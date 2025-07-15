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15 июля 21:04ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Сорана Кырстя — Варвара Грачева, 16 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Яссы

Вторая румынская соперница для Грачевой
Руслан Ипполитов

Во втором круге женского одиночного турнира в румынском Яссы представляющая Францию Варвара Грачева сразится еще с одной местной теннисисткой. Ее соперницей в борьбе за четвертьфинал станет опытная Сорана Кырстя, в предыдущем раунде переигравшая свою 37-летнюю соотечественницу Михаэлу Бузэрнеску. Присматриваемся к заманчивым коэффициентам и оцениваем шансы конкуренток.

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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 18:30 по московскому времени

Арена: «База Спортивик Чирик». Центральный корт

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Сорана Кырстя (35 лет, 166-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 1350) — 6:2,

Варвара Грачева (24 лет, 106-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Анна Богдан (Румыния, 239) — 7:5, 6:2

Сорана Кырстя (Румыния)

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Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде и шести в парном. Финалистка юниорского Открытого чемпионата Франции-2007. Экс-первая ракетка мира в возрастной группе до 14 лет. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. Максимальное место в рейтинге WTA - 23.

В 2025 году провела 12 матчей: 10 побед - 2 поражения. Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Четвертьфиналистка турниров в Остине (хард) и Дубае (хард) в одиночном разряде. 

На Уимблдоне уступила в первом круге, а в парном разряде добралась до четвертьфинала. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге.  На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Варвара Грачева (Франция)

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Победительница семи турниров ITF в одиночном разряде. До 2023 года представляла Россию. Ни в одиночном, ни в парном разрядах на турнирах WTA не побеждала. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 39. 

В текущем сезоне провела 33 матча: 16 победа - 17 поражений. Полуфиналистка турнира в Истбурне (трава).

На Умблдоне вылетела в первом круге, проиграв белорусской теннисистке Александре Соснович, пробившейся в основную сетку через квалификацию. На «Ролан Гаррос» проиграла в первом раунде, на Australian Open - во втором.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки дважды встречались на корте и оба раза выигрывала румынская теннисистка.

Ставки на исход

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Аналитики полагают, что больше шансов на успех у опытной румынки. На победу Кырсти ставки принимаются с коэффициентом 1.69. На француженку заключить пари предложено за 2.17.

Ставки на тотал

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Поставить на то, что соперницы сыграют не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) можно с коэффициентом 1.93. ТМ 21.5 предложен в букмекерской линии за 1.87.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Кырсти

Победа Грачевой

ТБ 21.5

ТМ 21.5

«Бетсити»

1.69

2.17

1.93

1.87

Прогноз и ставка

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Турнир в Румынии показывает, насколько важна поддержка болельщиков. В основной сетке стартовали 10 местных теннисисток и некоторые из них продемонстрировали на родных кортах больше, чем от них можно было ожидать. Сорана в своем дебютном матче сражалась с соотечественницей и не просто победила уверенно, но и показала очень высокие статистические показатели, особенно в первом сете. Подачи навылет, практически полное отсутствие двойных ошибок, процент выигранных первых подач. В рейтинге Грачева расположена выше, но вряд ли это поможет Варваре взять вверх над опытной и куда более титулованной соперницей. Если отбросить лишние риски, то ставка на победу Кырсти с любым счетом выглядит вполне обоснованной. 

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