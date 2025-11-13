Грузия - Испания, 15 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Испанцы все еще не гарантировали себе прямой путевки на ЧМ-2026, а грузины пока не лишились математических шансов на выход в плей-офф. Но если в решении задачи чемпионом Европы ни у кого не может быть сомнений, то относительно перспектив Хвичи и компании, наверное, и они сами не питают иллюзий. Очевидно, что второе место им не светит. Команда-открытие последнего Евро «мировой» отбор провалила.

Но, как ни странно, для интриги субботнего матча сложившийся расклад - скорее плюс, чем минус. В Тбилиси встретятся команды, не испытывающие острого очкового голода. Иными словами - не слишком мотивированные в турнирном отношении. Грузины постараются хотя бы напоследок порадовать свою публику (закроют год они в Болгарии). У испанцев резона рвать жилы тоже нет. По своей сути этот матч уже будет носить характер выставочного. А значит, и шансы на повышенную результативность повышаются. Рискнем предположить, что в субботу сухая серия лучшей сборной континента прервется, а забивная - нет.