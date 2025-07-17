Далма Галфи — Даяна Ястремская, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге

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18 июля Далма Галфи и Даяна Ястремская сразятся за путевку в полуфинал одиночного женского турнира в Гамбурге. Теннисистка из Венгрии с боем пробилась в четвертьфинал, а сеяная на турнире под вторым номером украинка является одной из главных фавориток в борьбе за титул. Оцениваем шансы соперниц и привлекательность коэффициентов в букмекерских линиях.
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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ротенбаум клуб»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Далма Галфи (26 лет, 111-я ракетка мира)
Даяна Ястремская (25 лет, 39-я ракетка мира)
Победительница юниорского Открытого чемпионата США-2015 в одиночном разряде. Победительница юниорского Уимблдон-2015 в парном разряде. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Профессионал с 2015 года. Лучшее место в рейтинге WTA - 79. В финалах турниров WTA побед не одерживала.
В 2025 году провела 44 матча: 28 побед - 16 поражений.
На Уимблдоне дошла до третьего круга, в котором уступила американке Аманде Анисимовой. На Australian Open не смогла преодолеть квалификационный раунд, в котором проиграла россиянке Оксане Селехметьевой.
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Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка юниорского Уимблдона-2016. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Австралии-2016 в парном разряде. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге.
В 2025 году провела 41 матч: 26 побед и 15 поражений. Финалистка турниров в Ноттингеме (трава) и Линце (хард). Четвертьфиналистка турниров в Истбурне (трава) и Хобарте (хард).
На Australian Open вылетела в третьем круге. На «Ролан Гаррос» одиночном разряде проиграла в третьем круге. На Уимблдоне проиграла в третьем круге.
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На корте дамы встретятся впервые.
Аналитики полагают, что и четвертую встречу между этими соперницами выиграет Томова. Вероятность победы Виктории котируется за не самые впечатляющие 1,22. Сыгравшая ставка на выигрыш Марии приведет к увеличению номинала пари более чем в четыре раза.
На то, что в матче будет сыграно больше 20 геймов (ТБ 20.5) можно заключить пари по коэффициенту 1.90. Ставки на противоположное развитие событий (ТМ 20.5) принимаются на таких же условиях - 1.90.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Весь сезон Ястремская демонстрирует довольно уверенную и качественную игру, давая сбои в редких случаях. Но ни одного выигранного финала в 2025 году у украинки еще не было. В Гамбурге у Даяны есть хорошая возможность это исправить. Похоже, что остановить ее на немецких кортах способна только Екатерина Александрова, но до титульного матча девушки никак не встретятся.
На предыдущих стадиях турнира Галфи доставались соперницы из третьей и четвертой сотни рейтинга WTA, но один сет конкуренткам спортсменка из Венгрии все же подарила. Похоже, что Далма не смогла справиться с волнением в самом начале игры с Настасьей-Марианой Шунк, которую здорово поддерживали трибуны. Ястремская была в схожей ситуации, когда встречалась в первом раунде с немкой Юле Нимайер, но справилась с ней без видимых проблем.
Игра украинки оставляет приятное впечатление. Есть все основания полагать, что Даяна не просто выйдет в полуфинал, но и уложится в два сета. Выбор редакции - победа Ястремской 2:0. Это наиболее вероятный исход из всех возможных, а букмекер предлагает за него коэффициент больше двух.