Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В воскресенье, 14 сентября, японец Наоя Иноуэ будет в очередной раз защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг). На титул претендует звездный узбекистанец Муроджон Ахмадалиев. Сумеет ли претендент нанести чемпиону первое поражение?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Иноуэ
Ахмадалиев
Япония
Страна
Узбекистан
32
Возраст
30
30
Бои
15
39 (27)
Победы (нокауты)
14 (11)
0
Поражения (нокауты)
1 (0)
1
Место в рейтинге второго легчайшего дивизиона BoxRec
5
165
Рост (см)
166
171
Размах рук (см)
173
Правша
Стойка
Левша
Среди любителей брал бронзу на молодежном чемпионате Азии в 2010 году. На Олимпиаду-2012 не отобрался и перешел в профессиональный бокс. Уже в шестом поединке на этом уровне в 20-летнем возрасте стал чемпионом мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC. Один раз защитил титул, после чего выиграл пояс WBO во втором наилегчайшем весе. После семи успешных защит перешел в легчайшую категорию, где с 2019 года забирал титулы разных организаций. В декабре 2022-го стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. В январе 2023-го Иноуэ освободил все пояса, поднявшись во второй легчайший дивизион. За три боя стал абсолютным чемпионом мира в этой категории, защитил титул четырежды. В последнем поединке в мае нокаутировал в восьмом раунде Рамона Карденаса.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
На любительском уровне стал чемпионом Азии, выиграл бронзу Олимпиады-2016 и серебро чемпионата мира. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. В 2020-м забрал титулы WBA (Super) и IBF во втором легчайшем весе. Защитил их трижды, после чего уступил Марлону Тапалесу. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в мае в восьмом раунде нокаутировал Луиса Кастильо.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона
Иноуэ — многолетний доминирующий чемпион, который уже приучил к разгромным котировкам букмекеров в свою пользу. Но в этот раз пропасть в коэффициентах кажется несколько завышенной. Ахмадалиеву точно по силам дать японцу самый конкурентный бой за долгое время.
Узбекистанец — универсальный боксер, который, пожалуй, является единственным во втором легчайшем дивизионе, кто может соперничать с Иноуэ в работе ног и бойцовском интеллекте. При этом претендент только здорово комбинирует и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Иноуэ уже бывал в нокдаунах, поэтому для него крайне важно избежать потери концентрации и недооценки соперника.
Полагаем, есть все основания ожидать осторожное начало боя. Оба понимают, что соперник может воспользоваться любым шансом на нокаут. И уже ближе к экватору всё большую роль будет играть фактор выносливости, а потому поединок наверняка раскроется. В итоге, пожалуй, нас ждет либо поздний нокаут, либо содержательная концовка и решение судей. Заиграем ставку на ТБ (7,5), когда маркет появится у букмекеров.
Турнир на «IG Arena» в Нагое (Япония) начнется в воскресенье, 14 сентября, в 11:00 по московскому времени. Главный бой Иноуэ — Ахмадалиев стоит ожидать не ранее 13:00 мск.
Легальной прямой трансляции на территории России не будет.
Полный кард