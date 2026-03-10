Галатасарай - Ливерпуль, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В Лиге чемпионов УЕФА стартует стадия 1/8 финала. Поход за трофеем продолжают 16 клубов. Откроет стадию противостояние в Стамбуле. В гости к «Галатасараю» едет «Ливерпуль». Избежит ли чемпион Англии печальной участи «Ювентуса»? В поиске ответа рассмотрим котировки легальных букмекеров на матч.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «РАМС Парк» (Стамбул, Турция)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Галатасарай»
|3
|2
|1
|9-7
|«Ливерпуль»
|1
|2
|3
|7-9
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Бешикташ»
0:1
«Галатасарай»
Суперлига Турции
|03.03.2026
|«Аланьяспор»
1:2
«Галатасарай»
Кубок Турции
|28.02.2026
|«Галатасарай»
3:1
«Аланьяспор»
Суперлига Турции
|25.02.2026
|«Ювентус»
3:2
«Галатасарай»
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«Коньяспор»
2:0
«Галатасарай»
Суперлига Турции
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2026
|«Вулверхэмптон»
1:3
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|03.03.2026
|«Вулверхэмптон»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|28.02.2026
|«Ливерпуль»
5:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|22.02.2026
|«Ноттингем Форест»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|14.02.2026
|«Ливерпуль»
3:0
«Брайтон»
Кубок Англии
Первые матчи
10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)
10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)
«Галатасарай» выдал одну из самых громких сенсаций стыковых матчей ЛЧ, выбросив из турнирной сетки «Ювентус». Причем исход трехчасового противостояния был предрешен уже в первой игре. Уступив в Стамбуле со счетом 2:5, итальянцы фактически обрекли себя на вылет. Минимальная победа дома (3:2) ничего, кроме морального удовлетворения, им не дала. А «Галатасарай» и не подумал сбавлять обороты: три следующих матча на внутренней арене лидер Суперлиги выиграл.
«Ливерпуль» «промежуточную» стадию еврокубка пропускал. На прошлой неделе «красные» дважды играли с «Вулверхэмптоном» - с переменным успехом. Если в чемпионате команда Арне Слота неожиданно уступила (1:2), то в Кубке - выиграла со счетом 3:1. Отрыв в 19 очков от «Арсенала» в АПЛ не оставляет «Ливерпулю» надежд на защиту титула. Логично предположить, что упор весной клуб сделает как раз на Лигу чемпионов.
Оба участника стамбульского матча выступают результативно. За 10 последних матчей и у тех, и у других набралось по восемь «верховых» игр.
В «Бетсити» коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.54.
В прямом эфире игру в Стамбуле покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Галатасарай»: Гюрпюз, Гюнер, Нхага (все - запрет на участие в матчах), Бююк, Арда, Шен (все - травмы)
«Ливерпуль»: Дэвис, Байчетич, Леони, Уильямс (все - запрет на участие в матчах), Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Галатасарай» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Галатасарай»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Чакыр
|1. Алисон
|Вратарь
|Защитник
|93. Боэ
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|6. Санчес
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|42. Бардакчи
|8. Собослаи
|Защитник
|Полузащитник
|4. Якобс
|17. Джонс
|Защитник
|Полузащитник
|20. Гюндоган
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Лемина
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ланг
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Асприлья
|11. Салах
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Икарди
|18. Гакпо
|Полузащитник
|Нападающий
|45. Осимхен
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Окан Бурук
|Арне Слот
|Главный тренер
Трейдеры «Бетсити» установили солидные коэффициенты на победу хозяев поля и ничью - соответственно, 4.30 и 4.10. Успех англичан идет в линии букмекера за 1.80.
Эксперты отдают предпочтение в паре британцам - при том, что из предыдущих шести матчей половину выиграли турки, уступив всего раз, еще 20 лет назад.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
На тотал больше 0.5 гола египетского бомбардира чемпионов Англии можно поставить за 2.55. На таком же уровне котируется индивидуальный успех самого дорогого футболиста «Галатасарая» - Виктора Осимхена.