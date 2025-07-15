Сорана Кырстя — Варвара Грачева, 16 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Яссы

Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде и шести в парном. Финалистка юниорского Открытого чемпионата Франции-2007. Экс-первая ракетка мира в возрастной группе до 14 лет. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. Максимальное место в рейтинге WTA - 23.

В 2025 году провела 12 матчей: 10 побед - 2 поражения. Победительница турнира в Мадриде (грунт) в парном разряде. Четвертьфиналистка турниров в Остине (хард) и Дубае (хард) в одиночном разряде.

На Уимблдоне уступила в первом круге, а в парном разряде добралась до четвертьфинала. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда.