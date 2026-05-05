Кинг Грин – Джереми Стивенс, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Больше 100 поединков на двоих
Полное содержание

  • Статистика
  • Кинг Грин
  • Джереми Стивенс
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Грин – Стивенс

Основной кард турнира UFC 328 откроет поединок Кинга (Бобби) Грина и Джереми Стивенса в легком весе (до 70,3 кг). Кто окажется сильнее в противостоянии американских ветеранов?

Статистика

Грин

 

Стивенс

США

Страна

США

39

Возраст

39

53

Бои

52

34 (12 / 9 / 13)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

29 (19 / 2 / 8)

17 (6 / 3 / 8)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

22 (3 / 5 / 14)

1

Ничьи

0

1

Без результата

1

178

Рост (см)

174

180,5

Размах рук (см)

180,5

101,5

Размах ног (см)

98

Кинг Грин

Урожденный Бобби Грин, в 2024 г. сменил имя. В школе начал заниматься борьбой, затем перешел в смешанные единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 г., имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. В 2011-м забрал пояс KOTC в легком дивизионе, после чего транзитом через Strikeforce перешел в UFC, где дебютировал в 2013-м. Под эгидой ведущего промоушена выиграл 15 раз при 12 поражениях, одной ничьей и одном поединке без результата. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Дэниела Зеллхубера во втором раунде.

Джереми Стивенс

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2005 г. Дебютировал в UFC в 2007 г. Одержал в лиге 15 побед при 18 поражениях и одном поединке без результата, после чего перешел в PFL. В другом промоушене выиграл один раз и уступил дважды. Затем сконцентрировался на кулачных боях и боксе. В мае 2025 г. вернулся в UFC и проиграл Мейсону Джонсу единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа ГринаПобеда СтивенсаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,283,852,381,54

Прогноз на бой

У обоих спортсменов колоссальный опыт. Но вместе с тем велик и накопленный урон. Особенно у Стивенса, который за последние восемь лет в ММА одержал одну победу при восьми поражениях и одном поединке без результата. Возвращение ветерана в UFC получилось блеклым, поэтому неудивительно, что он идет андердогом на фоне соотечественника.

Грин, напротив, набрал хороший ход. Американец довольно стабильно побеждает середняков и других ветеранов, проигрывая только наиболее опасным соперникам. У него по-прежнему высокий процент финишей, но выносливость позволяет и на длинной дистанции сохранять конкурентоспособность.

Впрочем, едва ли предстоящий поединок продлится все три раунда. Стивенсу нечего терять, и он может инициировать классическую рубку. Грин тоже не стесняется такого стиля и, несмотря на возраст, весьма халатно относится к защите. Так что за три раунда эти яркие ударники с пробитыми подбородками наверняка найдут нокаут. Коэффициент на досрочное завершение появится ближе к бою.

Полный кард, где смотреть бой Грин – Стивенс

Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, его откроет именно бой Грин – Стивенс.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) – Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Йоэль Альварес (Испания) – Ярослав Амосов (Украина). Полусредний вес;
  • Грант Доусон (США) – Матеуш Ребецкий (Польша). Легкий вес;
  • Джим Миллер (США) – Джаред Гордон (США). Легкий вес;
  • Роман Копылов (Россия) – Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Пэт Сабатини (США) – Уильям Гомис (Франция). Полулегкий вес;
  • Байсангур Сусуркаев (Россия) – Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Клейтон Карпентер (США) – Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес.

