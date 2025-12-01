Ведомости
Жирона - Реал Мадрид, 30 ноября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Хозяева подсобят землякам из «Барселоны»?
Валентин Васильев

После субботней победы «Барселоны» «Реал» лишился первого места в таблице Примеры, но может вернуть его в воскресенье. Для этого столичному топу нужно выиграть в Жироне у одноименного клуба. Задача не из легких.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Жирона»

30.11.2025, Вс

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 6.00

Х -5.20

П2 - 1.45

Турнир: чемпионат Испании, 14-й тур

Стадион: «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания)

Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Жирона»31816-34
«Реал»81334-16

Последние пять матчей «Жироны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Бетис»

1:1

«Жирона»

Ла Лига

08.11.2025«Жирона»

1:0

«Алавес»

Ла Лига

31.10.2025«Хетафе»

2:1

«Жирона»

Ла Лига

28.10.2025«Констанция»

2:3

«Жирона»

Кубок Испании

25.10.2025«Жирона»

3:3

«Овьедо»

Ла Лига

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025«Олимпиакос»

3:4

«Реал»

Лига чемпионов

23.11.2025«Эльче»

2:2

«Реал»

Ла Лига

09.11.2025«Райо Вальекано»

0:0

«Реал»

Ла Лига

04.11.2025«Ливерпуль»

1:0

«Реал»

Лига чемпионов

01.11.2025«Реал»

4:0

«Валенсия»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

По итогам субботних матчей «Реал» откатился на второе место. «Жирона» идет третьей с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона14111239-1634
2. Реал Мадрид13102128-1232
3. Атлетико1494127-1131
4. Вильярреал1392226-1129
5. Бетис1356220-1421
6. Эспаньол1363417-1621
7. Хетафе1462613-1520
8. Атлетик1462614-1720
9. Реал Сосьедад1344517-1816
10. Севилья1351719-2116
11. Сельта1337316-1816
12. Эльче1437415-1716
13. Райо Вальекано1344512-1416
14. Алавес1443712-1515
15. Мальорка1434715-2213
16. Валенсия1334612-2113
17. Осасуна1433812-1812
18. Жирона1325612-2511
19. Леванте1423916-269
20. Овьедо142397-229

Прогноз на матч

До начала ноября мадридский гранд обходился вообще без ничьих в Примере и только раз проиграл - в дерби «Атлетико». И вдруг разделил очки с «Райо Вальекано» и «Эльче», командами более низкого класса и притязаний. Как следствие, «Барселона» сперва сократила отставание от главного конкурента в таблице, а в субботу сама вышла на первое место. Сегодня «Жирона» может помочь землякам из столицы провинции удержаться на вершине.

Относительно недавно, в апреле 2023 года, каталонцы уже побеждали  «Реал» (4:2). Правда, четыре следующих матча проиграли столичному клубу всухую - с суммарным счетом 0:12.

У обеих команд из 10 последних матчей шесть были «верховыми». В семи из них «Жирона» обменивалась голами с соперником. Учитывая фактор своего поля и повышенный настрой каталонцев на столичного топа, а также высокую пропускаемость мадридцев в последних матчах, выберем в качестве прогноза вариант  «обе забьют».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».

Трансляции

Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Футбол2». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол2»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
Winline Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Жирона»: Карлос, Крапивцов, ван де Бек, Порту (все - травмы)

«Реал»: Куртуа, Мастантуоно, Милитао, Тчуамени, Рюдигер, Карвахаль (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Жирона» - «Реал»:

Позиция«Жирона»«Реал»Позиция
Вратарь13. Гассанига13. ЛунинВратарь
Защитник2. Ринкон8. ВальвердеЗащитник
Защитник4. Мартинес17. АсенсиоЗащитник
Защитник12. Рейс24. ХейсенЗащитник
Защитник24. Морено18. КаррерасЗащитник
Полузащитник15. Цыганков15. ГюлерПолузащитник
Полузащитник 18. Оунахи8. ВальвердеПолузащитник 
Полузащитник20. Витсель6. КамавингаПолузащитник
Полузащитник21. Хиль5. БеллингемПолузащитник
Нападающий23. Мартин10. МбаппеНападающий
Нападающий19. Ванат7. ВинисиусНападающий
Главный тренерМичелХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу хозяев поля в Winline более чем в четыре раза превышает котировку на успех гостей - 6.00 против 1.45. Ничья в конторе идет за 5.20.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Жирона» - «Реал»?

Аналитики Winline считают наиболее вероятным исходом матча победу фаворита со счетом 2:1. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 7.80.

Кто забьет в матче «Жирона» - «Реал»?

Если сегодня отличится Килиан Мбаппе, сыграет коэффициент 1.53. На гол Винисиуса можно поставить с котировкой 2.50. Из хозяев самые высокие шансы на индивидуальный успех имеют Ванат и Стуани (3.20). 

Где смотреть матч «Жирона» - «Реал»?

На территории РФ чемпионат Испании транслируют каналы холдинга «Матч»

