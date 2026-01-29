Ведомости
23 января 18:13

Атеба Готье – Андрей Пуляев, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин против брутального нокаутера
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В прошлом году Андрей Пуляев по разу победил и проиграл в UFC. В какую сторону качнется его рекорд в лиге после поединка с камерунцем Атебой Готье? Анализируем расклады и варианты для ставок на бой среднего дивизиона (до 83,9 кг).

Статистика

Свернуть

Готье

 

Пуляев

Камерун

Страна

Россия

23

Возраст

28

10

Бои

13

9 (8 / 0 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (6 / 2 / 2)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

193

Рост (см)

193

206

Размах рук (см)

199,5

112

Размах ног (см)

105,5

Атеба Готье

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2021 г. В 2024-м победил в Претендентской серии Дэйна Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене досрочно выиграл все три боя. Идет на серии из восьми побед нокаутами. В последнем поединке в октябре финишировал Трестона Вайнса в первом раунде.

Андрей Пуляев

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Большую часть карьеры провел в промоушене Shlemenko FC. В августе 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В прошлом марте дебютировал в лиге и уступил Кристиану Лерою Данкану единогласным решением судей, прервав серию из пяти побед. В последнем поединке в августе нокаутировал Ника Клайна во втором раунде.

Прогноз на бой

Свернуть

Готье – огромный для среднего дивизиона. И он оправдывает свои габариты, вырубая соперников. Камерунец исповедует классический агрессивный стиль в стойке, при этом он хорош не только брутальной физической силой, но и довольно качественной техникой.

Впрочем, оппозиция у Готье была, как правило, посредственной. Пуляев, конечно, не выглядит резким повышением уровня сопротивления, но далеко не факт, что он будет настолько беспомощным, как ждут букмекеры. 

Рискнем предположить, что уж как минимум половину первого раунда россиянин продержится. Но в итоге победа, скорее всего, действительно уйдет молодому камерунцу, набравшему отличный ход.

Полный кард, где смотреть бой Готье Пуляев

Свернуть

Турнир UFC 324 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Бой Готье Пуляев стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Умар Нурмагомедов (Россия) – Дейвесон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Атеба Готье (Камерун) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Никита Крылов (Россия) – Модестас Букаускас (Литва). Полутяжелый вес;
  • Алекс Перес (США) – Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Майкл Джонсон (США) – Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Джош Хокит (США) – Дензел Фриман (США). Тяжелый вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Камерон Смазерман (США). Легчайший вес;
  • Адам Фюгитт (США) – Тай Миллер (США). Полусредний вес.

