Далма Галфи — Даяна Ястремская, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге

Весь сезон Ястремская демонстрирует довольно уверенную и качественную игру, давая сбои в редких случаях. Но ни одного выигранного финала в 2025 году у украинки еще не было. В Гамбурге у Даяны есть хорошая возможность это исправить. Похоже, что остановить ее на немецких кортах способна только Екатерина Александрова, но до титульного матча девушки никак не встретятся.

На предыдущих стадиях турнира Галфи доставались соперницы из третьей и четвертой сотни рейтинга WTA, но один сет конкуренткам спортсменка из Венгрии все же подарила. Похоже, что Далма не смогла справиться с волнением в самом начале игры с Настасьей-Марианой Шунк, которую здорово поддерживали трибуны. Ястремская была в схожей ситуации, когда встречалась в первом раунде с немкой Юле Нимайер, но справилась с ней без видимых проблем.

Игра украинки оставляет приятное впечатление. Есть все основания полагать, что Даяна не просто выйдет в полуфинал, но и уложится в два сета. Выбор редакции - победа Ястремской 2:0. Это наиболее вероятный исход из всех возможных, а букмекер предлагает за него коэффициент больше двух.