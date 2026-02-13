Жирона - Барселона, 16 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
24-й тур испанской Примеры «залез» на начало следующей недели. Увенчает его каталонское дерби в понедельник. В гости к «Жироне» едет действующий чемпион и лидер сезона - «Барселона». Рассказываем о предложениях легальных букмекеров на матч.
Турнир: чемпионат Испании, 24-й тур
Стадион: «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Жирона»
|3
|2
|10
|17-43
|«Барселона»
|10
|2
|3
|43-17
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.02.2026
|«Атлетико»
«Барселона»
Кубок Испании
|07.02.2026
|«Барселона»
3:0
«Мальорка»
Ла Лига
|03.02.2026
|«Альбасете»
1:2
«Барселона»
Кубок Испании
|31.01.2026
|«Эльче»
1:3
«Барселона»
Ла Лига
|28.01.2026
|«Барселона»
4:1
«Копенгаген»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Жироны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2026
|«Севилья»
1:1
«Жирона»
Ла Лига
|31.01.2026
|«Овьедо»
1:0
«Жирона»
Ла Лига
|26.01.2026
|«Жирона»
1:1
«Хетафе»
Ла Лига
|16.01.2026
|«Эспаньол»
0:2
«Жирона»
Ла Лига
|10.01.2026
|«Жирона»
1:0
«Осасуна»
Ла Лига
После 23-го тура «Барселона» сохранила первое место в турнирной таблице, но не имеет права на осечку. «Жирона» идет 12-й.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|23
|19
|1
|3
|63-23
|58
|2
|Реал Мадрид
|23
|18
|3
|2
|49-18
|57
|3
|Атлетико
|23
|13
|6
|4
|38-18
|45
|4
|Вильярреал
|22
|14
|3
|5
|43-24
|45
|5
|Бетис
|23
|10
|8
|5
|37-28
|38
|6
|Эспаньол
|23
|10
|4
|9
|27-31
|34
|7
|Сельта
|23
|8
|9
|6
|30-25
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|8
|7
|8
|33-31
|31
|9
|Осасуна
|23
|8
|5
|10
|28-28
|29
|10
|Атлетик
|23
|8
|4
|11
|25-33
|28
|11
|Хетафе
|23
|7
|5
|11
|18-27
|26
|12
|Жирона
|23
|6
|8
|9
|22-37
|26
|13
|Севилья
|23
|7
|4
|12
|30-38
|25
|14
|Алавес
|23
|7
|4
|12
|20-29
|25
|15
|Мальорка
|23
|6
|6
|11
|28-37
|24
|16
|Эльче
|23
|5
|9
|9
|31-35
|24
|17
|Валенсия
|23
|5
|8
|10
|23-37
|23
|18
|Райо Вальекано
|22
|5
|7
|10
|18-30
|22
|19
|Леванте
|22
|4
|6
|12
|26-38
|18
|20
|Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12-34
|16
По степени интереса и традиций это каталонское дерби, конечно, уступает разборкам «Барселоны» с «Эспаньолом». Но географический фактор и здесь играет значительную роль. Для маленькой «Жироны» обыграть великого соседа - это супердостижение, и несколько раз ей удавалось таким образом осчастливить горожан.
2025 года «Жирона» завершила крупным поражением дома от «Атлетико» (0:3), но в 2026-м пока уступила только раз - 0:1 в Овьедо. В активе у команды две ничьи (обе - 1:1) и три победы. Так что легкой прогулки у фаворита не предвидится.
У хозяев поля есть еще одно мини-преимущество перед грандом: «Жирона» давно работает в размеренном цикле (одна игра в неделю), тогда как «Барса» продолжает борьбу на всех турнирных фронтах. Посреди этой недели у чемпиона был выезд в Мадрид на кубковый матч. В некоторой степени силы команд уравнивают и многочисленные кадровые потери сине-гранатовых.
Учитывая все эти факторы, вариант с обоюдным взятием ворот в понедельник выглядит вполне реалистичным. PARI оценила его коэффициентом 1.53.
В прямом эфире игру в Жироне покажут каналы системы «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Жирона»: Карлос, Оунахи, Морено, ван де Бек, Порту, тер Стеген (травма)
«Барселона»: Рашфорд, Рафинья, Гави, Педри, Кристенсен (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:
|Позиция
|«Жирона»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гассанига
|13. Гарсия
|Вратарь
|Защитник
|2. Ринкон
|3. Бальде
|Защитник
|Защитник
|4. Мартинес
|24. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|12. Рейс
|5. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|17. Блинд
|23. Кунде
|Защитник
|Полузащитник
|8. Бельтран
|21. Де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мартин
|22. Берналь
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Лемар
|17. Касадо
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Цыганков
|16. Фермин Лопес
|Нападающий
|Полузащитник
|21. Хиль
|10. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|19. Ванат
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Мичел Санчес
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
В линии PARI победа чемпиона котируется за 1.38. Коэффициент на хозяев поля более чем в четыре раза выше - 6.50. Удачная ставка на ничью будет рассчитана по коэффициенту 5.80.
Очевидно, что в этом дерби любой результат, кроме победы гостей, станет сенсацией. Однако напомним недавнюю историю: в 2023-2024 годах «Жирона» дважды подряд обыграла «Барсу».
Опытнейший немецкий голкипер был арендован «Жироной» у «Барселоны», но в конце января получил травму подколенного сухожилия и выбыл из игры до середины апреля.
Украинские легионеры являются лучшими бомбардирами «Жироны» (13 голов на двоих). Оба готовятся к каталонскому дерби.