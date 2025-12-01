Жирона - Реал Мадрид, 30 ноября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

До начала ноября мадридский гранд обходился вообще без ничьих в Примере и только раз проиграл - в дерби «Атлетико». И вдруг разделил очки с «Райо Вальекано» и «Эльче», командами более низкого класса и притязаний. Как следствие, «Барселона» сперва сократила отставание от главного конкурента в таблице, а в субботу сама вышла на первое место. Сегодня «Жирона» может помочь землякам из столицы провинции удержаться на вершине.

Относительно недавно, в апреле 2023 года, каталонцы уже побеждали «Реал» (4:2). Правда, четыре следующих матча проиграли столичному клубу всухую - с суммарным счетом 0:12.

У обеих команд из 10 последних матчей шесть были «верховыми». В семи из них «Жирона» обменивалась голами с соперником. Учитывая фактор своего поля и повышенный настрой каталонцев на столичного топа, а также высокую пропускаемость мадридцев в последних матчах, выберем в качестве прогноза вариант «обе забьют».