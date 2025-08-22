Мурат Гассиев — Джеремайя Милтон, 24 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 24 августа, по московскому времени на ринг вернется российско-армянский боксер осетинского происхождения Мурат Гассиев. Спортсмен проведет поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) с американцем Джеремайей Милтоном. Удастся ли Гассиеву одержать вторую подряд победу?
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Гассиев
Милтон
Россия / Армения
Страна
США
31
Возраст
31
33
Бои
12
31 (24)
Победы (нокауты)
11 (7)
2 (0)
Поражения (нокауты)
1 (0)
9
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
156
192
Рост (см)
193
193
Размах рук (см)
203
Правша
Стойка
Правша
Уроженец Владикавказа, по национальности осетин. В профессиональном боксе дебютировал в 17-летнем возрасте в 2011 году, большую часть карьеры выступал в первом тяжелом весе. В 2016-м завоевал пояс IBF в этой категории, победив Дениса Лебедева. Позднее выиграл титул WBA, а в 2018 году бился за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком, но уступил. После поражения перешел в тяжелый вес, где дебютировал в 2020-м. В новой категории выиграл первые четыре боя, завоевал пояс WBA Inter-Continental, но затем уступил Отто Валлину раздельным решением судей. В последнем поединке в октябре нокаутировал Кема Юнгквиста в пятом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
На профессиональном ринге выступает с 2020 года. Всю карьеру провел в США. Выиграл первые 11 боев, но в последнем поединке в январе потерпел поражение от Стэнли Райта единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона
Разница в уровне соперников огромна. Тот случай, когда, например, максимально красноречив рейтинг BoxRec, где Гассиев занимает девятое место в тяжелом дивизионе, а Милтон — 156-е. Разумеется, оппонентов, сопоставимых с россиянином, в карьере американца ещё не было.
Гассиев на бумаге лучше во всём. Пожалуй, единственный козырь Милтона — банальная физическая мощь, которая, возможно, позволит ему продержаться несколько раундов. Но навряд ли все десять — такую дистанцию американец проходил лишь раз и проиграл решением судей.
Резюмируя, заиграем досрочную победу Гассиева не позднее шестого раунда. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к бою.
Турнир на арене «Miccosukee Indian Gaming Resort» в Майами (штат Флорида, США) начнется в воскресенье, 24 августа, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Гассиев — Милтон стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.
Полный кард