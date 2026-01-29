Ювентус - Наполи, 25 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье вечером улицы итальянских городов гарантированно опустеют. В Серии А грядут один за другим сразу два суперматча! А это значит, что значительная часть мужского населения страны проведет окончание уикенда на стадионах или у телевизоров. В Турине сразятся «Ювентус» с «Наполи». Коэффициенты крупнейших легальных букмекеров подскажут, чего можно ожидать от противостояния топов кальчо.
Турнир: Серия А, 22-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|84
|55
|46
|286-212
|«Наполи»
|46
|55
|84
|212-286
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
21.01.2026
«Ювентус»
2:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
17.01.2026
«Кальяри»
1:0
«Ювентус»
Серия А
12.01.2026
«Ювентус»
5:0
«Кремонезе»
Серия А
06.01.2026
«Сассуоло»
0:3
«Ювентус»
Серия А
03.01.2026
«Ювентус»
1:1
«Лечче»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
20.01.2026
«Копенгаген»
1:1
«Наполи»
Лига чемпионов
17.01.2026
«Наполи»
1:0
«Сассуоло»
Серия А
14.01.2026
«Наполи»
0:0
«Парма»
Серия А
11.01.2026
«Интер»
2:2
«Наполи»
Серия А
07.01.2026
«Наполи»
2:2
«Верона»
Серия А
Перед началом 22-го тура «Юве» занимал пятое место в таблице, «Наполи» - третье. Соперников разделяют четыре очка.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|21
|16
|1
|4
|44-17
|49
|2
|Милан
|21
|13
|7
|1
|34-16
|46
|3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|31-17
|43
|4
|Рома
|21
|14
|0
|7
|26-12
|42
|5
|Ювентус
|21
|11
|6
|4
|32-17
|39
|6
|Комо
|21
|10
|7
|4
|31-16
|37
|7
|Аталанта
|21
|8
|8
|5
|26-20
|32
|8
|Болонья
|21
|8
|6
|7
|30-24
|30
|9
|Лацио
|21
|7
|7
|7
|21-19
|28
|10
|Удинезе
|21
|7
|5
|9
|22-33
|26
|11
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|23-28
|23
|12
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|20-28
|23
|13
|Парма
|21
|5
|8
|8
|14-22
|23
|14
|Торино
|21
|6
|5
|10
|21-34
|23
|15
|Кальяри
|21
|5
|7
|9
|22-30
|22
|16
|Дженоа
|21
|4
|8
|9
|22-29
|20
|17
|Лечче
|21
|4
|5
|12
|13-29
|17
|18
|Фиорентина
|21
|3
|8
|10
|23-32
|17
|19
|Пиза
|21
|1
|11
|9
|16-31
|14
|20
|Верона
|21
|2
|8
|11
|17-34
|14
Относительно недавно, в начале зимы, команды встречались в Неаполе, и тогда дубль Расмуса Хойлунда принес победу южанам со счетом 2:1. После этого туринцы выдали семиматчевую серию без поражений, пока внезапно не уступили в последнем туре Серии А середнячку из Кальяри (0:1). Эта неудача стала для «Старой синьоры» первой в 2026 году. Реакцией на нее явилась «сухая» победа над «Бенфикой» в Лиге чемпионов (2:0). Так что к новой встрече с действующим чемпионом страны «Юве» подходит в неплохой форме и бодром расположении духа.
«Наполи» не проигрывает с середины декабря. Причем и в его случае обидчиком оказался отнюдь не гранд, а представитель середины таблицы - «Удинезе». Правда, в последнее время подопечные Антонио Конте зачастили с ничьими - целых четыре случая за пять матчей.
Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые»: у хозяев их набралось шесть за 10 выходов на поле, у гостей - вообще восемь. Полагаем, и воскресное противоборство не будет изобиловать забитыми мячами.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Общедоступный канал «Матч» проведет трансляцию из Турина.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ювентус»: Ругани, Влахович, Рухи (все – травмы)
«Наполи»: Нерес, Мерет, Ррахмани, Де Брейне, Гилмор, Политано (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Наполи»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Наполи»
|Позиция
|Вратарь
|16. ди Грегорио
|32. Милинкович-Савич
|Вратарь
|Защитник
|3. Бремер
|31. Бекема
|Защитник
|Защитник
|6. Келли
|5. Жезус
|Защитник
|Защитник
|15. Калюлю
|4. Буонджорно
|Защитник
|Полузащитник
|27. Камбьязо
|22. Ди Лоренцо
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|37. Спинаццола
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам
|68. Лоботка
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Костич
|8. Мактоминей
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Консейсау
|20. Элмас
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|70. Ланг
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Дэвид
|19. Хойлунд
|Нападающий
|Главный тренер
|Лучано Спаллетти
|Антонио Конте
|Главный тренер
Четырехкратный выигрыш относительно номинала пари обещает успешный прогноз на победу действующего чемпиона Италии в «БЕТСИТИ». На победу туринцев коэффициент тоже внушительный - 2.30.Ничья котируется за 3.20.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу лидера (1:0) или результативную ничью (1:1). Первый вариант котируется за 5.40, второй - за 5.50.
Как можно догадаться из предыдущего абзаца, много голов эксперты не ждут. Тотал меньше 2.5 котируется за 1.49.
По мнению аналитиков, наибольшие шансы забрать главный трофей сезона имеет «Интер». После 21-го тура коэффициент на чемпионство миланского клуба снизился с коэффициентом 1.45 до 1.27. Котировка на триумф «Милана» почти в четыре раза выше (5.00).