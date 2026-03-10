Ведомости
Галатасарай - Ливерпуль, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Одного топа турки уже прошли - чемпионам Англии нужно быть крайне осмотрительными
Валентин Васильев

В Лиге чемпионов УЕФА стартует стадия 1/8 финала. Поход за трофеем продолжают 16 клубов. Откроет стадию противостояние в Стамбуле. В гости к «Галатасараю» едет «Ливерпуль». Избежит ли чемпион Англии печальной участи «Ювентуса»? В поиске ответа рассмотрим котировки легальных букмекеров на матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Галатасарай» (Стамбул, Турция)

10.03.2026, Вт

20:45 МСК

«Ливерпуль» (Англия)

П1 - 4.30

Х - 4.10

П2 - 1.80

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «РАМС Парк»   (Стамбул, Турция)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Галатасарай»3219-7
«Ливерпуль»1237-9

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Бешикташ»

0:1

«Галатасарай»

Суперлига Турции

03.03.2026«Аланьяспор»

1:2

«Галатасарай»

Кубок Турции

28.02.2026«Галатасарай»

3:1

«Аланьяспор»

Суперлига Турции

25.02.2026«Ювентус»

3:2

«Галатасарай»

Лига чемпионов

21.02.2026«Коньяспор»

2:0

«Галатасарай»

Суперлига Турции

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2026«Вулверхэмптон»

1:3

«Ливерпуль»

Кубок Англии

03.03.2026«Вулверхэмптон»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

28.02.2026«Ливерпуль»

5:2

«Вест Хэм»

АПЛ

22.02.2026«Ноттингем Форест»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

14.02.2026«Ливерпуль»

3:0

«Брайтон»

Кубок Англии

Календарь матчей

Свернуть

1/8 финала

Первые матчи

10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)  

10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)  

11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)  

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)  

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)  

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)  

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)  

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)

Прогноз на матч

Свернуть

«Галатасарай» выдал одну из самых громких сенсаций стыковых матчей ЛЧ, выбросив из турнирной сетки «Ювентус». Причем исход трехчасового противостояния был предрешен уже в первой игре. Уступив в Стамбуле со счетом 2:5, итальянцы фактически обрекли себя на вылет. Минимальная победа дома (3:2) ничего, кроме морального удовлетворения, им не дала.  А «Галатасарай» и не подумал сбавлять обороты: три следующих матча на внутренней арене лидер Суперлиги выиграл.

«Ливерпуль» «промежуточную» стадию еврокубка пропускал. На прошлой неделе «красные» дважды играли с «Вулверхэмптоном» - с переменным успехом. Если в чемпионате команда Арне Слота неожиданно уступила (1:2), то в Кубке - выиграла со счетом 3:1. Отрыв в 19 очков от «Арсенала» в АПЛ не оставляет «Ливерпулю» надежд на защиту титула. Логично предположить, что упор весной клуб сделает как раз на Лигу чемпионов.

Оба участника стамбульского матча выступают результативно. За 10 последних матчей и у тех, и у других набралось по восемь «верховых» игр. 

В «Бетсити» коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.54.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Стамбуле  покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Галатасарай»: Гюрпюз, Гюнер, Нхага (все - запрет на участие в матчах), Бююк, Арда, Шен (все - травмы)

«Ливерпуль»: Дэвис, Байчетич, Леони, Уильямс (все - запрет на участие в матчах),  Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай» - «Ливерпуль»:

Позиция«Галатасарай»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Чакыр1. АлисонВратарь
Защитник93. Боэ5. КонатеЗащитник
Защитник6. Санчес4. ван ДейкЗащитник
Защитник42. Бардакчи8. СобослаиЗащитник
Полузащитник4. Якобс17. ДжонсЗащитник
Полузащитник20. Гюндоган10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник99. Лемина38. ГравенберхПолузащитник
Полузащитник77. Ланг7. ВирцПолузащитник
Полузащитник22. Асприлья11. СалахПолузащитник
Нападающий9. Икарди18. ГакпоПолузащитник
Нападающий45. Осимхен22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерОкан БурукАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры «Бетсити» установили солидные коэффициенты на победу хозяев поля и ничью - соответственно, 4.30 и 4.10. Успех  англичан идет в линии букмекера за 1.80.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Галатасарай» - «Ливерпуль»?

Эксперты отдают предпочтение в паре британцам - при том, что из предыдущих шести матчей половину выиграли турки, уступив всего раз, еще 20 лет назад.

Где смотреть матч «Галатасарай» - «Ливерпуль»?

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Забьет ли Салах?

На тотал больше 0.5 гола египетского бомбардира чемпионов Англии можно поставить за 2.55. На таком же уровне котируется индивидуальный успех самого дорогого футболиста «Галатасарая» - Виктора Осимхена.

