Кори Гауфф — Арина Соболенко, 9 сентября: прогноз на финал US Open

В субботу, 9 сентября, Арина Соболенко поборется за свой второй титул на турнирах Большого шлема. В финале Открытого чемпионата США по теннису вторая ракетка мира из Беларуси сыграет с американкой Кори Гауфф. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Дата / Время: 09.09.2023, не ранее 23:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг, корт Артура Эша (Нью-Йорк, США)

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