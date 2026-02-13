Ведомости
Жирона - Барселона, 16 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Тур закроет каталонское дерби
Валентин Васильев

24-й тур испанской Примеры «залез» на начало следующей недели. Увенчает его каталонское дерби в понедельник. В гости к «Жироне» едет действующий чемпион и лидер сезона - «Барселона». Рассказываем о предложениях легальных букмекеров на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Жирона»

12.02.2026, Чт
23:00 МСК

«Барселона»

П1 - 6.50

Х - 5.80

П2 - 1.38

Турнир: чемпионат Испании, 24-й тур

Стадион: «Мунисипаль де Монтиливи»  (Жирона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Жирона»321017-43
«Барселона»102343-17

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.02.2026«Атлетико» 

 

«Барселона» 

Кубок Испании

07.02.2026«Барселона» 

3:0

«Мальорка»  

Ла Лига

03.02.2026«Альбасете» 

1:2

«Барселона» 

Кубок Испании

31.01.2026«Эльче» 

1:3

«Барселона» 

Ла Лига

28.01.2026«Барселона» 

4:1

«Копенгаген»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Жироны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2026«Севилья» 

1:1

«Жирона»

Ла Лига

31.01.2026«Овьедо» 

1:0

«Жирона»

Ла Лига

26.01.2026«Жирона»

1:1

«Хетафе» 

Ла Лига

16.01.2026«Эспаньол» 

0:2

«Жирона»

Ла Лига

10.01.2026«Жирона»

1:0

«Осасуна»

Ла Лига

Место в таблице

Свернуть

После 23-го тура «Барселона» сохранила первое место в турнирной таблице, но не имеет права на осечку. «Жирона» идет 12-й.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона23191363-2358
2Реал Мадрид23183249-1857
3Атлетико23136438-1845
4Вильярреал22143543-2445
5Бетис23108537-2838
6Эспаньол23104927-3134
7Сельта2389630-2533
8Реал Сосьедад2387833-3131
9Осасуна23851028-2829
10Атлетик23841125-3328
11Хетафе23751118-2726
12Жирона2368922-3726
13Севилья23741230-3825
14Алавес23741220-2925
15Мальорка23661128-3724
16Эльче2359931-3524
17Валенсия23581023-3723
18Райо Вальекано22571018-3022
19Леванте22461226-3818
20Овьедо22371212-3416

Прогноз на матч

Свернуть

По степени интереса и традиций это каталонское дерби, конечно, уступает разборкам «Барселоны» с «Эспаньолом». Но географический фактор и здесь играет значительную роль. Для маленькой «Жироны» обыграть великого соседа - это супердостижение, и несколько раз ей удавалось таким образом осчастливить горожан. 

2025 года «Жирона» завершила крупным поражением дома от «Атлетико» (0:3), но в 2026-м пока уступила только раз - 0:1 в Овьедо. В активе у команды две ничьи (обе - 1:1) и три победы. Так что легкой прогулки у фаворита не предвидится.

У хозяев поля есть еще одно мини-преимущество перед грандом: «Жирона» давно работает в размеренном цикле (одна игра в неделю), тогда как «Барса» продолжает борьбу на всех турнирных фронтах. Посреди этой недели у чемпиона был выезд в Мадрид на кубковый матч. В некоторой степени силы команд уравнивают и многочисленные кадровые потери сине-гранатовых.

Учитывая все эти факторы, вариант с обоюдным взятием ворот в понедельник выглядит вполне реалистичным. PARI оценила его коэффициентом 1.53.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Жироне покажут каналы системы «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Жирона»: Карлос, Оунахи, Морено, ван де Бек, Порту, тер Стеген  (травма)

«Барселона»: Рашфорд, Рафинья, Гави, Педри, Кристенсен (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:

Позиция«Жирона»«Барселона»Позиция
Вратарь13. Гассанига13. ГарсияВратарь
Защитник2. Ринкон3. БальдеЗащитник
Защитник4. Мартинес24. ГарсияЗащитник
Защитник12. Рейс5. КубарсиЗащитник
Защитник17. Блинд23. КундеЗащитник
Полузащитник 8. Бельтран21. Де ЙонгПолузащитник
Полузащитник 23. Мартин22. БернальПолузащитник 
Полузащитник11. Лемар17. КасадоПолузащитник
Полузащитник15. Цыганков16. Фермин ЛопесНападающий
Полузащитник21. Хиль10. ЯмальНападающий
Нападающий19. Ванат9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерМичел СанчесХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В линии PARI победа чемпиона котируется за 1.38. Коэффициент на хозяев поля более чем в четыре раза выше - 6.50. Удачная ставка на ничью будет рассчитана по коэффициенту 5.80.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Жирона» - «Барселона»?

Очевидно, что в этом дерби любой результат, кроме победы гостей, станет сенсацией. Однако напомним недавнюю историю: в 2023-2024 годах «Жирона» дважды подряд обыграла «Барсу».

 Тер Стеген сыграет против «Барселоны»?

Опытнейший немецкий голкипер был арендован «Жироной» у «Барселоны», но в конце января получил травму подколенного сухожилия и выбыл из игры до середины апреля.

Цыганков и Ванат выйдут на поле?

Украинские легионеры являются лучшими бомбардирами «Жироны» (13 голов на двоих). Оба готовятся к каталонскому дерби.

