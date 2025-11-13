Грузия - Испания, 15 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Один из самых зажигательных матчей отборочного уикенда в Европе пройдет в субботу, 15 ноября, в Тбилиси. В гости к команде Грузии приехали чемпионы континента - футболисты сборной Испании. Первая встреча сторон в Эльче завершилась достаточно будничной победой фаворита - 2:0. Но при поддержке родных стен грузины порой творят чудеса. Получится ли на этот раз?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
| Грузия
Место в рейтинге ФИФА: 70
15.11.2025, Сб
21:45 МСК
Испания
Место в рейтинге ФИФА: 1
|П1 - 13.75
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 5-й тур
Стадион: «Борис Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Грузия
|1
|0
|8
|5-25
|Испания
|8
|0
|1
|25-5
Последние пять матчей сборной Грузии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.10.2025
|Турция
4:1
Грузия
Отбор ЧМ-2026
11.10.2025
|Испания
2:0
Грузия
Отбор ЧМ-2026
07.09.2025
|Грузия
3:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
04.09.2025
|Грузия
2:3
Турция
Отбор ЧМ-2026
08.06.2025
|Грузия
1:1
Кабо-Верде
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.10.2025
|Испания
4:0
Болгария
Отбор ЧМ-2026
11.10.2025
|Испания
2:0
Грузия
Отбор ЧМ-2026
|07.09.2025
|Турция
0:6
Испания
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Болгария
0:3
Испания
Отбор ЧМ-2026
|08.06.2025
|Португалия
2:2, пен. 5:3
Испания
Лига наций
После четырех туров Испания уверенно лидирует в группе, тогда как грузины идут только третьими, имея в четыре раза меньше очков.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Испания
|4
|4
|0
|0
|15-0
|12
|2. Турция
|4
|3
|0
|1
|13-10
|9
|3. Грузия
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|4. Болгария
|4
|0
|0
|4
|1-16
|0
Испанцы все еще не гарантировали себе прямой путевки на ЧМ-2026, а грузины пока не лишились математических шансов на выход в плей-офф. Но если в решении задачи чемпионом Европы ни у кого не может быть сомнений, то относительно перспектив Хвичи и компании, наверное, и они сами не питают иллюзий. Очевидно, что второе место им не светит. Команда-открытие последнего Евро «мировой» отбор провалила.
Но, как ни странно, для интриги субботнего матча сложившийся расклад - скорее плюс, чем минус. В Тбилиси встретятся команды, не испытывающие острого очкового голода. Иными словами - не слишком мотивированные в турнирном отношении. Грузины постараются хотя бы напоследок порадовать свою публику (закроют год они в Болгарии). У испанцев резона рвать жилы тоже нет. По своей сути этот матч уже будет носить характер выставочного. А значит, и шансы на повышенную результативность повышаются. Рискнем предположить, что в субботу сухая серия лучшей сборной континента прервется, а забивная - нет.
Прямая трансляция из Тбилиси значится в программе онлайн-кинотеатра Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Грузия: нет
Испания: нет
Аналитики БК «МАРАФОН» оценили вероятность победы Испании скромным коэффициентом 1.25. Котировка на сборную Грузии в 11 раз выше! Даже на ничью предложение букмекера выглядит заманчиво - 6.30.
По расчетам аналитиков, наиболее реальным счетом в матче является сухая победа гостей в два мяча. «МАРАФОН» оценил вариант 2:0 коэффициентом 6.00.
Звезда «ПСЖ» - в грузинской обойме и готовится выйти против топ-соперника.
Абоненты Okko имеют доступ к большинству трансляций отборочного цикла ЧМ-2026, включая и эту.
Напрямую - точно нет, через плей-офф - крайне сомнительно. Для этого должно совпасть два условия: пара побед Грузии и столько же поражений Турции. Вероятность такого расклада не просто маленькая - микроскопическая.