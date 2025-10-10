Венгрия - Армения, 11 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Армении ужасно стартовала в квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, но оперативно исправилась за домашние 0:5 от Португалии, неожиданно победив ирландцев. Теперь команду ожидает первый в этом краткосрочном цикле выезд. Сумеют ли Сперцян и компания зацепиться за очки в Венгрии? Возможно, котировки профессионалов беттинга дадут подсказку на этот вопрос.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Венгрия
Место в рейтинге ФИФА: 41
11.10.2025, Сб
19:00 МСК
Армения
|П1 - 1.35
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 3-й тур
Стадион: «Пушкаш Арена» (Ереван, Армения)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Венгрия
|1
|0
|0
|2-0
|Армения
|0
|0
|1
|0-2
Последние пять матчей сборной Венгрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.09.2025
|Венгрия
2:3
Португалия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Ирландия
2:2
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Азербайджан
1:2
Венгрия
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Венгрия
0:3
Швеция
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Венгрия
0:3
Турция
Лига наций
Последние пять матчей сборной Армении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.09.2025
|Армения
2:1
Ирландия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Армения
0:5
Португалия
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Черногория
2:2
Армения
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Косово
5:2
Армения
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Грузия
6:1
Армения
Лига наций
Победителя группы F можно было безошибочно угадать еще до старта отбора. А вот за второе место борьба будет вестись до последних минут квалификации.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|2. Армения
|2
|1
|0
|1
|2-6
|3
|3. Венгрия
|2
|0
|1
|1
|4-5
|1
|4. Ирландия
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
Обе команды на старте отбора пострадали от звездной сборной Португалии: армяне - больше (0:5), венгры - поменьше (2:3). Но вряд ли эти поражения каким-либо образом повлияли на их турнирную стратегию - на очки в противостоянии с армадой Роналду изначально рассчитывать было наивно. В этой группе уже после жеребьевки можно было всерьез рассуждать о шансах участников на второе место - первое негласно было отдано португальцам. В этой ситуации личные встречи соискателей путевки в стыки приобретают повышенное значение. Не проиграв в Будапеште, команда Армении с вероятностью примерно 99% сохранит за собой вторую позицию в таблице. Соответственно, венграм обязательно нужно побеждать дома.
За последние 10 матчей обе команды по шесть раз играли на «обе забьют». «Тотал больше 2.5» фиксировался у Венгрии шесть раз, у Армении - восемь. При таких вводных коэффициент 2.15 на обмен голами в PARI выглядит весьма интересно.
Сервис Okko в полном объеме транслирует матчи отбора ЧМ-2026 на территории РФ.
Вратари: Дэнеш Дибуш («Ференцварош», Венгрия), Петер Саппанош («Пушкаш Академия»), Балаж Тот («Блэкберн Роверс», Англия).
Защитники: Ботонд Балог («Коджаэлиспор», Турция), Мартон Дардаи («Герта», Германия), Милош Керкез («Ливерпуль», Англия), Аттила Мочи («Ризеспор», Турция), Лоик Него («Гавр», Франция), Вилли Орбан («РБ Лейпциг», Германия), Аттила Осват («Пакш»), Аттила Салаи («Касымпаша», Турция).
Полузащитники: Бендегуз Болла («Рапид», Австрия), Арон Чонгваи (АИК, Швеция), Жолт Надь («Пушкаш Академия»), Бенце Этвёш («Ференцварош»), Андраш Шафер («Унион Берлин», Германия), Каллум Стайлз («Вест Бромвич», Англия), Доминик Собослаи («Ливерпуль», Англия), Алекс Тот («Ференцварош»), Милан Виталиc («ЭТО Дьер»).
Нападающие: Жомбор Грубер («Ференцварош»), Даниэль Лукач («Пушкаш Академия»), Раймунд Молнар («Погонь Щецин», Польша), Роланд Шаллаи («Галатасарай», Турция), Барна Тот («Пакш»), Барнабаш Варга («Ференцварош»).
Главный тренер: Марко Росси.
Вратари: Генри Авагян («Пюник»), Огньен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Алашкерт»).
Защитники: Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Сергей Мурадян («Ноа»), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Эрик Пилоян («Урарту»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Эрик Симонян («Урарту»), Давид Давидян («Ротор», Россия).
Полузащитники: Нарек Агасарян («Урарту»), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Угочукву Кристус Иву («Рубин», Россия), Карен Налбандян («Алашкерт»), Карен Мурадян («Арарат-Армения»).
Нападающие: Лукас Селараян («Атлетико Бельграно», Аргентина), Грант-Леон Ранос («Боруссия Менхенгладбах», Германия), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Артур Миранян («Бней Сахнин», Израиль), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Ваан Бичахчян («Легия», Польша), Эдгар Севикян («Акрон», Россия), Артур Серобян («Арарат-Армения»).
Главный тренер: Егише Меликян.
PARI в 10-кратном размере выплатит выигрыш по удачной ставке на сборную Армении. Ничья котируется в конторе более чем вдвое ниже (4.80). Победу хозяев можно взят за 1.35.
По расчетам аналитиков, вероятность победы хозяев поля составляет около 72%. Однако обратим внимание на один факт: из пяти последних матчей дома венгры не выиграли ни одного: две ничьи и три поражения подряд.
На рынке точного счета самый низкий коэффициент - 6.00 - установлен на 2:0.
В России квалификацию Кубка мира 2026 года легально показывает онлайн-кинотеатр Okko.