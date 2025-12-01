Жирона - Реал Мадрид, 30 ноября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
После субботней победы «Барселоны» «Реал» лишился первого места в таблице Примеры, но может вернуть его в воскресенье. Для этого столичному топу нужно выиграть в Жироне у одноименного клуба. Задача не из легких.
Турнир: чемпионат Испании, 14-й тур
Стадион: «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания)
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Жирона»
|3
|1
|8
|16-34
|«Реал»
|8
|1
|3
|34-16
Последние пять матчей «Жироны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Бетис»
1:1
«Жирона»
Ла Лига
|08.11.2025
|«Жирона»
1:0
«Алавес»
Ла Лига
|31.10.2025
|«Хетафе»
2:1
«Жирона»
Ла Лига
|28.10.2025
|«Констанция»
2:3
«Жирона»
Кубок Испании
|25.10.2025
|«Жирона»
3:3
«Овьедо»
Ла Лига
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|«Олимпиакос»
3:4
«Реал»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Эльче»
2:2
«Реал»
Ла Лига
|09.11.2025
|«Райо Вальекано»
0:0
«Реал»
Ла Лига
|04.11.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Реал»
Лига чемпионов
|01.11.2025
|«Реал»
4:0
«Валенсия»
Ла Лига
По итогам субботних матчей «Реал» откатился на второе место. «Жирона» идет третьей с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|14
|11
|1
|2
|39-16
|34
|2. Реал Мадрид
|13
|10
|2
|1
|28-12
|32
|3. Атлетико
|14
|9
|4
|1
|27-11
|31
|4. Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26-11
|29
|5. Бетис
|13
|5
|6
|2
|20-14
|21
|6. Эспаньол
|13
|6
|3
|4
|17-16
|21
|7. Хетафе
|14
|6
|2
|6
|13-15
|20
|8. Атлетик
|14
|6
|2
|6
|14-17
|20
|9. Реал Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17-18
|16
|10. Севилья
|13
|5
|1
|7
|19-21
|16
|11. Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|12. Эльче
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|13. Райо Вальекано
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|14. Алавес
|14
|4
|3
|7
|12-15
|15
|15. Мальорка
|14
|3
|4
|7
|15-22
|13
|16. Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|17. Осасуна
|14
|3
|3
|8
|12-18
|12
|18. Жирона
|13
|2
|5
|6
|12-25
|11
|19. Леванте
|14
|2
|3
|9
|16-26
|9
|20. Овьедо
|14
|2
|3
|9
|7-22
|9
До начала ноября мадридский гранд обходился вообще без ничьих в Примере и только раз проиграл - в дерби «Атлетико». И вдруг разделил очки с «Райо Вальекано» и «Эльче», командами более низкого класса и притязаний. Как следствие, «Барселона» сперва сократила отставание от главного конкурента в таблице, а в субботу сама вышла на первое место. Сегодня «Жирона» может помочь землякам из столицы провинции удержаться на вершине.
Относительно недавно, в апреле 2023 года, каталонцы уже побеждали «Реал» (4:2). Правда, четыре следующих матча проиграли столичному клубу всухую - с суммарным счетом 0:12.
У обеих команд из 10 последних матчей шесть были «верховыми». В семи из них «Жирона» обменивалась голами с соперником. Учитывая фактор своего поля и повышенный настрой каталонцев на столичного топа, а также высокую пропускаемость мадридцев в последних матчах, выберем в качестве прогноза вариант «обе забьют».
Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Футбол2».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол2»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Жирона»: Карлос, Крапивцов, ван де Бек, Порту (все - травмы)
«Реал»: Куртуа, Мастантуоно, Милитао, Тчуамени, Рюдигер, Карвахаль (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Жирона» - «Реал»:
|Позиция
|«Жирона»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гассанига
|13. Лунин
|Вратарь
|Защитник
|2. Ринкон
|8. Вальверде
|Защитник
|Защитник
|4. Мартинес
|17. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|12. Рейс
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|24. Морено
|18. Каррерас
|Защитник
|Полузащитник
|15. Цыганков
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Оунахи
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Витсель
|6. Камавинга
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Хиль
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Мартин
|10. Мбаппе
|Нападающий
|Нападающий
|19. Ванат
|7. Винисиус
|Нападающий
|Главный тренер
|Мичел
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев поля в Winline более чем в четыре раза превышает котировку на успех гостей - 6.00 против 1.45. Ничья в конторе идет за 5.20.
Аналитики Winline считают наиболее вероятным исходом матча победу фаворита со счетом 2:1. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 7.80.
Если сегодня отличится Килиан Мбаппе, сыграет коэффициент 1.53. На гол Винисиуса можно поставить с котировкой 2.50. Из хозяев самые высокие шансы на индивидуальный успех имеют Ванат и Стуани (3.20).
На территории РФ чемпионат Испании транслируют каналы холдинга «Матч»