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ГлавнаяПрогнозыКори Гауфф — Арина Соболенко, 9 сентября: прогноз на финал US Open

Кори Гауфф — Арина Соболенко, 9 сентября: прогноз на финал US Open

Обновлено:
Возьмёт ли белоруска титул перед выходом на первое место мирового рейтинга?
Александр Бокулёв
Гауфф - Соболенко
Гауфф - Соболенко

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Кори Гауфф
  • Арина Соболенко
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка
  • UPD: результат

В субботу, 9 сентября, Арина Соболенко поборется за свой второй титул на турнирах Большого шлема. В финале Открытого чемпионата США по теннису вторая ракетка мира из Беларуси сыграет с американкой Кори Гауфф. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Дата / Время: 09.09.2023, не ранее 23:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг, корт Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

Кори Гауфф (19 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Лаура Зигемунд (Германия) - 3:6, 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Мирра Андреева (Россия) - 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 32) - 3:6, 6:3, 6:0
  • 4-й круг: Каролина Возняцки (Дания) - 6:3, 3:6, 6:1
  • 1/4 финала: Елена Остапенко (Латвия, 20) - 6:0, 6:2
  • 1/2 финала: Каролина Мухова (Чехия, 10) - 6:4, 7:5

Арина Соболенко (25 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Марина Заневская (Бельгия) - 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Джоди Бёррэдж (Великобритания) - 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Клара Бюрель (Франция) - 6:1, 6:1
  • 4-й круг: Дарья Касаткина (Россия, 13) - 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) - 6:1, 6:4
  • 1/2 финала: Мэдисон Киз (США, 17) - 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5)
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ US OPEN

Кори Гауфф

Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде, в том числе четырех хардовых. Два из них американка выиграла в августе - в Вашингтоне и Цинциннати, ещё один в январе - в Окленде. В нынешнем сезоне также на Australian Open вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне - в первом, а на «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала. Всего в 2023 году на счету Гауфф 44 победы при 13 поражениях в одиночном разряде. На US Open она уже показала свой лучший результат, а в финале мэйджора ранее играла на «Ролан Гаррос» - 2022, где уступила Иге Швёнтек.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Арина Соболенко

Победительница 13 турниров WTA, в том числе одного мэйджора - Australian Open - 2023. Также в нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Аделаиде и на грунте в Мадриде, дошла до полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Всего в 2023 году на счету Соболенко 50 побед при 10 поражениях. На US Open она уже показала свой лучший результат.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Личные встречи

Соперницы пять раз пересекались друг с другом. На харде Соболенко выиграла трижды, Гауфф - один раз. Единственная их встреча на грунте осталась за американкой. Последний матч между спортсменками состоялся в нынешнем сезоне в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе, где белоруска выиграла со счетом 6:4, 6:0.

Ставки на исход

Букмекеры ожидают максимально конкурентный матч. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,90 на победу Соболенко и 2,00 на триумф Гауфф.

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Ставки на тоталы

Четыре из пяти очных матчей соперниц продлились минимум 21 гейм. Сейчас PARI дает коэффициенты 1,73 на ТБ (21,5) и 2,10 на ТМ (21,5).

КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ГауффПобеда СоболенкоТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI2,001,901,732,10

Прогноз и ставка

Последние матчи на нынешнем турнире убедили, что именно такая афиша максимально логична для финала. Обе спортсменки в отличной форме, поэтому нас может ожидать увлекательная и напряженная борьба. Опыта титульных игр больше у Соболенко, зато на стороне Гауфф поддержка домашних трибун. А ключевым фактором здесь наверняка станет психология. Вопрос, сумеет ли американка справиться с давлением. Белоруска, в свою очередь, в полуфинале показала, что способна переламывать ход матча даже после «баранки» в первом сете.

Вероятно, определенные «качели» мы можем увидеть и в финале. Ставка на исход кажется довольно рискованной, поэтому попробуем заиграть ТБ (20,5). Такой тотал заходил в четырех из пяти очных матчей соперниц.

UPD: результат

Наша ставка выиграла. Гауфф одержала победу со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

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