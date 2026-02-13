Жирона - Барселона, 16 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

По степени интереса и традиций это каталонское дерби, конечно, уступает разборкам «Барселоны» с «Эспаньолом». Но географический фактор и здесь играет значительную роль. Для маленькой «Жироны» обыграть великого соседа - это супердостижение, и несколько раз ей удавалось таким образом осчастливить горожан.

2025 года «Жирона» завершила крупным поражением дома от «Атлетико» (0:3), но в 2026-м пока уступила только раз - 0:1 в Овьедо. В активе у команды две ничьи (обе - 1:1) и три победы. Так что легкой прогулки у фаворита не предвидится.

У хозяев поля есть еще одно мини-преимущество перед грандом: «Жирона» давно работает в размеренном цикле (одна игра в неделю), тогда как «Барса» продолжает борьбу на всех турнирных фронтах. Посреди этой недели у чемпиона был выезд в Мадрид на кубковый матч. В некоторой степени силы команд уравнивают и многочисленные кадровые потери сине-гранатовых.

Учитывая все эти факторы, вариант с обоюдным взятием ворот в понедельник выглядит вполне реалистичным. PARI оценила его коэффициентом 1.53.