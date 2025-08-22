Ведомости
Мурат Гассиев — Джеремайя Милтон, 24 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Россиянин идет за второй подряд победой
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Гассиева и Милтона
Источник: соцсети Гассиева и Милтона

В ночь на воскресенье, 24 августа, по московскому времени на ринг вернется российско-армянский боксер осетинского происхождения Мурат Гассиев. Спортсмен проведет поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) с американцем Джеремайей Милтоном. Удастся ли Гассиеву одержать вторую подряд победу?

Статистика

Гассиев

 

Милтон

Россия / Армения

Страна

США

31

Возраст

31

33

Бои

12

31 (24)

Победы (нокауты)

11 (7)

2 (0)

Поражения (нокауты)

1 (0)

9

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

156

192

Рост (см)

193

193

Размах рук (см)

203

Правша

Стойка

Правша

Мурат Гассиев

Уроженец Владикавказа, по национальности осетин. В профессиональном боксе дебютировал в 17-летнем возрасте в 2011 году, большую часть карьеры выступал в первом тяжелом весе. В 2016-м завоевал пояс IBF в этой категории, победив Дениса Лебедева. Позднее выиграл титул WBA, а в 2018 году бился за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком, но уступил. После поражения перешел в тяжелый вес, где дебютировал в 2020-м. В новой категории выиграл первые четыре боя, завоевал пояс WBA Inter-Continental, но затем уступил Отто Валлину раздельным решением судей. В последнем поединке в октябре нокаутировал Кема Юнгквиста в пятом раунде.

Джеремайя Милтон

На профессиональном ринге выступает с 2020 года. Всю карьеру провел в США. Выиграл первые 11 боев, но в последнем поединке в январе потерпел поражение от Стэнли Райта единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа ГассиеваПобеда МилтонаТМ (4,5)ТБ (4,5)
FONBET1,069,601,851,85

Прогноз на бой

Разница в уровне соперников огромна. Тот случай, когда, например, максимально красноречив рейтинг BoxRec, где Гассиев занимает девятое место в тяжелом дивизионе, а Милтон — 156-е. Разумеется, оппонентов, сопоставимых с россиянином, в карьере американца ещё не было.

Гассиев на бумаге лучше во всём. Пожалуй, единственный козырь Милтона — банальная физическая мощь, которая, возможно, позволит ему продержаться несколько раундов. Но навряд ли все десять — такую дистанцию американец проходил лишь раз и проиграл решением судей.

Резюмируя, заиграем досрочную победу Гассиева не позднее шестого раунда. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к бою.

Где смотреть бой Гассиев — Милтон

Турнир на арене «Miccosukee Indian Gaming Resort» в Майами (штат Флорида, США) начнется в воскресенье, 24 августа, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Гассиев — Милтон стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Мурат Гассиев (Россия / Армения) — Джеремайя Милтон (США). Тяжелый вес;
  • Йоанки Уррутия (Куба) — Армандо Фонтальво (Колумбия). Второй средний вес;
  • Идальберто Умара (Куба) — Оливер Флорес (Никарагуа). Первый полусредний вес;
  • Джордан Орозко (Никарагуа) — Брайан Рамос Армента (Мексика). Легчайший вес;
  • Карлос Фромента (Куба) — Гильермо Рубен Андиньо (Аргентина). Тяжелый вес;
  • Алекс Валлесильо (Никарагуа) — Хосе Флорес Чаньес (Мексика). Второй легчайший вес;
  • Давид Дзукаев (Россия) — Генри Жорже Оттавиано (Аргентина). Бриджервейт;
  • Тимур Пирназаров (Казахстан) — Эрик Хэдли (США). Средний вес.

