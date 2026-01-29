Ювентус - Наполи, 25 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Относительно недавно, в начале зимы, команды встречались в Неаполе, и тогда дубль Расмуса Хойлунда принес победу южанам со счетом 2:1. После этого туринцы выдали семиматчевую серию без поражений, пока внезапно не уступили в последнем туре Серии А середнячку из Кальяри (0:1). Эта неудача стала для «Старой синьоры» первой в 2026 году. Реакцией на нее явилась «сухая» победа над «Бенфикой» в Лиге чемпионов (2:0). Так что к новой встрече с действующим чемпионом страны «Юве» подходит в неплохой форме и бодром расположении духа.

«Наполи» не проигрывает с середины декабря. Причем и в его случае обидчиком оказался отнюдь не гранд, а представитель середины таблицы - «Удинезе». Правда, в последнее время подопечные Антонио Конте зачастили с ничьими - целых четыре случая за пять матчей.

Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые»: у хозяев их набралось шесть за 10 выходов на поле, у гостей - вообще восемь. Полагаем, и воскресное противоборство не будет изобиловать забитыми мячами.