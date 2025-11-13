Ведомости
Грузия - Испания, 15 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Чемпион Европы и лидер рейтинга ФИФА - в Тбилиси!
Валентин Васильев

Один из самых зажигательных матчей отборочного уикенда в Европе пройдет в субботу, 15 ноября, в Тбилиси. В гости к команде Грузии приехали чемпионы континента - футболисты сборной Испании. Первая встреча сторон в Эльче завершилась достаточно будничной победой фаворита - 2:0. Но при поддержке родных стен грузины порой творят чудеса. Получится ли на этот раз?  

Команда 1

Время начала

Команда 2

 Грузия

Место в рейтинге ФИФА: 70

15.11.2025, Сб

21:45 МСК

Испания

Место в рейтинге ФИФА: 1

П1 - 13.75

Х - 6.30

П2 - 1.25

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 5-й тур

Стадион: «Борис Пайчадзе»   (Тбилиси, Грузия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Грузия1085-25
Испания80125-5

Последние пять матчей сборной Грузии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025

Турция

4:1

Грузия

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025

Испания

2:0

Грузия

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025

Грузия

3:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025

Грузия

2:3

Турция

Отбор ЧМ-2026

08.06.2025

Грузия

1:1

Кабо-Верде

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025

Испания

4:0

Болгария

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025

Испания

2:0

Грузия

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Турция

0:6

Испания

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Болгария

0:3

Испания

Отбор ЧМ-2026

08.06.2025Португалия

2:2, пен. 5:3

Испания

Лига наций

Место в турнирной таблице

После четырех туров Испания уверенно лидирует в группе, тогда как грузины идут только третьими, имея в четыре раза меньше очков.

КомандыИВНПМО
1. Испания440015-012
2. Турция430113-109
3. Грузия41036-93
4. Болгария40041-160

Прогноз на матч

Испанцы все еще не гарантировали себе прямой путевки на ЧМ-2026, а грузины пока не лишились математических шансов на выход в плей-офф. Но если в решении задачи чемпионом Европы ни у кого не может быть сомнений, то относительно перспектив Хвичи и компании, наверное, и они сами не питают иллюзий. Очевидно, что второе место им не светит. Команда-открытие последнего Евро «мировой» отбор провалила.

Но, как ни странно, для интриги субботнего матча сложившийся расклад - скорее плюс, чем минус. В Тбилиси встретятся команды, не испытывающие острого очкового голода. Иными словами - не слишком мотивированные в турнирном отношении. Грузины постараются хотя бы напоследок порадовать свою публику (закроют год они в Болгарии). У испанцев резона рвать жилы тоже нет. По своей сути этот матч уже будет носить характер выставочного. А значит, и шансы на повышенную результативность повышаются. Рискнем предположить, что в субботу сухая серия лучшей сборной континента прервется, а забивная - нет. 

Свернуть
Трансляции

Прямая трансляция из Тбилиси значится в программе онлайн-кинотеатра Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

Грузия: нет

Испания: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «МАРАФОН» оценили вероятность победы Испании скромным коэффициентом  1.25.  Котировка на сборную Грузии в 11 раз выше! Даже на ничью предложение букмекера выглядит заманчиво - 6.30.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч Грузия - Испания?

По расчетам аналитиков, наиболее реальным счетом в матче является сухая победа гостей в два мяча. «МАРАФОН» оценил вариант 2:0 коэффициентом 6.00.

Будет ли играть Хвича Кварацхелия?

Звезда «ПСЖ» - в грузинской обойме и готовится выйти против топ-соперника.

Где смотреть бесплатно матч Грузия - Испания?

Абоненты Okko имеют доступ к большинству трансляций отборочного цикла ЧМ-2026, включая и эту. 

Грузия выйдет на ЧМ-2026?

Напрямую - точно нет, через плей-офф - крайне сомнительно. Для этого должно совпасть два условия: пара побед Грузии и столько же поражений Турции. Вероятность такого расклада не просто маленькая - микроскопическая. 

