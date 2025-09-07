Ведомости
Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Долгожданный вызов для узбекистанца
Александр Бокулёв
Источник: Lemino
Источник: Lemino

В воскресенье, 14 сентября, японец Наоя Иноуэ будет в очередной раз защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг). На титул претендует звездный узбекистанец Муроджон Ахмадалиев. Сумеет ли претендент нанести чемпиону первое поражение?

Статистика

Свернуть

Иноуэ

 

Ахмадалиев

Япония

Страна

Узбекистан

32

Возраст

30

30

Бои

15

39 (27)

Победы (нокауты)

14 (11)

0

Поражения (нокауты)

1 (0)

1

Место в рейтинге второго легчайшего дивизиона BoxRec

5

165

Рост (см)

166

171

Размах рук (см)

173

Правша

Стойка

Левша

Наоя Иноуэ

Свернуть

Среди любителей брал бронзу на молодежном чемпионате Азии в 2010 году. На Олимпиаду-2012 не отобрался и перешел в профессиональный бокс. Уже в шестом поединке на этом уровне в 20-летнем возрасте стал чемпионом мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC. Один раз защитил титул, после чего выиграл пояс WBO во втором наилегчайшем весе. После семи успешных защит перешел в легчайшую категорию, где с 2019 года забирал титулы разных организаций. В декабре 2022-го стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. В январе 2023-го Иноуэ освободил все пояса, поднявшись во второй легчайший дивизион. За три боя стал абсолютным чемпионом мира в этой категории, защитил титул четырежды. В последнем поединке в мае нокаутировал в восьмом раунде Рамона Карденаса.

Муроджон Ахмадалиев

Свернуть

На любительском уровне стал чемпионом Азии, выиграл бронзу Олимпиады-2016 и серебро чемпионата мира. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. В 2020-м забрал титулы WBA (Super) и IBF во втором легчайшем весе. Защитил их трижды, после чего уступил Марлону Тапалесу. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в мае в восьмом раунде нокаутировал Луиса Кастильо.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ИноуэПобеда АхмадалиеваТМ (10,5)ТБ (10,5)
PARI1,126,651,831,92

Прогноз на бой

Свернуть

Иноуэ — многолетний доминирующий чемпион, который уже приучил к разгромным котировкам букмекеров в свою пользу. Но в этот раз пропасть в коэффициентах кажется несколько завышенной. Ахмадалиеву точно по силам дать японцу самый конкурентный бой за долгое время.

Узбекистанец — универсальный боксер, который, пожалуй, является единственным во втором легчайшем дивизионе, кто может соперничать с Иноуэ в работе ног и бойцовском интеллекте. При этом претендент только здорово комбинирует и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Иноуэ уже бывал в нокдаунах, поэтому для него крайне важно избежать потери концентрации и недооценки соперника.

Полагаем, есть все основания ожидать осторожное начало боя. Оба понимают, что соперник может воспользоваться любым шансом на нокаут. И уже ближе к экватору всё большую роль будет играть фактор выносливости, а потому поединок наверняка раскроется. В итоге, пожалуй, нас ждет либо поздний нокаут, либо содержательная концовка и решение судей. Заиграем ставку на ТБ (7,5), когда маркет появится у букмекеров.

Где смотреть бой Иноуэ — Ахмадалиев

Свернуть

Турнир на «IG Arena» в Нагое (Япония) начнется в воскресенье, 14 сентября, в 11:00 по московскому времени. Главный бой Иноуэ — Ахмадалиев стоит ожидать не ранее 13:00 мск.

Легальной прямой трансляции на территории России не будет.

Полный кард

  • Наоя Иноуэ (Япония) — Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан). Второй легчайший вес. Бой за титул абсолютного чемпиона мира;
  • Йосики Такеи (Япония) — Кристиан Медина (Мексика). Легчайший вес. Бой за пояс WBO;
  • Юни Такада (Япония) — Рюсей Мацумото (Япония). Минимальный вес. Бой за пояс WBA Regular;
  • Юдай Мураками (Япония) — Таига Иманага (Япония). Легкий вес. Бой за титул чемпиона Японии;
  • Еи Го (Япония) — Сюнпей Охата (Япония). Второй полулегкий вес;
  • Тосики Симомати (Япония) — Хан Сол Ли (Южная Корея). Второй легчайший вес;
  • Тайсей Аяно (Япония) — Юсуке Нава (Япония). Легчайший вес.

