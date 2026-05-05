Кинг Грин – Джереми Стивенс, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

У обоих спортсменов колоссальный опыт. Но вместе с тем велик и накопленный урон. Особенно у Стивенса, который за последние восемь лет в ММА одержал одну победу при восьми поражениях и одном поединке без результата. Возвращение ветерана в UFC получилось блеклым, поэтому неудивительно, что он идет андердогом на фоне соотечественника.

Грин, напротив, набрал хороший ход. Американец довольно стабильно побеждает середняков и других ветеранов, проигрывая только наиболее опасным соперникам. У него по-прежнему высокий процент финишей, но выносливость позволяет и на длинной дистанции сохранять конкурентоспособность.

Впрочем, едва ли предстоящий поединок продлится все три раунда. Стивенсу нечего терять, и он может инициировать классическую рубку. Грин тоже не стесняется такого стиля и, несмотря на возраст, весьма халатно относится к защите. Так что за три раунда эти яркие ударники с пробитыми подбородками наверняка найдут нокаут. Коэффициент на досрочное завершение появится ближе к бою.