Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 января 14:12ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Ювентус - Наполи, 25 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Спаллетти против Конте и «бывших» - вот это интрига!
Валентин Васильев

В воскресенье вечером улицы итальянских городов гарантированно опустеют. В Серии А грядут один за другим сразу два суперматча! А это значит, что значительная часть мужского населения страны проведет окончание уикенда на стадионах или у телевизоров. В Турине сразятся «Ювентус» с «Наполи». Коэффициенты крупнейших легальных букмекеров подскажут, чего можно ожидать от противостояния топов кальчо.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)  

25.01.2026, Вс

20:00 МСК

 «Наполи» (Неаполь)

П1 - 2.13

Х - 3.20

П2 - 4.00

Турнир:  Серия А, 22-й тур

Стадион: «Альянц»  (Турин, Италия)

Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»845546286-212
«Наполи»465584212-286

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.01.2026

«Ювентус»

2:0

«Бенфика»

Лига чемпионов

17.01.2026

«Кальяри»

1:0

«Ювентус»

Серия А

12.01.2026

«Ювентус»

5:0

«Кремонезе»

Серия А

06.01.2026

«Сассуоло»

0:3

«Ювентус»

Серия А

03.01.2026

«Ювентус»

1:1

«Лечче»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.01.2026

«Копенгаген»

1:1

«Наполи»

Лига чемпионов

17.01.2026

«Наполи»

1:0

«Сассуоло»

Серия А

14.01.2026

«Наполи»

0:0

«Парма»

Серия А

11.01.2026

«Интер»

2:2

«Наполи»

Серия А

07.01.2026

«Наполи»

2:2

«Верона»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед началом 22-го тура «Юве» занимал пятое место в таблице, «Наполи» - третье. Соперников разделяют четыре очка.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер21161444-1749
2Милан21137134-1646
3Наполи21134431-1743
4Рома21140726-1242
5Ювентус21116432-1739
6Комо21107431-1637
7Аталанта2188526-2032
8Болонья2186730-2430
9Лацио2177721-1928
10Удинезе2175922-3326
11Сассуоло21651023-2823
12Кремонезе2158820-2823
13Парма2158814-2223
14Торино21651021-3423
15Кальяри2157922-3022
16Дженоа2148922-2920
17Лечче21451213-2917
18Фиорентина21381023-3217
19Пиза21111916-3114
20Верона21281117-3414

Прогноз на матч

Свернуть

Относительно недавно, в начале зимы, команды встречались в Неаполе, и тогда дубль Расмуса Хойлунда принес победу южанам со счетом 2:1. После этого туринцы выдали семиматчевую серию без поражений, пока внезапно не уступили в последнем туре Серии А середнячку из Кальяри (0:1). Эта неудача стала для «Старой синьоры» первой в 2026 году. Реакцией на нее явилась «сухая» победа над «Бенфикой» в Лиге чемпионов (2:0). Так что к новой встрече с действующим чемпионом страны «Юве» подходит в неплохой форме и бодром расположении духа.

«Наполи» не проигрывает с середины декабря. Причем и в его случае обидчиком оказался отнюдь не гранд, а представитель середины таблицы - «Удинезе». Правда, в последнее время подопечные Антонио Конте зачастили с ничьими - целых четыре случая за пять матчей. 

Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые»: у хозяев их набралось шесть за 10 выходов на поле, у гостей - вообще восемь. Полагаем, и воскресное противоборство не будет изобиловать забитыми мячами. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Общедоступный канал «Матч» проведет трансляцию из Турина.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ювентус»: Ругани, Влахович, Рухи (все – травмы)

«Наполи»: Нерес, Мерет, Ррахмани, Де Брейне, Гилмор, Политано (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Наполи»:

Позиция«Ювентус»«Наполи»Позиция
Вратарь16. ди Грегорио32. Милинкович-СавичВратарь
Защитник3. Бремер31. БекемаЗащитник
Защитник6. Келли5. ЖезусЗащитник
Защитник15. Калюлю4. БуонджорноЗащитник
Полузащитник 27. Камбьязо22. Ди ЛоренцоПолузащитник
Полузащитник 5. Локателли37. СпинаццолаПолузащитник
Полузащитник 19. Тюрам68. ЛоботкаПолузащитник 
Полузащитник18. Костич8. МактоминейПолузащитник
Полузащитник7. Консейсау20. ЭлмасПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз70. ЛангПолузащитник
Нападающий30. Дэвид19. ХойлундНападающий
Главный тренерЛучано СпаллеттиАнтонио КонтеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Четырехкратный выигрыш относительно номинала пари обещает успешный прогноз на победу действующего чемпиона Италии в «БЕТСИТИ». На победу туринцев коэффициент тоже внушительный - 2.30.Ничья котируется за 3.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Ювентус» - «Наполи»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу лидера (1:0) или результативную ничью (1:1). Первый вариант котируется за 5.40, второй - за 5.50.

Матч  «Ювентус» - «Наполи» будет результативным?

Как можно догадаться из предыдущего абзаца, много голов эксперты не ждут. Тотал меньше 2.5 котируется за 1.49.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Кто станет чемпионом Италии?

По мнению аналитиков, наибольшие шансы забрать главный трофей сезона имеет  «Интер». После 21-го тура коэффициент на чемпионство миланского клуба снизился с коэффициентом 1.45 до 1.27. Котировка на триумф «Милана» почти в четыре раза выше (5.00).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer336 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer336 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer152 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer61 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer336 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer336 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer336 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer336 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё