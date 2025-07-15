Сорана Кырстя — Варвара Грачева, 16 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Яссы

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Во втором круге женского одиночного турнира в румынском Яссы представляющая Францию Варвара Грачева сразится еще с одной местной теннисисткой. Ее соперницей в борьбе за четвертьфинал станет опытная Сорана Кырстя, в предыдущем раунде переигравшая свою 37-летнюю соотечественницу Михаэлу Бузэрнеску. Присматриваемся к заманчивым коэффициентам и оцениваем шансы конкуренток.
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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: «База Спортивик Чирик». Центральный корт
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Сорана Кырстя (35 лет, 166-я ракетка мира)
Варвара Грачева (24 лет, 106-я ракетка мира)
Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде и шести в парном. Финалистка юниорского Открытого чемпионата Франции-2007. Экс-первая ракетка мира в возрастной группе до 14 лет. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. Максимальное место в рейтинге WTA - 23.
В 2025 году провела 12 матчей: 10 побед - 2 поражения. Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Четвертьфиналистка турниров в Остине (хард) и Дубае (хард) в одиночном разряде.
На Уимблдоне уступила в первом круге, а в парном разряде добралась до четвертьфинала. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда.
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Победительница семи турниров ITF в одиночном разряде. До 2023 года представляла Россию. Ни в одиночном, ни в парном разрядах на турнирах WTA не побеждала. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 39.
В текущем сезоне провела 33 матча: 16 победа - 17 поражений. Полуфиналистка турнира в Истбурне (трава).
На Умблдоне вылетела в первом круге, проиграв белорусской теннисистке Александре Соснович, пробившейся в основную сетку через квалификацию. На «Ролан Гаррос» проиграла в первом раунде, на Australian Open - во втором.
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Спортсменки дважды встречались на корте и оба раза выигрывала румынская теннисистка.
Аналитики полагают, что больше шансов на успех у опытной румынки. На победу Кырсти ставки принимаются с коэффициентом 1.69. На француженку заключить пари предложено за 2.17.
Поставить на то, что соперницы сыграют не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) можно с коэффициентом 1.93. ТМ 21.5 предложен в букмекерской линии за 1.87.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Турнир в Румынии показывает, насколько важна поддержка болельщиков. В основной сетке стартовали 10 местных теннисисток и некоторые из них продемонстрировали на родных кортах больше, чем от них можно было ожидать. Сорана в своем дебютном матче сражалась с соотечественницей и не просто победила уверенно, но и показала очень высокие статистические показатели, особенно в первом сете. Подачи навылет, практически полное отсутствие двойных ошибок, процент выигранных первых подач. В рейтинге Грачева расположена выше, но вряд ли это поможет Варваре взять вверх над опытной и куда более титулованной соперницей. Если отбросить лишние риски, то ставка на победу Кырсти с любым счетом выглядит вполне обоснованной.