Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Иноуэ — многолетний доминирующий чемпион, который уже приучил к разгромным котировкам букмекеров в свою пользу. Но в этот раз пропасть в коэффициентах кажется несколько завышенной. Ахмадалиеву точно по силам дать японцу самый конкурентный бой за долгое время.

Узбекистанец — универсальный боксер, который, пожалуй, является единственным во втором легчайшем дивизионе, кто может соперничать с Иноуэ в работе ног и бойцовском интеллекте. При этом претендент только здорово комбинирует и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Иноуэ уже бывал в нокдаунах, поэтому для него крайне важно избежать потери концентрации и недооценки соперника.

Полагаем, есть все основания ожидать осторожное начало боя. Оба понимают, что соперник может воспользоваться любым шансом на нокаут. И уже ближе к экватору всё большую роль будет играть фактор выносливости, а потому поединок наверняка раскроется. В итоге, пожалуй, нас ждет либо поздний нокаут, либо содержательная концовка и решение судей. Заиграем ставку на ТБ (7,5), когда маркет появится у букмекеров.