233
|«Рома»
|70
|63
|51
|233-184
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.04.2025
|«Буде-Глимт»
2:0
«Лацио»
Лига Европы
|06.04.2025
|«Аталанта»
0:1
«Лацио»
Серия А
|31.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Торино»
Серия А
|16.03.2025
|«Болонья»
5:0
«Лацио»
Серия А
|13.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Виктория»
Лига Европы
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Рома»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|29.03.2025
|«Лечче»
0:1
«Рома»
Серия А
|16.03.2025
|«Рома»
1:0
«Кальяри»
Серия А
|13.03.2025
|«Атлетик»
3:1
«Рома»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Эмполи»
0:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Лацио» и «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2025
|«Рома»
2:0
«Лацио»
Серия А
|06.04.2024
|«Рома»
1:0
«Лацио»
Серия А
|10.01.2024
|«Лацио»
1:0
«Рома»
Кубок Италии
|12.11.2023
|«Лацио»
0:0
«Рома»
Серия А
|19.03.2023
|«Лацио»
1:0
«Рома»
Серия А
По итогам 31-го тура «Лацио» занимает шестое место, опережая идущую следом «Рому» на два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|31
|20
|8
|3
|69-30
|68
|2. Наполи
|31
|19
|8
|4
|48-25
|65
|3. Аталанта
|31
|17
|7
|7
|63-30
|58
|4. Болонья
|31
|15
|12
|4
|51-35
|57
|5. Ювентус
|31
|14
|14
|3
|47-29
|56
|6. Лацио
|31
|16
|7
|8
|52-42
|55
|7. Рома
|31
|15
|8
|8
|46-31
|53
|8. Фиорентина
|31
|15
|7
|9
|49-32
|52
|9. Милан
|31
|13
|9
|9
|47-37
|48
|10. Торино
|31
|9
|13
|9
|36-36
|40
|11. Удинезе
|31
|11
|7
|13
|36-42
|40
|12. Дженоа
|31
|9
|11
|11
|29-38
|38
|13. Комо
|31
|8
|9
|14
|39-48
|33
|14. Верона
|31
|9
|4
|18
|30-59
|31
|15. Кальяри
|31
|7
|9
|15
|31-44
|30
|16. Парма
|31
|5
|12
|14
|37-51
|27
|17. Лечче
|31
|6
|8
|17
|22-50
|26
|18. Эмполи
|31
|4
|12
|15
|24-47
|24
|19. Венеция
|31
|3
|12
|16
|24-44
|21
|20. Монца
|31
|2
|9
|20
|25-55
|15
Под руководством Раньери «Рома» выглядит здорово, а результаты команды и вовсе можно назвать блестящими. В 2025-м году столичный клуб не проиграл ни в одном из 13-ти матчей, в которых одержал 10 побед. 7-матчевая победная серия «Ромы» оборвалась в минувшем туре, когда римляне не смогли обыграть на своем поле «Ювентус» (1:1), но вряд ли потерю очков во встрече с туринской командой правомерно называть ошибкой или провалом.
У «Лацио» бэкграунд не столь радужный. Еще не стерлись из памяти о пять безответных голов в Болонье месячной давности, да и поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы от «Буде-Глимт» на неделе случилось. Выезд в Скандинавию получился довольно энергозатратным, что тоже можно отнести к плюсам «Ромы» перед дерби.
Все вводные говорят о том, что «Рома» является фаворитом предстоящей встречи, но с этим категорически не согласна статистика. В десяти предыдущих встречах этих соперников восемь раз победу праздновали номинальные хозяева при единственном успехе гостей. В пяти последних римских дерби гостевая команда не забила ни одного гола. Цифры, согласитесь, настораживающие. Но все же сложно игнорировать статус фаворита команды Раньери. Подстрахуемся и выберем вариант, при котором «Рома» не проиграет, а общая результативность не превысит два мяча, что является привычным показателем для римских дерби.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лацио»: Габаррон, Ибрахимович, Романьоли, Тавареш, Жиго (все - травма)
«Рома»: Дибала, Абдулхамид (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Рома»:
|Позиция
|«Лацио»
«Рома»
Позиция
|Вратарь
|94. Проведель
99. Свилар
Вратарь
|Защитник
|3. Пеллегрини
19. Челик
Защитник
|Защитник
|25. Нильсен
23. Манчини
Защитник
|Защитник
|34. Хила
5. Н'Дика
Защитник
|Защитник
|77. Марушич
3. Анхелиньо
Защитник
|Полузащитник
|6. Ровелла
17. Коне
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Гендузи
16. Паредес
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Деле-Баширу
7. Пеллегрини
Полузащитник
|Нападаюший
|20. Чауна
56. Салемакерс
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дзакканьи
18. Соуле
Полузащитник
|Нападающий
|19. Диа
11. Довбик
Нападающий
|Главный тренер
|Марко Барони
Клаудио Раньери
Главный тренер
FONBET рассчитает по коэффициенту 2.85 сыгравшую ставку на победу номинальных хозяев поля. Выигрыш гостей котируется за 2.55. Заключить пари на ничью можно за 3.20.
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Наиболее вероятным исходом эксперты называют ничью. Угаданные нули или единицы на табло приведут к семикратному увеличению номинала ставки. На победу «Лацио» 1:0 установлен кэф 8.50, а успех «Ромы» с зеркальным счетом - 8.00.
В римских дерби крайне редко бывает много голов, и обычно одна из команд покидает поле без забитых мячей. ТБ 2.5 можно взять за 2.12, а ТМ 2.5 - 1.72.
Судя по котировка, эксперты FONBET практически не сомневаются в золотых перспективах «Интера», оценивая его шансы на титул весьма скромным коэффициентом 1.30. На чемпионство «Наполи» можно поставить за 3.70, а победа в первенстве «Аталанты» котируется за 300.00. Заключить пари на победу в турнире «Лацио» и «Ромы» можно с одинаковым кэфом - 5000.00.
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