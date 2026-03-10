Галатасарай - Ливерпуль, 10 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Галатасарай» выдал одну из самых громких сенсаций стыковых матчей ЛЧ, выбросив из турнирной сетки «Ювентус». Причем исход трехчасового противостояния был предрешен уже в первой игре. Уступив в Стамбуле со счетом 2:5, итальянцы фактически обрекли себя на вылет. Минимальная победа дома (3:2) ничего, кроме морального удовлетворения, им не дала. А «Галатасарай» и не подумал сбавлять обороты: три следующих матча на внутренней арене лидер Суперлиги выиграл.

«Ливерпуль» «промежуточную» стадию еврокубка пропускал. На прошлой неделе «красные» дважды играли с «Вулверхэмптоном» - с переменным успехом. Если в чемпионате команда Арне Слота неожиданно уступила (1:2), то в Кубке - выиграла со счетом 3:1. Отрыв в 19 очков от «Арсенала» в АПЛ не оставляет «Ливерпулю» надежд на защиту титула. Логично предположить, что упор весной клуб сделает как раз на Лигу чемпионов.

Оба участника стамбульского матча выступают результативно. За 10 последних матчей и у тех, и у других набралось по восемь «верховых» игр.

В «Бетсити» коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.54.