Атеба Готье – Андрей Пуляев, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Готье – огромный для среднего дивизиона. И он оправдывает свои габариты, вырубая соперников. Камерунец исповедует классический агрессивный стиль в стойке, при этом он хорош не только брутальной физической силой, но и довольно качественной техникой.

Впрочем, оппозиция у Готье была, как правило, посредственной. Пуляев, конечно, не выглядит резким повышением уровня сопротивления, но далеко не факт, что он будет настолько беспомощным, как ждут букмекеры.

Рискнем предположить, что уж как минимум половину первого раунда россиянин продержится. Но в итоге победа, скорее всего, действительно уйдет молодому камерунцу, набравшему отличный ход.