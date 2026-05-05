Кинг Грин – Джереми Стивенс, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Основной кард турнира UFC 328 откроет поединок Кинга (Бобби) Грина и Джереми Стивенса в легком весе (до 70,3 кг). Кто окажется сильнее в противостоянии американских ветеранов?
Грин
Стивенс
|США
Страна
США
|39
Возраст
39
|53
Бои
52
|34 (12 / 9 / 13)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
29 (19 / 2 / 8)
|17 (6 / 3 / 8)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
22 (3 / 5 / 14)
|1
Ничьи
0
|1
Без результата
1
|178
Рост (см)
174
|180,5
Размах рук (см)
180,5
|101,5
Размах ног (см)
98
Урожденный Бобби Грин, в 2024 г. сменил имя. В школе начал заниматься борьбой, затем перешел в смешанные единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 г., имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. В 2011-м забрал пояс KOTC в легком дивизионе, после чего транзитом через Strikeforce перешел в UFC, где дебютировал в 2013-м. Под эгидой ведущего промоушена выиграл 15 раз при 12 поражениях, одной ничьей и одном поединке без результата. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Дэниела Зеллхубера во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2005 г. Дебютировал в UFC в 2007 г. Одержал в лиге 15 побед при 18 поражениях и одном поединке без результата, после чего перешел в PFL. В другом промоушене выиграл один раз и уступил дважды. Затем сконцентрировался на кулачных боях и боксе. В мае 2025 г. вернулся в UFC и проиграл Мейсону Джонсу единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
У обоих спортсменов колоссальный опыт. Но вместе с тем велик и накопленный урон. Особенно у Стивенса, который за последние восемь лет в ММА одержал одну победу при восьми поражениях и одном поединке без результата. Возвращение ветерана в UFC получилось блеклым, поэтому неудивительно, что он идет андердогом на фоне соотечественника.
Грин, напротив, набрал хороший ход. Американец довольно стабильно побеждает середняков и других ветеранов, проигрывая только наиболее опасным соперникам. У него по-прежнему высокий процент финишей, но выносливость позволяет и на длинной дистанции сохранять конкурентоспособность.
Впрочем, едва ли предстоящий поединок продлится все три раунда. Стивенсу нечего терять, и он может инициировать классическую рубку. Грин тоже не стесняется такого стиля и, несмотря на возраст, весьма халатно относится к защите. Так что за три раунда эти яркие ударники с пробитыми подбородками наверняка найдут нокаут. Коэффициент на досрочное завершение появится ближе к бою.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, его откроет именно бой Грин – Стивенс.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
Основной кард
Прелимы