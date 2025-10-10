Венгрия - Армения, 11 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Обе команды на старте отбора пострадали от звездной сборной Португалии: армяне - больше (0:5), венгры - поменьше (2:3). Но вряд ли эти поражения каким-либо образом повлияли на их турнирную стратегию - на очки в противостоянии с армадой Роналду изначально рассчитывать было наивно. В этой группе уже после жеребьевки можно было всерьез рассуждать о шансах участников на второе место - первое негласно было отдано португальцам. В этой ситуации личные встречи соискателей путевки в стыки приобретают повышенное значение. Не проиграв в Будапеште, команда Армении с вероятностью примерно 99% сохранит за собой вторую позицию в таблице. Соответственно, венграм обязательно нужно побеждать дома.

За последние 10 матчей обе команды по шесть раз играли на «обе забьют». «Тотал больше 2.5» фиксировался у Венгрии шесть раз, у Армении - восемь. При таких вводных коэффициент 2.15 на обмен голами в PARI выглядит весьма интересно.