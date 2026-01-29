Атеба Готье – Андрей Пуляев, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В прошлом году Андрей Пуляев по разу победил и проиграл в UFC. В какую сторону качнется его рекорд в лиге после поединка с камерунцем Атебой Готье? Анализируем расклады и варианты для ставок на бой среднего дивизиона (до 83,9 кг).
Готье
Пуляев
Камерун
Страна
Россия
23
Возраст
28
10
Бои
13
9 (8 / 0 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (6 / 2 / 2)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
193
Рост (см)
193
206
Размах рук (см)
199,5
112
Размах ног (см)
105,5
В профессиональных ММА выступает с 2021 г. В 2024-м победил в Претендентской серии Дэйна Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене досрочно выиграл все три боя. Идет на серии из восьми побед нокаутами. В последнем поединке в октябре финишировал Трестона Вайнса в первом раунде.
В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Большую часть карьеры провел в промоушене Shlemenko FC. В августе 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В прошлом марте дебютировал в лиге и уступил Кристиану Лерою Данкану единогласным решением судей, прервав серию из пяти побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Ника Клайна во втором раунде.
Готье – огромный для среднего дивизиона. И он оправдывает свои габариты, вырубая соперников. Камерунец исповедует классический агрессивный стиль в стойке, при этом он хорош не только брутальной физической силой, но и довольно качественной техникой.
Впрочем, оппозиция у Готье была, как правило, посредственной. Пуляев, конечно, не выглядит резким повышением уровня сопротивления, но далеко не факт, что он будет настолько беспомощным, как ждут букмекеры.
Рискнем предположить, что уж как минимум половину первого раунда россиянин продержится. Но в итоге победа, скорее всего, действительно уйдет молодому камерунцу, набравшему отличный ход.
Турнир UFC 324 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Бой Готье – Пуляев стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
