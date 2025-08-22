Мурат Гассиев — Джеремайя Милтон, 24 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Разница в уровне соперников огромна. Тот случай, когда, например, максимально красноречив рейтинг BoxRec, где Гассиев занимает девятое место в тяжелом дивизионе, а Милтон — 156-е. Разумеется, оппонентов, сопоставимых с россиянином, в карьере американца ещё не было.

Гассиев на бумаге лучше во всём. Пожалуй, единственный козырь Милтона — банальная физическая мощь, которая, возможно, позволит ему продержаться несколько раундов. Но навряд ли все десять — такую дистанцию американец проходил лишь раз и проиграл решением судей.

Резюмируя, заиграем досрочную победу Гассиева не позднее шестого раунда. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к бою.