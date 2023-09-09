Кори Гауфф — Арина Соболенко, 9 сентября: прогноз на финал US Open

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В субботу, 9 сентября, Арина Соболенко поборется за свой второй титул на турнирах Большого шлема. В финале Открытого чемпионата США по теннису вторая ракетка мира из Беларуси сыграет с американкой Кори Гауфф. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Дата / Время: 09.09.2023, не ранее 23:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг, корт Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Кори Гауфф (19 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Арина Соболенко (25 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ US OPEN
Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе четырех хардовых. Два из них американка выиграла в августе - в Вашингтоне и Цинциннати, ещё один в январе - в Окленде. В нынешнем сезоне также на Australian Open вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне - в первом, а на «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала. Всего в 2023 году на счету Гауфф 44 победы при 13 поражениях в одиночном разряде. На US Open она уже показала свой лучший результат, а в финале мэйджора ранее играла на «Ролан Гаррос» - 2022, где уступила Иге Швёнтек.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Победительница 13 турниров WTA, в том числе одного мэйджора - Australian Open - 2023. Также в нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Аделаиде и на грунте в Мадриде, дошла до полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Всего в 2023 году на счету Соболенко 50 побед при 10 поражениях. На US Open она уже показала свой лучший результат.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Соперницы пять раз пересекались друг с другом. На харде Соболенко выиграла трижды, Гауфф - один раз. Единственная их встреча на грунте осталась за американкой. Последний матч между спортсменками состоялся в нынешнем сезоне в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе, где белоруска выиграла со счетом 6:4, 6:0.
Букмекеры ожидают максимально конкурентный матч. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,90 на победу Соболенко и 2,00 на триумф Гауфф.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Четыре из пяти очных матчей соперниц продлились минимум 21 гейм. Сейчас PARI дает коэффициенты 1,73 на ТБ (21,5) и 2,10 на ТМ (21,5).
КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI
Последние матчи на нынешнем турнире убедили, что именно такая афиша максимально логична для финала. Обе спортсменки в отличной форме, поэтому нас может ожидать увлекательная и напряженная борьба. Опыта титульных игр больше у Соболенко, зато на стороне Гауфф поддержка домашних трибун. А ключевым фактором здесь наверняка станет психология. Вопрос, сумеет ли американка справиться с давлением. Белоруска, в свою очередь, в полуфинале показала, что способна переламывать ход матча даже после «баранки» в первом сете.
Вероятно, определенные «качели» мы можем увидеть и в финале. Ставка на исход кажется довольно рискованной, поэтому попробуем заиграть ТБ (20,5). Такой тотал заходил в четырех из пяти очных матчей соперниц.
Наша ставка выиграла. Гауфф одержала победу со счетом 2:6, 6:3, 6:2.